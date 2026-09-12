Shelton jugará la final del US Open contra Zverev tras derrotar a Tiafoe

El estadounidense Ben Shelton derrotó la pasada madrugada a su compatriota Frances Tiafoe en el Abierto de Estados Unidos y se clasificó para su primera final de un 'grande', que disputará el domingo ante el alemán Alexander Zverev (20.00 h, hora española).

Shelton, el verdugo de Carlos Alcaraz en cuartos de final, superó a Tiafoe, tras ceder el primer set, por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 17 minutos. Ahora buscará convertirse en el primer campeón estadounidense en Nueva York desde Andy Roddick en 2003.

Shelton no solo deberá superar la presión de disputar su primera final de un 'grande' en Nueva York, sino también de hacerlo contra Zverev, que le ha derrotado en sus cinco enfrentamientos previos, incluida la final de Múnich en 2026.

"Voy a necesitar que el domingo pongáis toda vuestra energía. Voy a ir a por todas. Lo voy a dejar todo en la pista. Espero que vengáis a apoyarme. Hagámoslo por Estados Unidos", dijo Shelton al terminar el partido, dirigiéndose a la grada.

Su mejor temporada

El estadounidense, de 23 años, está disputando su mejor temporada, en la que ya ha conquistado cuatro títulos sobre todas las superfícies: el Masters 1.000 de Canadá, los 500 de Dallas y Múnich y el 250 de Stuttgart.

Enfrente, tenía a Tiafoe, el único estadounidense que, además de Andre Agassi, ha jugado tres semifinales en Nueva York este siglo, aunque nunca ha logrado superarlas.

Tiafoe se hizo con el primer set tras romper el noveno juego con una doble falta de Shelton y cerrarlo al saque.

Pero igual que hizo contra Alcaraz en la madrugada del miércoles, Shelton se rehízo y le dio la vuelta al partido. Dominó desde que logró el 'break' para el 2-0 en el segundo set y no permitió a Tiafoe volver a asumir el control.

En el cuarto set, que sería el último, todo parecía destinado a un 'tie-break' cuando con Shelton, con 6-5 y al resto, se puso 0-40 al saque de Tiafoe. 'Big Fo' salvó el primero, pero entregó el partido con una doble falta en la segunda bala.

"Como un hermano"

"Foe es como un hermano mayor para mí. Salir juntos a esta pista, Arthur Ashe, es algo muy especial. Este es el lugar donde queremos estar al final de este torneo. Este es el torneo favorito de los dos, nuestra pista favorita del mundo, y hacerla vibrar es la mejor sensación que existe", dijo Shelton.

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Shelton se asegura salir de Nueva York como número 4 del mundo y Tiafoe como número 8, ambos con el mejor ranking de sus carreras.

Fuente: El Periódico