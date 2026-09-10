Luis García Abad, director de MadRing: "Haremos todo lo necesario para ser los mejores, se lo debemos a Madrid"

Madrid se prepara para acoger este fin de semana el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring, en el entorno de IFEMA, con la vista puesta también en el impacto económico y empresarial que puede generar la cita.

Ese fue el eje de la jornada Forbes House Business Pole Position, celebrada este miércoles en Forbes House, el club privado de Forbes situado en Chamberí, donde directivos, patrocinadores, ingenieros y representantes del ámbito empresarial analizaron las oportunidades vinculadas a la llegada de la Fórmula 1 a Madrid.

El encuentro estuvo presentado por Noor Ben Yessef, uno de los nuevos fichajes de La Séptima y expresentadora de Antena 3. La apertura institucional corrió a cargo de Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, que vinculó el Gran Premio con la estrategia regional de atracción de inversión.

"La Fórmula 1 convierte a Madrid en el mejor escaparate internacional durante unos días trepidantes", afirmó Albert, que relacionó esa visibilidad con el Madrid Investment Forum, cuya tercera edición se celebrará del 28 al 30 de septiembre.

Más de 100.000 visitantes y dos vías de impacto

La mesa dedicada a la dimensión económica reunió a Luis García Abad, director general de MadRing; Louise Young, Chief Race Promotion Officer de Formula 1; David Herranz, presidente de ManpowerGroup para el sur de Europa; y Jordi Esteve, socio responsable de Economics & Strategy de PwC. La conversación estuvo moderada por Beatriz Triguero, redactora jefe de Economía de Forbes.

Esteve explicó que el impacto macroeconómico del Gran Premio se articula en torno a dos fuentes. Por un lado, la actividad vinculada a la organización del evento, con efectos sobre sectores como la construcción o la industria manufacturera. Por otro, el gasto generado por quienes se desplazarán a Madrid para asistir a la carrera.

"Vendrán más de 100.000 visitantes", señaló Esteve, que apuntó al transporte, la restauración y el alojamiento como algunos de los sectores que recibirán ese impacto. Añadió que la previsión es que el efecto sea mayor entre quienes lleguen desde otras comunidades autónomas y, especialmente, entre el público internacional, por su mayor necesidad de alojamiento, desplazamientos y consumo de ocio. PwC prevé realizar una segunda medición tras la celebración del Gran Premio para comprobar si las estimaciones se han cumplido o superado.

Cuatro años para sacar adelante MadRing

Luis García Abad situó el origen del proyecto en una conversación mantenida en Singapur con José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA Madrid. A partir de aquella idea comenzó un proceso que, según explicó, ha requerido cuatro años de trabajo. "Generar grandes proyectos desde el realismo, pragmatismo y conocimiento no está al alcance de cualquiera", señaló García Abad.

El director general de MadRing destacó además que uno de los debates iniciales estuvo relacionado con la ubicación del circuito. "Hay que acercarse al cliente, y no lo contrario", afirmó, al explicar la decisión de integrar el trazado en el entorno de IFEMA.

Sobre el futuro del proyecto, García Abad aseguró que lo afrontan "con humildad" y añadió: "Haremos todo lo necesario para ser los mejores, se lo debemos a Madrid".

Formula 1 destaca el entusiasmo del proyecto

La responsable de Formula 1, Louise Young, explicó que la balanza se inclinó por Madrid por "el entusiasmo del proyecto" y calificó la llegada a la capital como "una gran oportunidad de negocio". Young destacó también las posibilidades de IFEMA y la dimensión de ciudad del Gran Premio. Durante su intervención hizo referencia a la hospitalidad, la cultura y la gastronomía españolas como elementos que acompañarán la experiencia deportiva durante el fin de semana.

Ante el reto de retener el talento

David Herranz puso el foco en el empleo y en la capacidad de Madrid para transformar un gran evento en una oportunidad de largo plazo. "Traemos talento, pero vienen a la F1 y se marchan", señaló el presidente de ManpowerGroup para el sur de Europa, en referencia especialmente a perfiles como los ingenieros.

Herranz defendió que Madrid cuenta con condiciones para actuar como hub tecnológico, pero consideró necesario atraer también a proveedores de los equipos para que parte de ese talento y de la actividad generada por la Fórmula 1 permanezca en la región.

El directivo destacó asimismo el peso de Madrid en el ámbito de la formación empresarial y señaló que tres de las cinco principales escuelas de negocios de España se encuentran en la capital. A su juicio, la retención de profesionales cualificados deberá ir acompañada de una mayor inversión.

IFEMA pone el foco en la gestión y la proyección internacional

El cierre institucional de la jornada corrió a cargo de José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA Madrid, que destacó la importancia de la gestión para sacar adelante un proyecto de estas características.

De los Mozos explicó que IFEMA se apoyó en sus capacidades, infraestructuras y experiencia en grandes acontecimientos, al tiempo que tuvo que incorporar el conocimiento específico de los procesos de la Fórmula 1.

José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA Madrid, durante la clausura de Forbes House Business Pole Position, jornada dedicada al impacto económico de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid / M.A.

El presidente de IFEMA subrayó además la exposición internacional que tendrá Madrid durante el fin de semana y afirmó que "cuando más de 90 millones vean este fin de semana Madrid, muchas personas que hasta ese momento no conocían Madrid lo harán". En su intervención vinculó el proyecto con "orgullo de marca, empleo y dinero" para España.

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La Fórmula 1 comenzará este viernes 11 de septiembre en Madring, con la expectativa de que su impacto vaya más allá de la competición y se extienda al turismo, la inversión, el empleo y la proyección internacional de Madrid.

Fuente: El Periódico de España