El Club Atlético Central debuta en Segunda Federación a lo grande: victoria por 2-0 ante el Recreativo de Huelva

El Club Atlético Central ya sabe lo que es ganar en Segunda Federación. El conjunto de Marcos Contreras escribió este domingo una nueva página en su historia al imponerse por 2-0 al Recreativo de Huelva en el primer partido oficial de los blanquinegros en la cuarta categoría del fútbol español. El Ciudad de Alcalá, con más de 1.500 espectadores en las gradas, vivió con intensidad un estreno que terminó de la mejor manera posible.

El encuentro arrancó con el Recreativo tratando de hacerse con el protagonismo y la posesión del balón, aunque sin conseguir generar demasiado peligro sobre la portería defendida por Antonio Santos. El Atlético Central, bien plantado sobre el terreno de juego, aguantaba las primeras acometidas del conjunto albiazul y esperaba su oportunidad para hacer daño a la zaga visitante.

La primera gran ocasión del encuentro llegó en el minuto 11, cuando Sergio Niza estuvo a punto de sorprender al guardameta del Recreativo. El extremo hispalense ya avisaba de lo que estaba por llegar. En el minuto 25, Niza aprovechó un balón suelto para batir al portero recreativista y colocar el 1-0 en el marcador. El tanto desató la alegría en las gradas del Ciudad de Alcalá y permitió al equipo local afrontar con mayor tranquilidad el tramo final de la primera mitad.

El Recreativo intentó reaccionar después del tanto, pero el Atlético Central mantuvo el orden y consiguió llegar al descanso por delante. Los blanquinegros estaban firmando un partido serio en su estreno en Segunda Federación, protegiendo su ventaja y tratando de aprovechar los espacios que pudiera dejar el conjunto onubense en su búsqueda del empate.

Santos sostiene al Central tras el descanso

La segunda mitad comenzó con una modificación en las filas locales. Condan entró al terreno de juego en sustitución de Fausto Tienza, en un intento de mantener el equilibrio del equipo ante el empuje del Recreativo.

El conjunto onubense salió decidido a buscar el empate y tuvo una de sus mejores oportunidades en el minuto 48, cuando un lanzamiento se estrelló contra la cepa del poste de la portería de Antonio Santos. El guardameta del Atlético Central, además, volvió a aparecer en la jugada posterior con una intervención magistral que permitió a los locales conservar su ventaja.

El partido entró entonces en una fase de ida y vuelta. El Recreativo buscaba el empate mientras el Atlético Central encontraba espacios para salir al contragolpe y tratar de sentenciar. Los minutos pasaban y la tensión aumentaba en el Ciudad de Alcalá, consciente de que el conjunto blanquinegro estaba cada vez más cerca de conseguir una victoria histórica en su debut.

La sentencia llegó en el minuto 69. Álex Martínez aprovechó un pase atrás de Pablo Osborne para batir al guardameta visitante y colocar el 2-0 en el marcador. El segundo tanto volvió a desatar la locura en las gradas y puso al Central en una situación inmejorable para afrontar el tramo final del encuentro.

Con dos goles de ventaja, el conjunto de Marcos Contreras supo gestionar los últimos minutos ante un Recreativo obligado a arriesgar. El Decano buscó recortar distancias y tuvo todavía una oportunidad desde el punto de penalti en el tiempo añadido, pero volvió a encontrarse con Antonio Santos.

El guardameta blanquinegro detuvo la pena máxima y puso el broche a una actuación decisiva. Santos había sido fundamental para mantener la portería a cero cuando el Recreativo apretaba y terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de una tarde histórica.

El pitido final confirmó el 2-0 y desató la celebración en el Ciudad de Alcalá. El Atlético Central suma así sus primeros tres puntos en Segunda Federación en un estreno soñado, ante un histórico como el Recreativo de Huelva y arropado por más de 1.500 aficionados.

Noticias relacionadas

Sergio Niza y Álex Martínez pusieron los goles; Antonio Santos, las paradas. El sueño del Atlético Central en Segunda Federación comienza de la mejor manera posible.