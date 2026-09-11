Ciclismo
La etapa 19 de la Vuelta a España 2026, en directo
EFE, Redacción
Fin de semana explosivo para cerrar la 81 edición de la Vuelta a España con la decimonovena etapa entre Vélez Málaga y el Alto de Peñas Blancas, de 210 km, la más larga de la presente edición, donde los candidatos de la general van a salir a escena.
Una etapa llana en su primera parte hasta la llegada a la Sierra de Ronda, donde se van a ir sucediendo las dificultades. A mitad de carrera habrá que ascender al Puerto de las Abejas (2a, 14,6 km al 4,3) y el Alto de El Viento (2a, 13,1 km al 3,7). Tras un largo descenso la carrera entrará en una zona llana que dará acceso al ascenso a Peñas Blancas, un primera de 18,8 km al 6,5 de media y rampas del 15 hasta llegar a una altitud de 1.268 metros.
Después de la crono de Jerez, el español Enric Mas defenderá el jersey rojo con 1.37 minutos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic y de 3.01 respecto al austríaco Felix Gall.
Datos de la etapa 19 de la Vuelta a España:
Recorrido: Vélez Málaga- Peñas Blancas, 210,8 km
Desnivel: 4.052 metros
Puertos de montaña:
Km. 91 - Puerto de las Abejas (2ª categoría - 14,5 km al 4,3%)
Km. 111,3 - Puerto del Viento (2ª categoría - 13,1 km al 3,7%)
Km. 210 - Peñas Blancas (1ª categoría - 18,8 km al 6,5%)
Esprint intermedio: Estepona, Km. 185,3 km
Hora salida: 11.50 horas
Hora llegada: 17.30 horas.
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