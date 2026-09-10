¿Por qué compra Messi el Eldense?

Lionel Andrés Messi Cuccitini, propietario del Eldense. Siete palabras, una frase a modo de titular, que prácticamente nadie en su sano juicio hubiese dado por ciertas... hasta hace unos días. El rumor sobre la posibilidad de que la figura del por muchos considerado el mejor futbolista de la historia estuviera al frente del grupo empresarial argentino que negociaba la compra de la entidad azulgrana se ha hecho realidad, para sorpresa de todos... salvo de ese propio grupo.

La decisión de Messi y el equipo de trabajo que le rodea (y le va a seguir rodeando) en esta aventura que ya ha iniciado para montar una especie de imperio propio en el mundo del fútbol no ha sido tomada a la ligera. El del Eldense, como antes el del Cornellà o los otros clubes en los que el astro se ha ido haciendo fuerte a nivel accionarial, puede parecer un paso discreto. Pequeño. Sin ambición. Todo lo contrario.

Leo Messi y sus hijos posan con la camiseta del Cornellà, su otro club en España junto al Eldense. / UEC

La idea de Messi no es hacerse grande en un grande ya establecido. Es crecer. Es ser capaz, en el fútbol de hoy en día, de llevar a una entidad con capacidad de crecimiento lo más alto posible, sabiendo que es mucho más factible hacerlo desde la humildad y la aparente falta de foco mediático que desde plazas con más renombre, que exigen otro tipo de inversión, de relaciones y de trabajo.

A nadie se le escapa que a Messi le abrirían las puertas con pasión en casi cualquier club del mundo. No es necesaria una trayectoria empresarial que está empezando a gestarse. Sobra con su nombre, por todo lo que ha hecho en el mundo del fútbol. En Elda, la pasión y la ilusión se han desatado con la simple noticia de que el argentino está a un paso de convertirse en su propietario. No ha pisado el Nuevo Pepico Amat. No ha hecho ninguna declaración al respecto. No ha hecho falta. Imaginen lo que ocurrirá cuando todo esto se haga oficial.

Proyecto de futuro

La decisión de Messi a la hora de elegir el Eldense se basa precisamente en esa vista al futuro, en una entidad saneada económicamente, recién incorporada al fútbol profesional, sin necesidad de realizar dispendios económicos por las malas gestiones del pasado. Ya está en Segunda y el paso hacia Primera no es tan grande. Hay ejemplos de sobra en el negocio futbolístico reciente de clubes con las dimensiones del Eldense que, gracias a la gestión de un grupo serio y profesional, han alcanzado grandes cotas. Impensables.

Messi no tiene intención de llegar al Eldense para soltar un tiro al aire. Aunque siempre se deben tratar todas estas operaciones con cierta mesura porque, por ejemplo, ahí está el ejemplo de Ronaldo (el brasileño) en el Valladolid. Allí todo el mundo se ilusionó con que el Fenómeno fuera tan destacado como propietario como lo fue como goleador... y todo terminó como terminó. No es cuestión de ausentar la crítica si fuera necesario con el argentino, aunque es imposible que el entorno azulgrana no viva días de emoción y sueño.

Equipo de trabajo top

El nuevo equipo de trabajo de Eldense llega, además, a un lugar pequeño, con una masa social que, en teoría, no va a tener la exigencia de un club de enormes dimensiones. Es el mejor modo de empezar, según han entendido el argentino y sus asesores. Por abajo (aunque no tan abajo en lo deportivo, en realidad).

Si todo va bien y los últimos trámites se completan, la intención de Messi como propietario del Eldense es dotarlo de un equipo de trabajo top, conformado por gente de su confianza que ya ha realizado diversas operaciones en este tramo final de mercado que han sorprendido tanto en Elda como entre el resto de clubes de Segunda División, firmando a futbolistas que estaban siendo tentados por candidatos al ascenso. Han puesto dinero para cerrar esos fichajes, lo que habla que quieren ser competitivos desde ya.

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Messi (y su grupo) van a ser exigentes desde el primer día. Eso lo tienen claro. No desembarcan en Elda para pasar el rato ni usar al Eldense como un juguete. Lo hacen para cimentar un proyecto ilusionante. Y, posiblemente, esa exigencia entendida desde su punto de vista es lo que se ha llevado por delante, como primera decisión, a Claudio Barragán. Messi podría haber comprado casi cualquier club en venta. Ha apostado por el Eldense. Tiene motivos para ello.

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