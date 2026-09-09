Sainz cumple un sueño: "Cuando tenía 10 años nunca hubiera imaginado competir en F1 y en una carrera en Madrid"

Si para alguien será especial la primera cita de Fórmula 1 en Madrid en más de cuatro décadas, será para Carlos Sainz. El piloto de Williams corre en casa este fin de semana y no puede estar más feliz y emocionado por ello. Será una semana larga, eso sí, debido a los compromisos que conlleva correr en su ciudad natal. Pero sonriente e ilusionado se personificó en un evento con uno de sus principales patrocinadores, Estrella Galicia 0,0.

"Cuando tenía 10 años nunca hubiera imaginado competir en F1 y en una carrera en Madrid. Cuando tienes 10 años solo piensas en que tiene unos ídolos, Alonso, Schumacher, y quieres ser como ellos. Pero si le llegas a decir a ese chico que no se preocupara, que iba a correr por Toro Rosso, McLaren, Renault, Ferrari y Williams, que iba a ganar carreras y que iba a correr un GP en Madrid... todo eso son hitos que nunca me plantee. Solo soñaba con ser piloto de F1. Y cuando miro hacia atrás, al 2005, que en esos 22 años hayan pasado todas estas cosas es algo impensable y por eso me siento tan privilegiado y orgulloso de la carrera deportiva que he realizado hasta ahora mismo", decía en el evento, celebrado en la terraza superior de los Cines Callao.

[Consulta la clasificación del Mundial]

Carlos Sainz observa el casco que lucirá el fin de semana en el Gran Premio de España que se celebra en Madrid / SERGIO PÉREZ / EFE

La realidad es que el madrileño llega con pocas opciones en su GP de casa. El FW48 está lejos de ser lo competitivo que se esperaba que fuese antes de los test de pretemporada, pero sin duda tirará de motivación para sacar lo mejor de sí ante su afición. "Este GP la verdad es que llega en un momento extraño para Williams porque justo nos falta una carrera para poder traer un paquete de mejoras para Bakú que seguro que nos va a mejorar mucho la situación actual", reflexionaba el '55' durante el evento con la marca.

Pese a que el equipo quiere dar un paso hacia adelante lo más temprano posible, Sainz cree que lo esencial es poner toda la carne en el asador para el año 2027. "Quiero pensar que vamos a ir a las carreras de Bakú en adelante con opciones y con la ambición de coger algún punto. Creo que ahora mismo lo que nos tenemos que centrar es en trabajar en un coche el año que viene, que sea un coche que de verdad te permita lucirte un poco más como he dicho antes y nos permita luchar por algún podium, luchar y volver a estar donde estábamos el año pasado", expresaba.

El madrileño aterriza en su GP de casa tras un momento especial, puesto que fue hace tan solo unas semanas cuando se anunció su renovación con la escudería de Grove. ·"El objetivo principal de este equipo y mío es devolver este coche a lo más alto de la Fórmula 1. Está muy claro entre todos que queremos volver a ser de los tres mejores equipos de la Fórmula 1 y pelear algún día por ganar carreras o ganar un mundial, y por eso he renovado, porque confío en el proyecto y creo que se puede hacer", reflexionaba sobre este asunto.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

La forma de afrontar la semana de carreras en casa es muy distinta. "Es algo que estaba pensando esta mañana con mi entrenador, en realidad no hay que cambiar nada, simplemente estoy durmiendo en casa de mis padres, en mi casa de toda la vida, donde he crecido, eso se hace raro no te voy a engañar", valoraba. "A partir de ahí la rutina no cambia, voy a hacer exactamente lo mismo", sentenciaba.

Fuente: Sport