Deportes
Jesús Navas rueda con el equipo de Pogacar en Sevilla antes de la llegada de la Vuelta a España
El exfutbolista Jesús Navas compartió una jornada de entrenamiento con el equipo UAE Emirates Team durante la jornada de descanso previa a la etapa dieciséis de la competición
La Vuelta Ciclista a España encara ya su recta final. Tras dos semanas intensas, llenas de esfuerzo, calor, escapadas y caídas como la de Pogacar, el pelotón disputará este martes la etapa número 16, desde Cortegana, antes de afrontar su llegada a Sevilla el próximo miércoles.
Los ciclistas ya acumulan muchos kilómetros y las piernas lo va notando cada vez que se enfrentan a un puerto de montaña. Por ello, muchos deportistas han elegido su día de descanso para sesiones de fisioterapia o para recargar pilas. En cambio, el equipo UAE Emirates XRG ha querido recorrer las calles de la ciudad con uno de los mejores deportistas sevillanos de la historia: Jesús Navas.
La pasión ciclista de Jesús Navas: más de 200 kilómetros en la Quebrantahuesos
El duende de Los Palacios ha vivido una jornada histórica con los mejores ciclistas del mundo. El campeón del Mundo siempre ha dejado claro que una de sus grandes pasiones al colgar las botas era el ciclismo, una afición que le permite mantenerse activo sin ocasionarle los problemas físicos que sufría durante su etapa como futbolista. Es sabido que Navas sale muchas veces con las dos ruedas, cada vez que su agenda se lo permite.
Su pasión por las dos ruedas le ha llevado incluso a completar la Quebrantahuesos, una de las pruebas cicloturistas más exigentes de España. Navas cruzó la línea de meta con un tiempo de 9 horas, 46 minutos y 18 segundos, después de completar los más de 200 kilómetros y 3.500 metros de desnivel del recorrido. Todo un ejemplo de superación para una leyenda que, también sobre la bicicleta, está a la altura de un campeón del mundo.
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