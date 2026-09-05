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Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

La Pandera se presenta como otra prueba de fuego para el líder y los aspirantes al podio

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026.

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026. / Javier Lizón / EFE

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EFE

Loja

Vuelve la montaña, de nuevo los favoritos a escena para afrontar la decimocuarta etapa entre Jaén y La Pandera, de 154,5 km, un recorrido corto pero explosivo con un perfil ondulado de principio a fin y 3 puertos en la segunda mitad donde los favoritos van a mostrar sus armas.

El ascenso final a La Pandera (1a, 11,9 km al 7,2 y max del 17) será la clave del día, el escenario para la gran batalla por la general, pero antes habrá que superar el Puerto de los Villares (2a, 10,5 km al 5,4) y Locubín (2a, 8,8 km al 5), éste último con bonificación en la cima. Los favoritos tendrán terreno para explicarse.

Será la séptima vez que la ronda española concluye en La Pandera jienense, en cuya cima han estampado su firma de oro corredores ilustres como Roberto Heras (2002), Alejandro Valverde (2003), Andrey Kashechkin (2006), Damiano Cunego (2009), Rafal Majka (2017) y el ecuatoriano Richard Carapaz, último conquistador de la cima en 2022).

El español Enric Mas saldrá a defender el maillot rojo con una ventaja de 1.45 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 2.06 respecto al austríaco Felix Gall.

Datos de la etapa

Recorrido: Jaén-La Pandera, 154,5 km

Desnivel: 4.338 metros

Puertos:

  • Puerto de los Villares (Km 92,8, 2a, 10,5 km al 5,4)
  • Puerto de Locubín (Km 133,2, 2a, 8,8 km al 5). Bonificado
  • La Pandera (Km 154,5, 1a, 11,9 km al 7,2 y max del 17).

Esprint intermedio: Km 123,6

Hora de salida: 13.15 horas

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Hora de llegada: 17.30.

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