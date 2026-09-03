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Real Madrid

Comunicado oficial de Asencio tras el escándalo: "Estoy profundamente arrepentido"

El futbolista asume su responsabilidad por el incidente de conducción bajo los efectos del alcohol y asegura que no se repetirá

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid.

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid. / EP

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Christian Blanco

Raúl Asencio ha sido uno de los protagonistas de este jueves. El futbolista ha visto como el juicio por el caso del vídeo sexual ha terminado con su absolución por el cargo de revelación de secretos. El jugador del Real Madrid, que también fue condenado ebrio en gran canaria, ha querido lanzar un comunicado oficial sobre todo lo sucedido.

Comunicado completo de Raúl Asencio

“Hoy, después de un largo período de silencio y respetando un proceso judicial en el que siempre tuve fe, puedo decir que he sido ABSUELTO. Y creo que ha llegado el momento de compartir unas palabras.

Durante estos meses, he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver información y opiniones sobre mí publicadas antes de que los tribunales se pronunciaran. Entiendo y respeto el trabajo de los medios y el derecho a informar y expresar opiniones, pero también creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven con las consecuencias de todo lo que se publica.

Siempre confié en que la justicia acabaría poniendo las cosas en su lugar. Hoy, hay una sentencia judicial que habla por sí sola, y la recibo con paz interior y con la satisfacción de poder cerrar un capítulo que ha sido muy importante para mí. No quiero detenerme en el ruido ni en los momentos difíciles.

Prefiero recordar el apoyo de las personas que estuvieron a mi lado y que creyeron en mí durante todo este tiempo. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi familia, mis amigos, mi agente, mis abogados y a todos los que me apoyaron y me dieron fuerza cuando más la necesitaba.

También quiero agradecer al Real Madrid y a todos en el club que me han mostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más amo: jugar al fútbol. A lo largo de todo este proceso, he intentado mantenerme al margen, centrarme en trabajar y avanzar. Hoy, puedo hacerlo con la paz interior que da saber que siempre creí en la verdad.

A aquellos que hablaron de mí durante estos meses, solo pido que, ahora que los tribunales se han pronunciado, esta parte de la historia también se cuente con el mismo cuidado. No quiero entrar en controversias ni mirar atrás. Quiero cerrar este capítulo con respeto, con la cabeza bien alta y con un fuerte deseo de avanzar.

También quiero referirme a un incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol. Lo siento profundamente por lo sucedido y acepto plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de aprendizaje, y estoy absolutamente seguro de que no volverá a ocurrir.

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Ahora quiero mirar hacia adelante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más amo: jugar al fútbol. Ahora es mi turno de hablar. Y estoy completamente de acuerdo con mi entrenador: no solo en el campo, sino también fuera de él. Hala Madrid. Que no quepa duda al respecto.”

Fuente: Sport

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