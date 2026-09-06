Van Aert se proclama califa de Córdoba con un calor inhumano en la Vuelta

La 15ª etapa cerró la segunda semana de competición en la Vuelta, en un día de marcadísimo calor con los termometros de Córdoba que no bajaban de los 40 grados. De mutuo acuerdo, corredores, equipos, organización y jueces decidieron el sábado recortar 70 kilómetros para dejar en 110 la etapa que estuvo marcada por el dominio y la victoria de Wout van Aert, tal como hizo hace dos años en la capital cordobesa. Siempre con Enric Mas, sin problemas, vistiendo el jersey rojo de líder.

La Vuelta vivirá este domingo la segunda jornada de descanso y servirá para que la prueba entre en la tercera y última semana de competición. La carrera finalizará en Granada y tendrá principalmente tres puntos de máximo interés con la contrarreloj del jueves en Jerez, la llegada en altitud a Peñas Blancas, en Estepona, del viernes y la jornada reina de la carrera, en la sierra granadina y final en la cumbre del Alguacil.

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