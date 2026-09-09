El Eldense se convertirá en el quinto club de Messi: así es su imperio futbolístico

A falta de los últimos trámites, el desembarco de Leo Messi en el Eldense como propietario del club es una realidad. El astro argentino alcanzó en la tarde del pasado martes un principio de acuerdo con el Grupo TH colombiano para hacerse con la totalidad de las acciones del Deportivo. Y, a falta de oficialidad, la entidad de Elda pasará a ser el quinto club del imperio futbolístico de Messi.

El mejor jugador de todos los tiempos cuenta con acciones en hasta cinco clubes de cuatro países distintos. Además del Eldense, la leyenda del Barça es dueño de Leones FC en Argentina (Cuarta División), del Deportivo LSM junto a su amigo Luis Suárez en Uruguay (Tercera División), de la UE Cornellà en España (Quinta División) y del Inter Miami en Estados Unidos (Primera División), donde juega actualmente. En este último, pese a que todavía no es propietario, sí pasará a serlo una vez se retire, tal y como recoge una cláusula de su contrato.

Leones FC

El primer club que tuvo Messi en propiedad fue Leones FC, en 2015 en Argentina, cuando todavía era futbolista del FC Barcelona. Se trata de un proyecto familiar que es principalmente gestionado por su hermano mayor, Matías Messi. Arrancó siendo un club con unas instalaciones muy bien dotadas que formaba a jóvenes futbolistas de Rosario, ciudad donde nació Messi.

Con el paso de los años, el proyecto fue desarrollando un equipo sénior para competir dentro del organigrama del fútbol argentino. El gran salto de Leones FC llegó en 2025, cuando la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) permitió la inscripción del proyecto en la Primera C nacional (cuarta categoría) desde el fútbol regional rosarino. Esta temporada apuntan a disputar el «play-off» por subir a la Primera B (tercera categoría).

Se trata de un proyecto a largo plazo impulsado por la familia Messi. El astro argentino fue por primera vez a seguir un partido del club el pasado 25 de julio, apenas una semana después de perder la final del Mundial frente a España.

Deportivo LSM

Deportivo LSM es un club uruguayo propiedad de Leo Messi y su amigo Luis Suárez. El delantero charrúa fundó el club en 2018 en la Ciudad de la Costa. Fue dando forma al proyecto, haciéndolo crecer con una importante cantera en la zona, y Messi se sumó al proyecto en mayo de 2025. Entonces, el nombre pasó a tener las siglas de ambos propietarios con LSM (Luis Suárez y Leo Messi).

Luis Suárez y Leo Messi se abrazan tras un gol de Inter Miami, en una imagen de archivo. / CJ GUNTHER

El club milita actualmente en la tercera categoría del fútbol uruguayo. La última temporada terminó tercero en la liga regular. Pese a que Suárez y Messi sí han compartido algún vídeo en las redes de LSM, no existe constancia de que el argentino, ahora también propietario del Eldense, haya ido a algún partido para seguir en directo a su equipo uruguayo.

UE Cornellà

Fue un movimiento menos movido que la compra del Deportivo por la categoría en la que milita, pero Messi también ha comprado otro club en España este mismo año. El pasado mes de abril, la UE Cornellà anunció que el argentino era su nuevo propietario. El club milita actualmente en Tercera Federación (quinta categoría) y es el proyecto con el que más implicado ha demostrado estar Messi públicamente.

A finales de abril, el ocho veces ganador del Balón de Oro subió una historia a su cuenta oficial de Instagram animando al primer equipo del Cornellà en su partido frente al Europa B. También ha subido fotos el club catalán de Messi junto a sus hijos vistiendo la camiseta verde del Cornellà. En la temporada 2025-2026 se quedaron a las puertas de subir a Segunda RFEF (cuarta categoría), tras caer en las semifinales del "play-off" frente al Badalona.

Historia publicada por Messi en su cuenta oficial de Instagram siguiendo un partido del Cornellà, el pasado mes de abril. / Instagram

Además, el caso del Cornellà podría suponer un conflicto para Messi en un futuro. El argentino podrá estar detrás del club catalán y del Eldense... siempre y cuando no coincidan en la misma categoría o ambos no formen parte de LaLiga, es decir, no militen en Primera o Segunda División. Es un aspecto que no supondrá un problema en el corto plazo, ya que tres categorías separan a ambas entidades. Pero sí podría generar algún conflicto en el futuro.

Inter Miami

A día de hoy, Messi todavía no es propietario de Inter Miami. El club pertenece a los hermanos estadounidenses Jorge y José Más, además de al exfutbolista David Beckham. Pero en el contrato que firmó Lionel como nuevo jugador del club se incluyó un acuerdo que le aseguraba un porcentaje de las acciones cuando se retire como futbolista, de acuerdo con información publicada en distintos medios americanos. Eso sí, se desconoce el porcentaje de participación exacto que Messi tendrá.

Leo Messi posa con un título logrado por Inter Miami junto a David Beckham y a los hermanos Mas Santos, propietarios del club. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Según distintas estimaciones, Inter Miami es el club más valioso de toda la MLS (Primera División estadounidense). Se calcula que su valoración ronda los 1.450 millones de dólares, habiendo vivido un importantísimo crecimiento desde la llegada de Leo Messi.

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CD Eldense

Su quinto club será el Eldense, en una operación que está pendiente de que concluya la auditoría de las cuentas de la entidad y de la aprobación por el Consejo Superior de Deportes. Según la revista Forbes, el patrimonio de Lionel Messi y su familia oscila entre los 1.000 y 1.100 millones de dólares. Una fortuna que, sumado a sus extensos conocimientos del mundo del fútbol tras 20 años en la absoluta élite, promete llevar al Eldense a otra dimensión.

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