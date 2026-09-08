Courtois y Mbappé son suficientes ante un Inter naif

El informe PISA ha confirmado el suspenso de los jóvenes españoles desde las matemáticas a la lectura. Quien sabe si contagiado por eso resultados el Real Madrid de Mourinho se abrazó a la ley del mínimo esfuerzo ante el Inter y con cinco paradas de Courtois y dos goles de Mbappé certificó el primer triunfo del curso en la asignatura más complicada, la Champions. Los de Mourinho se limitaron a vivir de la contundencia del francés en el área rival y de la seguridad del belga en la propia. Y poco más. Porque Bellingham perdonó dos goles cantados y Vinícius acabó siendo pitado por la grada por su desesperante falta de desequilibrio. Y todo ante un Inter que encajaba perfectamente en ese calificativo que Mourinho dedicó a sus jugadores el viernes en Sevilla: un equipo "naif". Su ingenuidad le condenó.

Mandíbula de cristal

Precisamente el técnico portugués había dejado colgada en la previa una frase que pasó inadvertida: “El Inter ya es un equipo”. Algo que evidenció desde el inicio con tres ocasiones claras en los diez primeros minutos (Thuram, Lautaro y Çalhanoglu). Pero el fútbol va de marcar goles y el Real Madrid, hasta entonces estaba asfixiado por el calor ambiental y el fragor interista, aprovechó un traspié en la salida de Bisseck para que Brahim colocase a Mbappé ante Martínez para marcar el primero. En el Madrid hay muchas cosas cuestionables, pero Courtois y Mbappé no son dos de ellas. Un patrón histórico que ha repetido el Real Madrid desde siempre: ser implacable en las dos áreas. El Inter jugaba mejor, pero el Real Madrid ganaba.

Los de Mourinho se desplegaban perezosamente en defensa, hasta que en el minuto 22 el portero español del Inter, Josep Martínez, recibió una pelota y ante la llegada inesperada de Valverde trató de regatearle sin suerte. El charrúa metió el pie y anotó el segundo. Dos golpes y dos veces a la lona. La mandíbula de cristal del Inter encauzaba un partido en el que el Madrid bostezaba entre gol y gol. Para entonces la solución del portugués en el mediocampo había pasado inadvertida. El luso resolvió el entuerto colocando a Alexander-Arnold junto a Valverde para tener salida. El Madrid, que ha pasado de huérfano de un pivote a viudo de Rodri, reciclará a Bernardo y a Arda en esa posición durante el curso o doblará músculo con Camavinga o Tchouameni. Pero en este debut de Champions no estaba disponible ninguno de los cuatro. Los dos zarpazos anestesiaron al Inter y como el Madrid no estaba por la labor, el partido se vino abajo.

Bellingham desperdició dos goles impropios de categoría y momento de juego. Y Courtois siguió engordando la cuenta de paradas milagrosas ante la desidia defensiva de sus compañeros y los pitos de un Bernabéu que no terminó especialmente contento con el desempeño de sus jugadores. Solo la efervescencia de Brahim y el compromiso de Valverde elevaron algo el tono a un Madrid haragán. Kylian quiso congratularse con Vinícius en una contra en la que hizo un feo a un Dumfries que subía a su derecha como una locomotora y el Bernabéu se lo recriminó. El francés ha presentado su candidatura al Balón de oro, un galardón que aún no ha ganado nunca y que confía en ganar apoyado en el pedigrí de la zamarra blanca. Y así fueron pasando los minutos de un partido tedioso por momentos y en el que el juego poco tenía que ver con el marcador.

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El Inter buscó con tesón el gol para meterse de nuevo en el partido. Y tanto se abandonó el Madrid que en el minuto 76 Carlos Augusto remachó a la red un centro para disgusto del respetable y enfado monumental de un Courtois encendido con sus compañeros. Mourinho recurrió a los cambios sustituyendo a Trent y Brahim por Tchouameni y Diomande. El último cuarto de hora fue un ida y vuelta de área a área con el partido roto y el Madrid completamente desdibujado ante un Inter voluntarioso. A cuatro minutos del final cambió a Vinícius por Carreras, quien debido a la parsimonia del brasileño al marcharse, estuvo un minuto en la banda castigado esperando para salir. Victoria funcionarial que deja más dudas que certezas. El Madrid no juega a nada pero tiene a Courtois y Mbappé en las áreas. Y eso es mucho.

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