Alonso, el reglamento y Monza: “Esto ya no es el Templo de la velocidad”

Fernando Alonso se bajó del coche antes de hora. Resignado, cabreado y hasta pegando patadas dentro de su monoplaza. Sabía a lo que venía a Monza: a sufrir, desangrarse y pasarlo mal. “Algo pasó en la batería o no se dónde, pero no se encendía y hemos perdido potencial en la qualy. Había mucho más, solo usamos un set de ruedas y el tiempo que marcamos fue con un set de usadas, estaban congeladas porque esperamos mucho en el pitlane. Creo que había bastante más en el último intento”, expresó tras clasificar en la penúltima posición.

Con el déficit de motor del AMR26, Aston Martin estaba condenado en Italia. No obstante, el asturiano cree que había algo de tiempo por desbloquear: “Tal vez podríamos haber terminado delante de los Cadillac pero nada más, no había más, es un fin de semana difícil con el motor, Las Vegas va a ser parecido con estas debilidades que tenemos en las rectas, tal vez Baku sea igual… luego habrá otros circuitos donde lo pasaremos mejor como Singapur o Austin. Este finde estamos aprendiendo para el año que viene ser más fuertes en las rectas”.

Tras el recado a Honda por la unidad de potencia, más comentarios sobre el deficiente motor: "Sabíamos que esta pista iba a ser la más exigente junto a Las Vegas, la peor del año, tenemos un gran déficit en las rectas, no somos ciegos y lo vemos en los datos como vosotros también lo veis, sabemos que tenemos que trabajar en el motor, estamos intentando apoyarnos entre todos”, insistió.

“Aquí no hay mucha manejabilidad, vas con el pie abajo casi siempre con tanta recta, en el 90% de la vuelta. Si hemos mejorado en este aspecto se verá en otras pistas como Madring, aquí prefieres tener potencia antes que manejabilidad”, añadió Fernando.

El elogio a Adrian Newey es últimamente marca de la casa. No puede faltar en sus comparecencias: “El chasis es muy bueno, se ha visto en Budapest o Zandvoort. Hay mejores circuitos que otros en lo que queda, no estoy estresado precisamente con este asunto este año, si llega alguna oportunidad de sumar algún punto, bien. No cambia nuestra mentalidad de cara al año que viene, no nos gusta donde estamos y todo es una montaña que escalar, tenemos que mejorar el motor, el chasis sabemos que va en la dirección correcta”.

Desde el primer día está siendo el piloto que más está cargando contra el reglamento técnico. En Italia, un circuito deformado y que nada tiene que ver con la adrenalina del pasado, una de sus frases más duras contra la normativa: “Entramos en la pista y leemos Templo de la Velocidad pero esto ya no es el Templo de la velocidad, hemos llegado a 350-360 km/h en Barcelona y Budapest pero aquí llegamos solo a 312. Esto ha dejado de ser el Templo de la velocidad”.

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Alonso porta este año un casco homenaje a Adrián Campos, su mentor: “Adrian fue el hombre que me llevó a monoplazas, estaba en karting y me dio la oportunidad, con esa gran amistad con Minardi, si estoy aquí es gracias a Campos y siempre estaré agradecido, ahora su hijo está llevando al equipo a otro nivel, me alegro mucho por él y España. Monza fue una de las primeras pistas donde me trajo en la Fórmula Nissan, el compitió aquí en Fórmula 1, me dio consejos para la pista y creo que era un buen circuito para hacer el homenaje”

Fuente: Sport