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Shelton derriba a un heroico Alcaraz en una oda al tenis

El murciano cae en el desempate del quinto set ante un Shelton enorme

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

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US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

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Albert Briva

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Carlos Alcaraz vio frenado su magnífico regreso a las pistas por un Ben Shelton excepcional que apeó al tenista murciano en los cuartos de final del US Open en un partido épico que tuvo de todo y se decidió en el super tie break del quinto set (6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7)). Nunca antes un partido había terminado a las puertas de las cuatro de la madrugada en Flushing Medows, en un 'thriller' que mantuvo a todo el mundo alerta y en el que Alcaraz se despidió con un mérito enrome tras haber revivido cuando estaba sin energía y sin argumentos al final del tercer set.

Fue un partido vibrante, con varios puntos que estarán sin duda entre los mejores del torneo y alguno también de la temporada y en el que Shelton consiguió lo más importante y tan difícil contra Alcaraz. No se vino abajo tras perder un primer set que tuvo por momentos muy cerca y tampoco lo hizo cuando tras tener el partido en su mano, se vio sorprendido por una arreón de carácter y de rebelión de Carlitos, que esta vez no pudo seguir con su idilio en los quintos sets.

15-1 llegaba a la cita el murciano en resoluciones al set decisivo, que esta vez se fue hasta el desempate final, donde tras varias idas y venidas, el murciano pagó un par de errores y Shelton encontró sus mejores saques en los momentos que más los necesitaba para desatar la alegría en la Arthur Ashe, que además se asegura a un tenista local en la final porque Tiafoe será el rival de Ben en la primera semifinal del viernes.

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Por su parte, cabeza alta con la que se marchó Alcaraz de un US Open que debía servir para ser su regreso tras muchos meses fuera y acabó ilusionando al mundo con una nueva hazaña, que esta vez encontró una dura roca a la que no pudo evitar.

Fuente: Sport

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