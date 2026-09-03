Manu González, líder de Moto2 y sin plaza en MotoGP: "No puedo ir a la puerta y decirles: ‘firmadme'"

Suele decirse que el trabajo duro tiene su recompensa pero la realidad para Manuel González (Madrid, 2002) es distinta. Es, sin duda alguna, la referencia en Moto2. Atesora 207.5 puntos en la lucha por el título y es el líder con una ventaja de 32.5 puntos sobre su rival directo, Izan Guevara. Subcampeón el pasado curso, 'ManuGasss' es el piloto que más victorias (4) y podios (8) atesora en la categoría este curso, y aún así, todo esto no se ha traducido en un billete para subir a la categoría reina del motociclismo en 2027. Mientras, algunos de sus rivales ya tienen asegurada una plaza.

No está en su propia mano recibir un contrato con una de las cinco marcas que actualmente ocupan la parrilla de MotoGP. Pero lo que sí lo está es seguir trabajando duro para que el mundo vea que, si una oportunidad no llega, no es porque no se haya dejado la piel intentándolo.

Con tan solo cuatro huecos por terminar de confirmar de cara al próximo curso, aunque prácticamente todos con un nombre adjudicado, todo parece indicar que Manu tendrá que esperar para tener la oportunidad de debutar en la categoría reina. Sobre esto y mucho más, se sincera en una charla con SPORT.

Tienes un colchoncito de puntos, como líder del campeonato. ¿Esto te da algo de tranquilidad a la hora de afrontar lo que queda temporada?

Bueno, tranquilidad no, pero te quita un poco de estrés y de presión. Sabes que, entre comillas, te puedes permitir un error como el de Silverstone, te puedes permitir una carrera mala y sabes que vas a seguir primero, pero al final no es algo en lo que piense, porque si pienso en eso nos podemos relajar incluso demasiado.

Entonces, como siempre se hace encima de la moto, hay que ir siempre al 100% o al 99%, porque los errores vienen cuando te relajas.

Hay que seguir haciendo el mismo trabajo que siempre, como si estuviésemos a 5 o 10 puntos del segundo y seguir, no querer ganar carreras superando el límite, entendiéndolos, pero el mismo trabajo y motivación de siempre.

Hay que seguir haciendo el mismo trabajo que siempre, como si estuviésemos a 5 o 10 puntos del segundo en el mundial Manuel González — Líder de Moto2

En realidad, está siendo una temporada buena para tí. Ya hemos pasado el ecuador de la temporada y tienes las mismas victorias que tenías al final de 2025… ¿qué nota te pones?

Hasta antes de Silverstone le daba un 9,5, a lo mejor ahora lo bajo un poco a un 9. Está yendo muy bien, porque estamos mejorando todo lo que nos costaba un poco más el año pasado. El método de trabajo lo hemos cambiado un poco, y eso hace que en carrera esté más acostumbrado a las situaciones o más preparado para final de carrera, y en todos los fines de semana tenemos la velocidad para luchar por la victoria, y eso es muy positivo, porque hay muchos pilotos que en una les cuesta más que en otra y nosotros siempre estamos ahí.

'ManuGasss' celebra en el podio tras ganar la carrera de Moto2 en el Gran Premio de Francia en Le Mans / YOAN VALAT / EFE

Ahí es cuando podemos sacar esos puntos de ventaja en el campeonato. Siempre se puede mejorar, obviamente queremos ganar más carreras, pero tenemos que ser listos y saber qué podemos sacar en cada situación.

Hablabas ahora de lo de Silverstone. Ibas liderando cuando un despiste te hizo celebrar antes de tiempo. Finalmente terminaste 14º. ¿Cómo se maneja la frustración de tener un error como el que tuviste cuando bajas de la moto?

Yo siempre saco lo positivo de todo, y lo positivo es que iba primero y podía haber ganado la carrera, entonces por esa parte no lo veo tan malo, si hubiese estado el 10 me preocuparía muchísimo más.

