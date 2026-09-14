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El Estadio de Vallecas reabre: Madrid levanta el cierre y el Rayo podrá volver a jugar en su campo

La segunda auditoría concluye que las instalaciones están "operativas" y en condiciones adecuadas, aunque el Gobierno regional mantiene su intención de reformar el estadio y sigue adelante con el expediente contra el club

Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, donde suele jugar el Rayo Vallecano.

Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, donde suele jugar el Rayo Vallecano. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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EFE

Madrid

La Comunidad de Madrid ha levantado este martes el cierre del Estadio de Vallecas tras analizar la segunda auditoría encargada por el Gobierno regional para comprobar el estado de las instalaciones.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, después de que la nueva auditoría haya concluido que las instalaciones inspeccionadas "se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario".

Tras analizar esta segunda auditoría, el Rayo Vallecano podrá volver a jugar en el estadio próximamente, pero desde la Comunidad de Madrid reiteran la necesidad de llevar a cabo un proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas que garantice a medio plazo un campo renovado en el que pueda jugar el equipo rayista.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha firmado esta tarde la orden de suspensión de la medida cautelar que adoptó el pasado 27 de julio, que tiene efecto inmediato.

La mayor parte de las actuaciones correctoras y de puesta en funcionamiento de sistemas y su legalización, que han dado lugar al levantamiento de la medida cautelar, se han producido con posterioridad a las decisiones adoptadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a raíz de una primera auditoría que "detectó una situación que comprometía la seguridad y operatividad del recinto".

La segunda auditoría, que ha sido remitida al Colegio de Ingenieros, fue enviada a la Consejería el pasado sábado a las 17:41 horas por la empresa Instalaciones Cedial -la misma que elaboró la primera-, con firma a las 17:33 del mismo día.

La resolución del consejero se produce después de que la Dirección General de Deportes haya remitido este lunes los informes preceptivos.

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Sin embargo, desde la Comunidad insisten en que el procedimiento de extinción de la concesión al Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva sigue adelante por "incumplimiento grave de sus obligaciones".

Fuente: El Periódico de España

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