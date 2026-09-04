Italia muestra su perplejidad y su admiración ante un Márquez que sigue ganando con el brazo derecho dañado

Italia, la cuna de Ducati, la cuna de Aprilia, el país de Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, compañero de equipo de Marc Márquezen el ‘team’ Lenovo, y de Marco Bezzecchi, el aspirante al título por parte de Aprilia junto al madrileño Jorge Martín, mostraron ayer su perplejidad y admiración, al comprobar la imagen que el nueve veces campeón del mundo colgó en su Instagram, donde se demuestra que su brazo y hombro derecho no tienen nada que ver, nada que ver, ni muscular ni visualmente, con el brazo izquierdo.

Italia entera ha mostrado, en las últimas 24 horas, su admiración por el hecho de que Marc Márquez, un piloto en esas condiciones, ni se queje, ni busque excusas y, de nuevo, siga ganando carreras, sumando dobletes y siendo un aspirante al título mundial de MotoGP en esas condiciones, “El brazo es el que es y, probablemente, no mejorará mucho más. Al menos, ahora, no me da los sustos que me daba antes de la séptima y último operación”, comentó el campeón de Cervera (Lleida), el pasado jueves, en Motorland (Alcañiz, Aragón).

“Vaya, en qué estado se encuentra el brazo derecho de Marc Márquez”, escribía un lector en la web Moto.it, de Italia. “¿Cómo es posible que siga ganando en esas condiciones? Se trata de un piloto increíble, un piloto realmente excepcional”. Comentarios idénticos se reproducen en todas las webs informativas que, ayer, recogieron la imagen divulgada por MM93 en su Instagram, mezclada con otras fotos de su día a día.

Marc Márquez choca su mano dercha con Marc Solés, piloto de minomotos, en Motorland. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

“Ahora podemos hacernos una idea. Y esta vez tenemos que darle crédito a Marc Márquez por darnos la oportunidad, después de tantas palabras a menudo, casi siempre, engañosas”, escribía Mario Salvini, en ‘La Gazzetta dello Sport’. “Marc se ha desnudado, literalmente, en su Instagram. Y todos podemos entender el verdadero significado de sus palabras en Aragón. "¿Cuál es el problema con mi brazo derecho?", le preguntaron. Y él respondió: "Las 7 operaciones".

“Ahora, aquí está la foto que lo explica todo”, siguió relatando Salvini. “Hay un hombro derecho que parece casi atrofiado, comparado con el izquierdo. Hay un músculo anterior (se conoce como el dorsal ancho) retraído, como si hubiera sido mordido por algún monstruo, claramente dolorido y notablemente hueco después de tantas operaciones (…) Así es como está Márquez. Aquí están las señales de una carrera y una pasión que permanecerán en su cuerpo para siempre. Y así es sobre todo como corre, en este 2026”.

“Vaya, en qué estado se encuentra el brazo derecho de Marc Márquez. ¿Cómo es posible que siga ganando en esas condiciones? Se trata de un piloto increíble, un piloto realmente excepcional”. Lector de la web italiana Moto.it

“Desde su última operación, Márquez no había publicado ninguna foto de su hombro”, relata Mateo Ajo, de gpone.com, uno de los periodistas que más sigue el Mundial en directo. “Hoy (por ayer) decidió hacerlo, y la imagen es reveladora. Su hombro derecho parece un campo de batalla, y la comparación con el izquierdo es, cuanto menos, impactante. Los músculos parecen haber desaparecido”.

Ajo también se plantea cómo es posible que el mayor de los Márquez Alentá siga ganando grandes premios y se haya convertido, en los últimos dos meses, tras una remontada espectacular, en el (casi) más firme candidato a renovar su título mundial.

“Quizás Marc, con esa imagen tan cruda, quería zanjar el asunto de su hombro derecho de una vez por todas. Nunca le ha gustado hablar de sus limitaciones e incluso se enfadó con Ducati después de Silverstone, cuando vio una conversación en el garaje en la pieza 'Inside Ducati', video resumen del GP de Inglaterra, en el que reconocía que no podía controlar su brazo derecho”.

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Ajo muestra su admiración por el campeonísimo español: “Márquez sabe luchar y sigue haciéndolo. Es diferente del piloto que revolucionó MotoGP, en 2013, pero, en el fondo, sigue siendo parecido a aquel chico . Conserva el mismo deseo de ganar y no conoce la palabra ‘rendirse’, incluso cuando su principal enemigo es su propio cuerpo.

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