Por eso miro el lado bueno, que es que era otra carrera que se podía ganar, y otro punto bueno es que los rivales principales no nos quitaron muchos puntos. Obviamente, si hubiera ganado estaría mucho más tranquilo ahora, pero incluso lo prefiero para seguir, porque todavía quedan 10 carreras, y lo prefiero por esa parte de seguir teniéndose el mínimo de presión, de seguir con motivación, seguir empujándonos un poco más e ir a por el mundial.

¿Aprendes más de una victoria o de una situación así?

No, aprendes siempre más de los fallos. Los fallos vienen cuando lo intentas. Obviamente, si no lo intentas, si me hubiese conformado con la segunda posición no hubiera fallado, y a lo mejor iría segundo muy bien, pero nunca me conformo con nada, y si veo que puedo ganar una posición más, pues doy ese máximo para conseguirla, y es lo que seguiré haciendo durante el año.

Nunca me conformo con nada, y si veo que puedo ganar una posición más, pues doy ese máximo para conseguirla, y es lo que seguiré haciendo durante el año Manuel González — Líder del mundial de Moto2

Haber luchado por un título como hiciste el año pasado hasta prácticamente el final, ¿te da un extra de calma ahora?

Bueno, un poco sí, pero cada año es diferente, los rivales son diferentes, cambian muchas cosas, nunca es igual. Entonces no puedes esperar que sea igual que el anterior, y tienes que estar preparado para lo nuevo que pueda llegar, y al final este deporte es así, no es una pista de atletismo que siempre es casi la misma, cada año es diferente, cada persona cambia muchas cosas, entonces hay que seguir trabajando, seguir empujando y siempre intentando mejorar más.

Ha habido mucho ruído sobre tu futuro, sobre si subías o no a MotoGP. Parece que has conseguido aislarte bien del barullo... ¿te afecta en realidad?

Bueno, a mí me afecta, pero me afecta para bien, para tener aún más motivación de seguir demostrando y de que vean que soy el más fuerte de la categoría, que es lo que quiero demostrar. Igual a otros pilotos les pone más presión de decir: ‘uy, no puedo fallar’.

Yo lo saco como una motivación extra, aparte de la que ya tengo de base, entonces intento no sobre exceder esa motivación de querer hacer más de lo que se puede, intento entender siempre cada circuito, cada situación, de cómo puedo sacar mi máximo.

De terminar en Valencia con el título en el bolsillo, ¿crees que sería una injusticia no haber tenido plaza en MotoGP?

Bueno, creo que eso son solo opiniones que no afectan en las decisiones o en los resultados. Hay pilotos que se lo merecen más que otros, pero no te puedes basar en eso, en que un piloto suba o no, al final cada uno tiene unas condiciones, una carrera diferente, una vida diferente, cada uno utiliza sus puntos fuertes para llegar a lo más arriba y ya está.

Cada uno usa lo que tiene que usar, lo que puedo usar yo son los resultados, hablar en pista y nada más, entonces es lo que me preocupo de hacer.

Cada uno utiliza sus puntos fuertes para llegar a lo más alto. Lo que puedo usar yo son los resultados, hablar en pista y nada más, entonces es lo que me preocupo de hacer Manuel González — Líder del Mundial de Moto2

¿Qué ha podido frenar tu fichaje? ¿Tal vez el pasaporte español?

Bueno, como ya te digo, cada uno tiene unas armas diferentes. Hay otros que pueden usar su bandera a favor, pero no tiene por qué ser la razón o una de las razones, porque ya vemos que muchos otros españoles han subido y ya está. No creo que sea el problema principal.

Sea como sea, la afición te ha mostrado su cariño al pedir que se hiciese un hueco para tí...

