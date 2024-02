Naturgy bate su propio récord de beneficios al disparar un 20% sus ganancias en 2023

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 1.986 millones de euros en 2023, lo que representa un incremento del 20,4% con respecto a las históricas ganancias de 1.649 millones del año anterior. La compañía alcanza, así, un nuevo récord de beneficios pese al descenso de los precios de la energía. La primera gasista y tercera eléctrica de España sigue sin plantearse volver a Catalunya. "No se ha vuelto a hablar de la sede social", ha afirmado su presidente, Francisco Reynés, en la rueda de prensa de presentación de resultados tras el acuerdo entre PSOE y Junts de impulsar la vuelta de empresas a esta comunidad.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética alcanzó los 5.475 millones de euros en 2023, un 10,5% más. Algo más de la mitad se generó en España. Por negocios se ha mantenido un cierto equilibrio entre actividades reguladas y liberalizadas, que representaron aproximadamente el 47% y el 53% del Ebitda consolidado respectivamente. Sobre la escisión de la compañía, anunciada en febrero de 2020 con el nombre de proyecto 'Geminis', Reynés ha reiterado que sigue teniendo "todo el sentido" pero todavía "no se dan las condiciones para que se pueda ejecutar". El proyecto quedó paralizado por la inestabilidad provocada por la guerra de Ucrania en el sector energético, según justificó entonces la compañía.

"Los resultados han superado las expectativas. Hemos acabado sensiblemente por encima del 'guidance' que dimos al mercado y hemos sido capaces de mejorar la ratio de endeudamiento", ha celebrado Reynés sobre las cifras. La mejora del flujo de caja ha permitido a la compañía mantener el nivel de deuda neta en 12.090 millones de euros, así como incrementar sus inversiones.

Naturgy impulsó sus inversiones hasta los 2.944 millones de euros, un 53% más. El 90% de esa cifra se destinó principalmente a desarrollos de proyectos renovables -1.730 millones de euros- y redes -900 millones de euros-. Sobre esto último, el presidente de la compañía ha asegurado que "vienen momentos de discusión" sobre la retribución a las redes "en muchos países". Entre ellos en España, donde ha pedido al regulador "actualizar" la tasa de retribución a la realidad actual de inflación y tipos de interés y al Gobierno eliminar el tope del 0,13% del PIB, en línea con otras compañías del sector.

En renovables, la capacidad instalada del grupo aumentó 1 gigavatio (GW) durante 2023, alcanzando una capacidad total de 6,5 GW. La compañía continuó creciendo, dentro de su estrategia, en España, Australia y Estados Unidos. En España, la capacidad aumentó en 575 MW, mediante la puesta en funcionamiento de nueva capacidad y la integración de ASR wind (422 MW). En Australia, la capacidad eólica aumentó en 109 MW junto con 10 MW de almacenamiento en baterías. Mientras, en Estados Unidos, la planta 7V Solar Ranch, ubicada en Texas, inició sus operaciones de prueba. Con 300 MW, se trata de la mayor planta solar que la firma ha construido.

Naturgy prevé que su crecimiento en energías renovables se acelere en los próximos años, con la entrada en funcionamiento de hasta 1,2 GW y 2,3 GW de capacidad adicional en 2024 y 2025, respectivamente. Sobre la posibilidad de dar a entrada a un socio a sus proyectos renovables, Reynés ha indicado que "aún no ha llegado el momento" pero también que "ninguna empresa puede decir a nada que no". Sobre la posibilidad de nuevas compras, tanto dentro o fuera de España, ha indicado que se mantienen "atentos", pero siempre bajo el paraguas de "la disciplina financiera". Sobre posibles desinversiones ha preferido no comentar.

Pese al intento por ampliar su base renovable, el grueso del portfolio de la compañía se centra en el gas, tanto en la generación de electricidad (a través de los ciclos combinados) como de gas, pero en ambos casos con un ojo puesto en su descarbonización a través preferentemente del biometano, con apenas dos proyectos ya operativos, pero con una proyección en desarrollo de hasta 60. "Estamos en un proceso de inversión comprometido con la transición energética, lo único que pedimos es tiempo, a la sociedad, a los medios y a la regulación", ha apuntado Reynés.

Dividendo

En lo que respecta a la retribución a sus accionistas, Naturgy ha acordado proponer a su próxima junta general de accionistas, convocada para el 2 de abril, el pago de un dividendo complementario de 0,40 euros por acción, en línea con los 1,40 euros por título comprometidos para este ejercicio.

Desde el inicio del Plan 2021-2025 hasta el cierre del año pasado, la energética ha generado un Ebitda agregado total de 13.958 millones de euros, ha invertido 6.430 millones, habrá distribuido entre sus accionistas un total de 3.908 millones de euros en dividendos y habrá contribuido con 3.177 millones de euros, entre impuestos y tributos.