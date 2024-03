Hacer la compra por WhatsApp será pronto realidad gracias a una empresa sevillana

Imagina abrir WhastApp, escribir la palabra ‘leche’ y que, al instante, te proponga la marca que habitualmente consumes, en el formato que sueles comprar y que te pregunte si quieres esa específicamente.

No es cosa del futuro. Es la experiencia de compra diferente ágil y dinámica que busca el consumidor de hoy con el uso de nuevas tecnologías y que Tier 1, con sede en Sevilla y presencia en el mercado ibérico, desarrolla para poner en uso en supermercados. Una solución que está a la vuelta de la esquina.

Bimba y Lola, Tous, Adolfo Domínguez o Álvaro Moreno en el ámbito de la moda; Carrefour, Spar, El Jamón o Dinosol en el alimentario; perfumerías como Aromas; del bricolaje como Bricodepot o del menaje de hogar como Tramas son algunos clientes que aplican diferentes tecnologías de Tier 1 en sus procesos de venta.

Cotizada en Bolsas Mercados Españoles (BME) desde 2018, la compañía crea nuevos conceptos de tienda a través de Comerzzia, empresa que desarrolla software para mejorar la experiencia del sector retail (venta minorista) y de la que es uno de los partners principales.

Sede de Tier 1. / Tier 1

En la actualidad, está testeando a modo de piloto con sus clientes del sector de la alimentación este sistema que ya funciona en algunos países y está en plena expansión. El objetivo de Tier 1 es que, una vez que WhatsApp libere nuevas funcionalidades -entre las que se incluye el pago a través de la aplicación-, ser los primeros en implantarlo en Europa.

Alimentación y moda, en el centro de las nuevas tecnologías del retail

“El cliente es único, y lo mismo compra productos de alimentación en un supermercado que artículos de lujo en una tienda especialista”, destaca el director general de Tier 1, Leandro Gayango. Entre lo que busca, subraya el directivo, están el precio o la diferenciación en cuanto al producto, la agilidad en la compra y nuevas experiencias y servicios.

“El consumidor requiere que se le trate de una manera especial, use el canal que use, de ahí la importancia del comercio unificado, ya que el es el mismo si compra on line o en tienda física. Requiere que la marca lo reconozca, entienda sus gustos, le proponga ideas y le sirva”, añade.

Eduardo Fuentesal, presidente de Tier1; Javier Rubio, fundador y máximo accionista, Leandro Gayango, director general de Tier1. / Tier 1

La compañía en cifras

Tier 1, que surge por la iniciativa de profesionales hispalenses que colaboraban cada uno desde sus empresas y que se unieron al tener una visión parecida del sector de la tecnología y la industria, cuenta con capital inicial 100% andaluz, 20 millones de euros de facturación, 350 trabajadores y presencia en una veintena de países.

Este perfil de compañía juega un papel clave teniendo en cuenta el ritmo de implementación de nuevas tecnologías para el cliente en este sector es vertiginoso desde el fin de la pandemia. Ya es habitual ver cajas de autocobro (self check-out) en muchos establecimientos de nuestro país.

Se trata de una tecnología que comenzó en supermercados y que ahora ha desembarcado en firmas de moda de referencia, como las pertenecientes al grupo Inditex, donde ya es habitual ver este sistema.

Nuevos servicios: ‘Self check-out’ y ‘Scan&go’

Defensor a ultranza de la experiencia de compra en la tienda física, Gayango asegura que la tendencia ahora va por el camino de la compra en movilidad, con el móvil, que ofrece sugerencias de compra en función de las realizadas con anterioridad, sus favoritos o productos con los que ha interactuado, tal y como pasa a través de los formatos digitales.

“El self check-out (autocobro) de hoy sin ninguna duda está en el móvil y en la movilidad, hablando de movilidad en el más amplio sentido de la palabra, dentro y fuera de la tienda, de cara al consumidor y de cara al vendedor”, asegura.

Es por ello que otra tecnología, la que tiene que ver con que el propio consumidor escanee los productos conforme los coge de la estantería (scan&go) -que ya se usa en algunos supermercados- se extenderá de manera generalizada en los próximos meses, también en otros sectores como la moda.

“El cliente usa su móvil para escanear los productos a la vez que los mete en el carro, y así evita que lo tenga que vaciar para volver a cargarlo una vez efectuada la compra, todo ello usando el móvil”, explica. Teniendo en cuenta la experiencia con los clientes de Tier 1, Gayango afirma que esta tecnología se extenderá rápidamente en supermercados.

De vuelta a la moda, el futuro va más enfocado al retailer (vendedor) con la identificación del cliente a través de su móvil. Cuando interactúa con las diferentes prendas en percha o estanterías -a través de la sensorización de las mismas-, el dato aportado por Comerzzia permite al dueño analizar el comportamiento del consumidor ante determinados espacios, experiencias y productos.

Presencia internacional y posicionamiento en España

Esta tecnología diseñada en Sevilla tiene presencia en muchos lugares del mundo. La expansión de Comerzzia desde su nacimiento en 2009 le permite operar en más de 60 países en Europa, Latinoamérica, Emiratos Árabes y Asia, debido a la red de partners que dan soporte a clientes con presencia nacional e internacional.

España se encuentra bien posicionada en la aplicación de esta tecnología, que avanza a pasos agigantados. “Nos podemos encontrar casos como Reino Unido con una apuesta por el autocobro en alimentación desde años, pero también España, donde en la aplicación de RFID (Identificación por Radio Frecuencia) que muchas veces encontramos en las etiquetas) y sistemas desasistidos en la moda va por delante”, subraya Gayango.

En este sentido, destaca la importancia de Latinoamérica “donde el concepto de fidelización y cobro por parte de los retailers es totalmente rompedor”.

Empleo frente a tecnología

En toda revolución tecnológica una de las preocupaciones principales es la destrucción de empleo. Gayango apuesta por la importancia de la tienda física y su permanencia en el futuro. Por ello, no cree que las plantillas sufran ningún tipo de consecuencia. “La tecnología debe facilitar que el dependiente se enfoque en ofrecer la mejor experiencia de compra, de manera que el consumidor cuente con una mayor atención en tienda”, concluye.