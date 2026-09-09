Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menos impuestos en hogaresGelato Week SevillaDispositivo La VueltaMenos alumnos en colegiosNotas Lille-BetisCortes tráfico La Vuelta SevillaVer La Vuelta SevillaCentro Ryanair SevillaConciertos POP CAAC 2026Javier Guillén, sobre La Vuelta 2027 en SevillaEstadio Cartuja MundialMapa cerveza fría SevillaProhibición toros menores en AndalucíaTalleres de distrito Sevilla
instagramlinkedin

Ciclismo

Enric Mas se prepara para su gran reto en la Vuelta tras el quinto triunfo de Brennan

Matthew Brennan celebra su victoria en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España.

Matthew Brennan celebra su victoria en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España. / Javier Lizón / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Sevilla

Enric Mas, líder de la Vuelta a España, el jersey rojo, afronta este jueves su reto más difícil. Se enfrenta a la gran contrarreloj de la carrera, la que empieza en El Puerto de Santa María y termina en Jerez de la Frontera, la etapa gaditana de la prueba. La 17ª etapa disputada este miércoles partió de Dos Hermanas y finalizó en Sevilla después de completar un recorrido de 185 kilómetros por la provincia. En el esprint en la capital se impuso Matthew Brennan sin cambios en la clasificación general. El ciclista británico suma la quinta victoria y el Visma, gracias a él y a los otros dos triunfos de Wout van Aert, la séptima.

La contrarreloj de este jueves tiene un trazado llano con un total de 32,1 kilómetros donde Primoz Roglic, ahora tercero de la general se confirma como la principal amenaza para el corredor mallorquín del Movistar.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Buhaira recuperará tras casi seis años de abandono el restaurante donde Aníbal González proyectó su gran basílica
  2. Cortes de tráfico en Sevilla por La Vuelta 2026: calles afectadas, horarios y restricciones de aparcamiento
  3. La Vuelta a España llega a Sevilla entre Dos Hermanas y La Maestranza: horarios y mejores lugares para ver la etapa
  4. María Viude, la vecina del Cerro que acompaña la misión de la Virgen hasta Los Pajaritos empujada por su hijo: 'Necesitamos esta unión entre hermanos y barriadas
  5. Canal Sur emitirá en directo la Feria de San Miguel en la Maestranza: estos son los tres festejos taurinos
  6. La Aemet confirma el regreso de las lluvias a Andalucía y una tregua del calor: Sevilla bajará de los 40 a 35 grados
  7. El futuro de Líbano, en el aire: el Ayuntamiento de Sevilla busca nuevos dueños y podrá fin a una concesión que lleva expirada desde 2022
  8. Canal Sur anuncia la primera convocatoria de oposiciones en 20 años en Andalucía

Enric Mas se prepara para el gran reto en la Vuelta tras el quinto triunfo de Brenann en Sevilla

Enric Mas se prepara para el gran reto en la Vuelta tras el quinto triunfo de Brenann en Sevilla

La primera fase de la restauración del incendio de Niebla costará 10 millones: la Junta de Andalucía pide al Ministerio que asuma el 50%

La primera fase de la restauración del incendio de Niebla costará 10 millones: la Junta de Andalucía pide al Ministerio que asuma el 50%

Champions League | FC Barcelona – Feyenoord, en directo

Champions League | FC Barcelona – Feyenoord, en directo

La Gelato Week 2026 llega a Sevilla: fechas, heladerías y cómo hacer la ruta de sabores

La Gelato Week 2026 llega a Sevilla: fechas, heladerías y cómo hacer la ruta de sabores

La izquierda bloquea dos propuestas de PP y Vox y veta un debate sobre la crisis de Ceuta en el Parlamento andaluz

La izquierda bloquea dos propuestas de PP y Vox y veta un debate sobre la crisis de Ceuta en el Parlamento andaluz

Alberto Benítez, abogado laboralista sevillano: "Puedes conseguir más de 120.000 euros por daños y perjuicios tras un accidente de trabajo"

Alberto Benítez, abogado laboralista sevillano: "Puedes conseguir más de 120.000 euros por daños y perjuicios tras un accidente de trabajo"

El mapa con la cerveza más fría de Sevilla: casi cuatro grados de diferencia y un ganador a -1,9 ºC

El mapa con la cerveza más fría de Sevilla: casi cuatro grados de diferencia y un ganador a -1,9 ºC

Un trabajador de 59 años fallece al caer de un tejado mientras trabajaba en un polígono de Gibraleón

Un trabajador de 59 años fallece al caer de un tejado mientras trabajaba en un polígono de Gibraleón
Tracking Pixel Contents