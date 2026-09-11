El Cajasol Proin debuta en Sevilla en la liga Asobal de balonmano con un derbi ante Ángel Ximénez

El Cajasol Proin afronta este sábado el partido más importante de su historia con el debut del club sevillano en la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano español. El estreno llegará con un derbi andaluz frente al Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil, rival al que derrotó el pasado sábado por 32-30 en la final de la Copa Andalucía. El encuentro se disputará en el pabellón Amate, donde el equipo espera comenzar la temporada con su primer triunfo ante su afición.

El conjunto dirigido por Antonio García inicia el campeonato con el objetivo de lograr la permanencia en la categoría. Para ello, el equipo confía en hacerse fuerte como local, una condición que considera clave después del apoyo recibido durante la campaña que culminó con el ascenso.

Qué supone el estreno del Cajasol Proin en Asobal

Cajasol Proin afronta una jornada histórica al convertirse en el primer club sevillano que debuta en la máxima categoría del balonmano español. El encuentro supone el inicio de un nuevo desafío deportivo para una plantilla que encara la temporada con la intención de competir por la permanencia.

El técnico Antonio García contará únicamente con la baja del pivote Carlos Conchillo, que no podrá participar por lesión. El resto de la plantilla estará disponible para un partido que abre oficialmente la competición liguera para el conjunto sevillano.

El entrenador explicó que el equipo lleva tiempo preparando este momento y mostró su deseo de que el trabajo realizado durante las últimas semanas se refleje sobre la pista. "Ya teníamos ganas. Llevamos mucho tiempo preparándonos para este partido, para el inicio de la Asobal, y ahora solo falta que todo lo que hemos trabajado y preparado salga bien en la pista. Que lo disfrutemos y, sobre todo, que la gente que venga a vernos disfrute con nosotros", señaló Antonio García.

El precedente ante el Ángel Ximénez y la dificultad del derbi

El partido llega apenas una semana después de la victoria del Cajasol Proin por 32-30 frente al Cajasol Ángel Ximénez en la final de la Copa Andalucía, disputada en Palma del Río. Aun así, el entrenador considera que ese resultado no garantiza nada de cara al nuevo enfrentamiento.

Antonio García advirtió de la dificultad que supone imponerse dos fines de semana consecutivos al mismo rival. El técnico recordó la igualdad existente entre ambos equipos y añadió que un derbi incrementa todavía más la exigencia del encuentro. También apuntó que el conjunto cordobés llegará con un extra de motivación tras la derrota sufrida en la final copera.

Amate quiere impulsar el primer triunfo del Cajasol Proin

El ambiente del pabellón Amate será uno de los factores en los que más confía el equipo sevillano para iniciar la temporada con buen pie. Durante la campaña del ascenso, el apoyo de la afición fue uno de los elementos destacados por el club, que ahora espera volver a contar con ese respaldo en su estreno liguero.

El lateral derecho Gerard Román de Mingo también destacó la importancia del público para este primer compromiso de la temporada. El jugador expresó su deseo de que el pabellón registre una gran entrada porque, según afirmó, "será un gusto".

El jugador considera igualmente que el encuentro será diferente al disputado una semana antes en la final de la Copa Andalucía. Aun así, aseguró que la victoria conseguida frente al mismo rival aporta confianza al equipo antes del comienzo de la competición, aunque espera un partido distinto al del pasado sábado.