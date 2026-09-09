Enric Mas se prepara para su gran reto en la Vuelta tras el quinto triunfo de Brennan

Enric Mas, líder de la Vuelta a España, el jersey rojo, afronta este jueves su reto más difícil. Se enfrenta a la gran contrarreloj de la carrera, la que empieza en El Puerto de Santa María y termina en Jerez de la Frontera, la etapa gaditana de la prueba. La 17ª etapa disputada este miércoles partió de Dos Hermanas y finalizó en Sevilla después de completar un recorrido de 185 kilómetros por la provincia. En el esprint en la capital se impuso Matthew Brennan sin cambios en la clasificación general. El ciclista británico suma la quinta victoria y el Visma, gracias a él y a los otros dos triunfos de Wout van Aert, la séptima.

La contrarreloj de este jueves tiene un trazado llano con un total de 32,1 kilómetros donde Primoz Roglic, ahora tercero de la general se confirma como la principal amenaza para el corredor mallorquín del Movistar.