Sí, sí. La verdad que me lo dice todo el mundo que me pide una foto, me dicen: ‘tú tienes que estar en MotoGP’, y yo le digo: ‘pues no me lo digas a mí’. A mí no me lo tiene que decir nadie, hay que decírselo a los que están arriba, porque yo más no puedo hacer.

Lo que puedo hacer yo es ganar carreras, nada más, no puedo ir a la puerta y decirles: ‘firmadme’. No puedo hacer eso. Esas cosas hay que decírselo a quien toma las decisiones. Sea como sea, yo uso esas palabras de toda la gente para seguir luchando día a día.

¿Te planteas dar el salto a Superbikes para marcarte un Toprak o Bulega luego y debutar en MotoGP?

No lo sé, al final tengo que ver lo que más me conviene en el momento. Ahora mismo, como digo, estoy en un momento muy bueno donde creo que me merezco una moto ganadora aquí. Obviamente, si voy a Superbikes querré una moto ganadora sí o sí, porque creo que tengo el potencial para ganar ahí también, igual que pienso que puedo llegar a tener el potencial de ganar en un MotoGP también con una moto ganadora.

Mi única asignatura pendiente es demostrar en MotoGP lo que puedo hacer ahí Manuel González — Líder de Moto2

Utilizo lo que tengo para al final estar contento de lo que hago, que es correr, y estoy muy contento donde estoy, si no estuviese ganando, estuviese en un equipo donde no estoy tan a gusto, me preocuparía mucho más, entonces como ahora estoy a gusto donde estoy no me preocupa tanto las otras cosas.

¿De qué te sientes más orgulloso de todos estos años como piloto profesional?

Yo me siento orgulloso de mi trabajo del día a día, mi dedicación a la hora de correr, que al final es lo que me gusta, entonces no me cuesta. Obviamente, siempre hay días que no te apetece entrenar, pero intento sacar esas ganas y esa motivación para seguir mejorándome, para seguir ganando carreras y divirtiéndome encima de la moto, y es de lo que más orgulloso estoy, de mi trabajo y de mi motivación. También de que nunca me rindo, y cuando tengo un momento duro al día siguiente siempre soy más fuerte.

¿Y alguna asignatura pendiente?

Mi única asignatura pendiente es demostrar en MotoGP lo que puedo hacer ahí, ya está.

Manuel González durante su charla con SPORT en MotorLand (Aragón) / IntactGP

¿Cómo es Manu González fuera de los circuitos?

Soy, sobre todo, muy tranquilo, igual que soy aquí. Me gusta hacer muchos planes con mi novia o con mi familia, divertirme, hacer de todo. Siempre estoy pensando en correr, en mejorar, pero intento desconectar y hacer cosas con la gente a la que quiero y disfrutar de todo.

¿Qué parte del éxito de Manu González no ve nadie?

Bueno, no sé, muchas cosas. En la tele nunca puedes ver cómo es una persona o qué es lo que hace, o cómo es su vida, es muy difícil explicarlo porque siempre suele ser diferente a lo que te esperas de alguien. Intento ser igual que siempre, intento ser mejor piloto, intento ser mejor persona y un poco en general en la vida en todo.

¿Cómo ves la lucha por el título de MotoGP? ¿Algún favorito?

Está siendo interesante el campeonato. Creo que ahora mismo la Aprilia tiene un paso más, y los pilotos de la fábrica aparte son muy fuertes, puesto que están aprovechando esa situación, aunque no del todo. No hay un piloto que esté ganando siempre y sea el claro líder, por eso también Marc saca ese extra que tiene en algunos momentos, en algunos circuitos y consigue estar ahí cerca.

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A mí me encantaría que Ogura ganase el mundial, porque es el piloto con el que más cerca he luchado, y sé sus puntos fuertes y sus puntos débiles y ahora mismo con un mínimo paso que dé podría ser un líder en MotoGP. También creo que todavía tiene que mejorar ese poquito para poder luchar el mundial.

Fuente: Sport