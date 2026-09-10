Nadie ha ganado 16 grandes vueltas y el Movistar puede hacerlo

Las personas ya no son las mismas porque muchas se han jubilado y alguna, desgraciadamente, ha fallecido. Hubo un tiempo ya lejano en el que los ciclistas corrían con calapiés. Para los que han crecido con bicis de pedales automáticos o nunca se han fijado en el detalle, los calapiés eran unas piezas metálicas, como una extensión del pedal con unas tiras de cuero de las que se tiraba para agarrar la zapatilla. Ahora, cuando un ciclista (vale también para un cicloturista) se cae, el pedal se desengancha y, en cierta manera, se mitiga el golpe.

Hace 40 años las bicis se veían como más pequeñitas, cuadros y ruedas muy estrechas y, por supuesto, no existían los frenos de disco que permiten ahora batir récords de velocidad en las bajadas. Aseguran la frenada al milímetro; mucha más precisión cuando llueve; en Sevilla, donde acabó la última etapa de la Vuelta, se dice que la lluvia es una maravilla, pero el agua, salvo la que lleva el río Guadalquivir, no estaba en el guion del día.

Las zapatillas negras

Las marcas de las zapatillas en los años 80 ya empezaban a diseñar modelos de colores, principalmente blancos. La Unión Ciclista Internacional, conocida con las siglas UCI, siempre, ayer y hoy, se avanzaba a los tiempos y prohibía cualquier calzado que no fuera negro. Los ciclistas del Reynolds, los antepasados del Movistar de Enric Mas (él todavía ni había nacido), cogían por la noche betún, una crema que ahora con tanta zapatilla deportiva son muy pocos la que la utilizan, y tintaban el calzado de negro; de lo contrario, se arriesgaban a una multa o hasta que fueran expulsados del Tour de 1983.

Ahí empezó la aventura del Reynolds en la ronda francesa, equipo que luego fue Banesto y que en estos tiempos pedalea luciendo la marca de telefonía móvil de Telefónica. El debut en Francia se produjo un año después de la victoria de Ángel Arroyo en la Vuelta, de la que fue descalificado por un polémico dopaje, que 44 años más tarde todavía sigue generando muchas dudas. La antigua estrella del ciclismo abulense siempre ha defendido la inocencia.

Por eso, no les cuenta en el palmarés de grandes vueltas el triunfo de Arroyo y ahora aspiran a alcanzar con Mas la victoria número 16 en una carrera de tres semanas, lo que jamás ha conseguido escuadra alguna.

Empate con el Visma

Movistar empata a 15 éxitos con Visma, que fue Jumbo y mucho antes Rabobank, pero la escuadra española ocupa la primera plaza por el hecho de que han ganado más Tours, siete por dos del conjunto neerlandés, las dos veces en las que Jonas Vingegaard llegó de amarillo a París. El UAE va por seis, todas de Tadej Pogacar. Al menos si Mas cumple el objetivo, el conjunto español tendrá un colchón más amplio mientras el astro esloveno sigue la cosecha de coronas.

Los siete Tours vienen dados por la recompensa de las inolvidables cinco victorias consecutivas de Miguel Induráin (1991-1995), la de Pedro Delgado en 1988 y la de Óscar Pereiro en 2006.

Quizá la Vuelta haya sido siempre la carrera más esquiva para el Movistar; una vez la perdieron con Alejandro Valverde por culpa de un chubasquero que se le atravesó bajando de Sierra Nevada, por un ciclista italiano llamado Marco Giovannetti que se coló en una fuga sorpresa ante Delgado o por la fortaleza de Melcior Mauri frente a un Induráin que en 1991 todavía no había subido a lo más alto del podio del Tour.

Desde que Nairo Quintana ganó la Vuelta de 2016 no han conseguido que ningún ciclista llegase vestido de rojo a la última etapa, aunque en 2019 conquistaron el Giro con el corredor ecuatoriano Richard Carapaz. Fue la última gran ronda conseguida por el Movistar.

Años de tropiezos

Los últimos años iban tropezando. Mas no acababa de encontrar el ritmo deseado, Quintana se iba o regresaba ya demasiado mayor para aspirar a repetir las hazañas del pasado y ahora realiza las últimas pedaladas para retirarse después del Mundial de Montreal que disputará con Colombia. Mikel Landa, en una Vuelta que disputa sin el brillo del pasado, también se marchaba sin acabar de conseguir los triunfos por los que fue fichado y Valverde envejecía, siempre con brillo, pero algún día, y quizá sin ser la opción más deseada por él, tenía que decir basta y apostar por seguir pedaleando con fuerza sin un dorsal, aunque con el cargo de seleccionador español de ciclismo.

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Mas, si no se tuercen las cosas, romperá la sequía de siete años sin ganar una gran vuelta, aunque Valverde y él subieron al podio de la Vuelta con tres segundos y un tercer puesto del corredor mallorquín y la segunda plaza del murciano en 2019 por detrás de Primoz Roglic y por delante de Pogacar. Ya sólo quedan cuatro días de emociones.

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