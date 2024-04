Real Madrid - Manchester City en directo

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!! REAL MADRID 2-1 Manchester City. ¡¡Rodrygo Goes remonta el partido!! Vinícius Junior recibe de espaldas en campo propio, se gira y lanza en largo a un Rodrygo Goes que le quita las pegatinas a Manuel Akanji en carrera. Dentro del área, el brasileño tiene el temple y la paciencia para resolver con un disparo tocado que desvía Manuel Akanji.