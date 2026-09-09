Javier Guillén, director de La Vuelta a España: "En 2027 estaremos menos en Andalucía, si volvemos llamaré a Sevilla"

Este miércoles es el turno de Sevilla. La Vuelta a España afronta la etapa 17ª, que recorre desde Dos Hermanas hasta la capital, hasta la meta situada en el Paseo de Colón. En esta edición, la gran competición ciclista nacional, y una de las más importantes del planeta, ha tenido un color predominantemente andaluz. "Es la primera vez que La Vuelta está presente en las ocho provincias andaluzas, además este año con el hito de acabar en Granada", ha destacado el director de La Vuelta, Javier Guillén, horas antes de la etapa. Pero en Sevilla, tras 14 años de espera y haber encadenado ahora dos finales en tres años, el deseo es que vuelva a ocurrir en 2027. "El perfil del recorrido del año que viene ya lo tengo", confiesa Guillén.

La cabeza visible de La Vuelta a España ha estado este miércoles en un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla en Novotel Sevilla, con la presencia del alcalde, José Luis Sanz. Guillén no ha escatimado en elogios a Andalucía y a la ciudad de Sevilla, dando su palabra de que los ciclistas regresarán a la comunidad autónoma y a la capital. Pero, ¿será en 2027?

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al director de La Vuelta, Javier Guillén, en un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla / Rafa Aranda

El recorrido de La Vuelta en 2027 no pasará tanto por Andalucía

"Mi compromiso lo tiene", ha afirmado Javier Guillén al ser preguntado si ha prometido a José Luis Sanz que la competición volverá a Sevilla. "El alcalde y yo nos conocemos desde antes, hemos trabajado mucho en Tomares. Los dos entendemos bien lo que es La Vuelta y lo que puede aportarle a Sevilla, o lo que Sevilla aporta a La Vuelta", ha explicado Guillén.

En el diseño del recorrido, se cuida mucho "la estética" y estar "en grandes ciudades". Por ello, el director de La Vuelta ha confirmado que "volverá a Sevilla". "Si hacemos recorrido en Andalucía tengo que llamar a Sevilla. Luego se dará o no, se tienen que dar las circunstancias. Pero La Vuelta volverá a Sevilla. Necesitamos una veintena de hoteles y no es fácil. Sevilla está muy preparada y nosotros necesitamos a Sevilla desde ese punto de vista", ha desarrollado.

De hecho, ha admitido también que ya tiene el perfil de La Vuelta de 2027, que arrancará de forma más tardía, el 4 de septiembre. "Lo tengo, pero no lo puedo contar. Vamos turnando por territorios, y el año que viene no tendremos tanta presencia en Andalucía", ha adelantado Guillén. Aunque, "tenemos vocación de estar en territorios fetiche, y mínimo hay que estar cada dos años", ha comentado también, que es justo lo que ha ocurrido ahora en 2026, repitiendo el final de etapa de 2024.

El líder de la general, Enric Mas (Movistar), antes de disputar la decimoséptima etapa de La Vuelta a España, entre Dos Hermanas y Sevilla, de 185 kilómetros de recorrido. / Javier Lizon / EFE

De hecho, de Sevilla ha destacado que es "un auténtico placer", que la ciudad "ha acogido bien" la competición, y que ha sido "un gusto poder haber estado cuatro noches". "Más allá del colorido, es importante que el espectador no paga, es gratis, paga el Ayuntamiento, sponsors y televisiones. En el caso de Sevilla no es la ciudad solo, son sus barrios. Me sorprende que salga tanta gente pero vamos consiguiendo que la gente entienda que la Vuelta es suya", ha continuado el director de La Vuelta.

Para 2027 la tendencia seguirá siendo que la competición tenga presencia internacional: "Preveo una vuelta muy internacional, que vaya explorando nuevos países. El año pasado volveremos a salir al extranjero. Necesitamos expandir la marca y llegar a otros públicos. Hemos hecho cuatro países sin romper la competición. Es lo que más vamos a trabajar sin renunciar a la personalidad de la carrera".

Huelva y Granada, entre las opciones más interesantes para La Vuelta a España

Si la ronda ciclista regresa a Andalucía, para Guillén hay dos provincias que ocupan un interés especial, como son Granada y Huelva. "Somos más que un evento deportivo, enseñamos patrimonio como en Córdoba o Granada. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España", asegura, sorprendido por la cantidad de gente que está saliendo a la calle pese al calor. "En Huelva fue un espectáculo".

Además de confesar que Sevilla le "encanta", explica sus próximos objetivos. "Estamos siempre buscando montañas y Granada tiene una gran riqueza. Nos gustaría hacer una llegada al Veleta pero no tenemos aún la autorización. Me da alegría estar en Huelva, vamos muy poco, y tiene mucho que aportar. Es la gran desconocida, tiene muchas riquezas de ofrecer. Jaén también tiene buena montaña, o Almería", desarrolla.

El calor no está siendo un problema, y tampoco espera que lo sea hasta la llegada a Granada. "Hablamos con equipos y corredores sobre las altas temperaturas, pero no es nada que se haya vivido antes", asegura Javier Guillén. Este apuesta por tomar medidas. "En Córdoba reducimos el kilometraje. Se ponen medios, como la hidratación. El horario nuestro es el que es. Prefiero poner medidas a recortar. Pero no es más calor que cuando estuvimos en 2024", añade, deseando que todo lo que queda se desarrolle con normalidad y con tensión por quién gana hasta el final.