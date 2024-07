Partido: Australia - España

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Álex Abrines España " 1ª Falta personal de Álex Abrines [España] sobre Patty Mills cuando lanzaba de tres. cuarto 1 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 1 - 0 Patty Mills Australia " Patty Mills [Australia] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 2 - 0 Patty Mills Australia " Patty Mills [Australia] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 3 - 0 Patty Mills Australia " Patty Mills [Australia] encesta el tercer tiro libre cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 3 - 0 Álex Abrines España " Álex Abrines [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Dyson Daniels. cuarto 1 minuto 00 ' puntos 3 Resultado 6 - 0 Jock Landale Australia " Triple de Jock Landale [Australia] con asistencia de Nick Kay cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 6 - 0 Lorenzo Brown España " Lorenzo Brown [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Nick Kay. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 6 - 0 Dyson Daniels Australia " Dyson Daniels [Australia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Álex Abrines. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 6 - 2 Álex Abrines España " Bandeja de Álex Abrines [España] y tiro libre adicional por la falta de Jock Landale cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 6 - 2 Jock Landale Australia " 1ª falta personal de Jock Landale [Australia] sobre Álex Abrines cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 1 Resultado 6 - 3 Álex Abrines España " Álex Abrines [España] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 8 - 3 Jock Landale Australia " Mate de Jock Landale [Australia] con asistencia de Patty Mills cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 8 - 5 Willy Hernangomez España " Canasta de Willy Hernangomez [España] con asistencia de Lorenzo Brown cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 8 - 5 Xabi López-Arostegui España " 1ª Falta personal de Xabi López-Arostegui [España] sobre Josh Giddey cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 1 Resultado 9 - 5 Josh Giddey Australia " Josh Giddey [Australia] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 9 - 5 Josh Giddey Australia " Josh Giddey [Australia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Lorenzo Brown cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 9 - 5 Santi Aldama España " Santi Aldama [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Álex Abrines cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 9 - 5 Lorenzo Brown España " Lorenzo Brown [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Josh Giddey. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 9 - 5 Santi Aldama España " Santi Aldama [España] roba el balón a Patty Mills cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 9 - 5 Nick Kay Australia " Primera falta personal de Nick Kay [Australia] sobre Willy Hernangomez cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 9 - 5 Willy Hernangomez España " Willy Hernangomez [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dyson Daniels. cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 11 - 5 Dyson Daniels Australia " Bandeja de Dyson Daniels [Australia] tras un contraataque cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 11 - 5 Nick Kay Australia " Nick Kay [Australia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 11 - 5 Dyson Daniels Australia " Primera falta personal de Dyson Daniels [Australia] sobre Lorenzo Brown cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 11 - 5 Patty Mills Australia " Patty Mills [Australia] roba el balón a Lorenzo Brown cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 11 - 5 Patty Mills Australia " Patty Mills [Australia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jock Landale cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 13 - 5 Jock Landale Australia " Canasta de Jock Landale [Australia] tras un contraataque y tiro libre adicional por la falta de Álex Abrines cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 13 - 5 Álex Abrines España " 2ª falta personal de Álex Abrines [España] sobre Jock Landale cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 03 ' puntos 1 Resultado 14 - 5 Jock Landale Australia " Jock Landale [Australia] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 14 - 7 Xabi López-Arostegui España " Canasta de Xabi López-Arostegui [España] con asistencia de Willy Hernangomez cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 16 - 7 Dyson Daniels Australia " Bomba de Dyson Daniels [Australia] cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 16 - 7 Xabi López-Arostegui España " Xabi López-Arostegui [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Dyson Daniels. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 18 - 7 Josh Giddey Australia " Canasta de Josh Giddey [Australia] con asistencia de Jock Landale cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 18 - 7 España " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 18 - 7 Jack McVeigh Australia " Primera falta personal de Jack McVeigh [Australia] sobre Sergio Llull cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 18 - 8 Santi Aldama España " Santi Aldama [España] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 18 - 9 Santi Aldama España " Santi Aldama [España] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 21 - 9 Josh Giddey Australia " Triple de Josh Giddey [Australia] con asistencia de Jock Landale cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 21 - 11 Lorenzo Brown España " Canasta de Lorenzo Brown [España] cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 23 - 11 Josh Giddey Australia " Canasta de Josh Giddey [Australia] con asistencia de Jack McVeigh cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 23 - 11 Dyson Daniels Australia " Pie de Dyson Daniels [Australia] cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 23 - 14 Santi Aldama España " Triple de Santi Aldama [España] con asistencia de Alberto Díaz cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 26 - 14 Josh Giddey Australia " Triple de Josh Giddey [Australia] con asistencia de Matthew Dellavedova cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 26 - 17 Sergio Llull España " Triple de Sergio Llull [España] cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 26 - 17 Jack McVeigh Australia " Jack McVeigh [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 26 - 17 Sergio Llull España " Sergio Llull [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Josh Giddey. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 26 - 17 Matthew Dellavedova Australia " Matthew Dellavedova [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 26 - 17 Alberto Díaz España " Alberto Díaz [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Santi Aldama cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 26 - 17 Santi Aldama España " Santi Aldama [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jack McVeigh. cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 28 - 17 Jack McVeigh Australia " Canasta de Jack McVeigh [Australia] con asistencia de Josh Giddey cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 28 - 17 Usman Garuba España " 1ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [España] sobre Josh Green cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 28 - 17 Usman Garuba España " 2ª Falta personal intencionada de Usman Garuba [España] sobre Will Scott Magnay cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 28 - 17 Will Scott Magnay Australia " 1ª Falta personal intencionada de Will Scott Magnay [Australia] sobre Usman Garuba