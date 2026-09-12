Fútbol
Dos goles de Zabiri amarran los tres puntos para el Racing y rompe la buena racha del Alavés
El conjunto cántabro remonta ante un equipo babazorro que cede su primera derrota de la temporada
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EFE
Santander
El Racing de Santander se llevó los tres puntos en los Campos de Sport de El Sardinero y acabó con la racha invicta del Deportivo Alavés gracias a dos tantos de Yassir Zabiri (2-1).
El conjunto babazorro se adelantó con un gol de Koski, pero una diana de Zabiri igualó el resultado antes del descanso. A la vuelta de los vestuarios, otro gol de Zabiri puso el 2-1 final para el Racing, que terminó el partido con un jugador menos tras la expulsión de André Almeida.
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