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La etapa 17 de la Vuelta a España 2026, en directo

Se trata de la etapa más llana de la presente edición, con apenas 1.084 metros de desnivel, sin puertos

La etapa 16 de la Vuelta a España 2026, en imágenes.

La etapa 16 de la Vuelta a España 2026, en imágenes. / Europa Press

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EFE

PALOS DE LA FRONTERA

Los esprinters tendrán una de las últimas oportunidades en la decimoséptima etapa que se disputará este miércoles entre Dos Hermanas y Sevilla, de 185 km de recorrido, jornada llana, sin dificultad alguna en la que podría optar el británico Matthew Brennan a su quinta victoria.

Se trata de la etapa más llana de la presente edición, con apenas 1.084 metros de desnivel, sin puertos, en la que serán protagonistas los corredores habituales en la fugas. La primera parte es rompepiernas, donde se formará la expedición de vanguardia, la segunda plana total, cercana al mar, lo que podría favorecer la aparición del viento.

Los favoritos poco tendrán que decir en esta etapa sevillana. Los hombres de la general tratarán de ahorrar fuerzas para la próxima cita clave, la crono del jueves. Un día para arrancar la hoja del calendario.

Partirá con el maillot rojo el español Enric Mas, quien conserva 2.06 minutos de diferencia sobre el austríaco Felix Gall y 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic.

Datos de la etapa:

. Recorrido: Dos Hermanas-Sevilla, 185 kms

. Desnivel: 1.084 metros

. Sin puertos

. Esprint intermedio: San José de la Rinconada, km 165

. Hora de salida: 13 horas

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. Hora de llegada: 17.30 horas.

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