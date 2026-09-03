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El Mundial se queda sin una de sus estrellas por perder el pasaporte

Li Yueru, la mejor jugadora de China, se queda sin poder viajar a Alemania

Juega en los Dallas Wings de la WNBA y promedió en los JJOO 17,7 puntos, 11 rebotes y 21,7 de valoración

Li Yueru, en un partido con su selección.

Li Yueru, en un partido con su selección. / FIBA

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Mundial de baloncesto femenino arranca este viernes en Berlín y lo hace con una constelación de estrellas, muchas de ellas procedentes diretamente desde la WNBA, como ocurre en la selección española con Awa Fam, Raquel Carrrea, Alicia Flórez o María Conde.

Eso sí, a escasas horas para que arranque la cita más importante del año a nivel internacional, una de sus grandes estrellas no podrá competir por un motivo extradeportivo, en un duro revés para las opciones de la selección de China.

Y es que su gran estrella, Li Yueru, no ha podido viajar a Alemania tras haber perdido el pasaporte, tal y como ella ha explicado en sus redes sociales. Un contratiempo mayúsculo para su selección teniendo en cuenta que la jugadora de Dallas Wings, de 2,01m. y 27 años, promedió en los pasados JJOO 17,7 puntos, 11 rebotes y 21,7 de valoración.

China se queda sin su gran estrella para el Mundial.

China se queda sin su gran estrella para el Mundial. / FIBA

China, rival de España en el último amistoso de preparación el pasado sábado, está encuadrada en el grupo D junto a Estados Unidos, la República Checa e Italia, debutará contra las primeras este viernes a las 14:15.

El comunicado de Li Yueru

Con esta palabras explicó la situación en sus redes sociales la propia jugadora. "Gracias a todos los que se han acordado de mí y se han interesado por cómo estoy. En los últimos años, he mantenido una excelente relación con la Asociación China de Baloncesto y con la selección nacional. Siempre han sido un gran apoyo a lo largo de mi carrera en el extranjero. La selección siempre me ha hecho sentir valorada y apreciada, y ha sido un inmenso honor representar a China. Estaba increíblemente ilusionada y entusiasmada ante la idea de volver a unirme a la selección nacional. Por desgracia, mi pasaporte se extravió en el correo y aún no ha aparecido. Durante todo este tiempo, hemos trabajado juntos y explorado todas las soluciones posibles, pero quizá esta vez nos haya faltado un poco de suerte. A día de hoy, el pasaporte sigue sin aparecer".

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Li Yueru, sin poder viajar a Alemania para el Mundial.

Li Yueru, sin poder viajar a Alemania para el Mundial. / FIBA

A ello añadió que "a veces, la decepción forma parte de la vida. Me entristece no poder estar presente en esta ocasión, pero estoy increíblemente agradecida a todos los que me han apoyado y a quienes siguen apoyando el baloncesto femenino chino. Gracias por todo vuestro amor y apoyo. ¡Nos vemos pronto en la escena mundial!"

Fuente: Superdeporte

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