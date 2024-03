¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de marzo 2024?

Empezamos el año con el euríbor a la baja, pero la tendencia ha durado poco. El indicador ha cerrado el mes de febrero situándose en el 3,671%, 0,062 puntos porcentuales más que en el mes de enero.

¿Significa esto que el euríbor volverá a estar al alza los próximos meses? Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, asegura que no hay motivos para alarmarse: “El euríbor es un indicador volátil y que suba o baje un poco cada mes es esperable. Lo que no esperamos es que vuelva a situarse por encima de la barrera del 4% o que baje de repente a niveles más cercanos al 3%; esto no sería lógico a menos que se produzca un cambio macroeconómico inesperado (una guerra, una pandemia, una bajada de los tipos de interés oficiales…)”.

Al fin y al cabo, Colombelli añade que “pese a que el euríbor haya subido levemente, si miramos su evolución a largo plazo, seguimos en un momento de estabilidad dentro de la bajada que se prevé que registre este indicador”.

En este contexto, las entidades no han hecho movimientos significativos en cuanto a las hipotecas variables se refiere. Hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo (BCE) se reúne el próximo jueves 7 de marzo. En función de lo que se decida y de cómo reaccione el euríbor ante dicho anuncio se podrían dar mayores cambios en los productos hipotecarios.

Una de las hipotecas variables que se puede destacar es la que ofrece Banco Mediolanum. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,79% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 3,60%. Los requisitos que habrá que cumplir para firmar con estas condiciones son los siguientes: abrir una cuenta bancaria en la entidad, domiciliar ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contratar un seguro de vida.

Tampoco hay que olvidarse de la hipoteca variable de EVO. Ofrece un TIN del euríbor +0,48% (2,30% durante los dos primeros años) y una TAE del 4,26%. A cambio será necesario domiciliar la nómina, prestación por desempleo pensión superior a los 600 euros y contratar un seguro de hogar.

Por su parte, Sabadell dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,50% (2,65% durante el primer año) y una TAE del 5,13%. Las vinculaciones que habrá que asumir en este caso son la domiciliación de la nómina o pensión y adquirir tres seguros (de hogar, vida y protección de pagos).

Unicaja se mueve en la misma línea. Su hipoteca variable cuenta con un TIN del euríbor +0,50% (2,40% durante el primer año) y una TAE del 4,74%. Todo ello siempre que se tengan ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; se domicilien la nómina y los principales recibos; se adquiera un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; se contrate un seguro de coche o salud y se realice una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

Por último, la hipoteca variable de Ibercaja ofrece a sus clientes un TIN del euríbor +0,60% (1,75% durante el primer año) y una TAE del 4,91%. Para firmar con estas condiciones habrá que domiciliar la nómina y los recibos habituales; utilizar la tarjeta de crédito de la entidad; adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

En definitiva, en el campo de las hipotecas variables existen productos con condiciones atractivas. Lo ideal es que el usuario compare para que encuentre el producto que mejor se adapte a sus necesidades.