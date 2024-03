Del arte de Triana a los mejores sabores de Andalucía: las empresarias que destacan este 8M

"No puedo ni dormir estos días de lo nerviosa que estoy". Lola de los Reyes recibe este miércoles el Premio de Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana que concede la Cámara de Comercio de Sevilla con motivo del Día Internacional de la Mujer. A pesar de cantar todos los viernes y sábados ante un aforo de entre 150 y 200 personas en su tablao flamenco de la calle Pureza, 107, la artista asegura que el galardón le hace "una ilusión especial y de ahí los nervios". "Me siento muy orgullosa", reconoce a El Correo de Andalucía.

La otra galardonada por parte de la Cámara de Comercio, en este caso por por su ‘Capacidad Emprendedora’, ha sido la empresaria Gema María Patón por su firma Delicandaluz, dedicada a la selección y distribución de Productos Gourmet, artesanales y ecológicos de Andalucía. El acto de entrega de la XVIII edición de estos galardones ha tenido lugar este miércoles en la sede de la Cámara de la Plaza de la Contratación.

Un potencial que ya vio Carlos Goyanes

Más de 30 años han pasado desde que Lola de los Reyes abriera su primer local en la calle Evangelista. En esta primera etapa cosechó el éxito que luego permaneció en el resto de sus ubicaciones. Pasó una etapa en Blas Infante y, desde hace siete años es "vecina" de la Esperanza de Triana. "Le pedí que me echara un cable y qué bien me escuchó", asegura.

Lola de los Reyes en su tablao de la calle Pureza. / El Correo

Desde siempre, Lola de los Reyes ha tenido "un don en la garganta". Tanto, que hasta Carlos Goyanes la tuvo en cuenta para hacer de ella una carrera como la de Marisol, según relata. Así lo explica la propia Lola: "Era la quinta de siete hermanos, mis padres no querían que me dedicara al artisteo y en aquella época no se desobedecía a los mayores, así que no pudo ser".

"Tengo cuatro hijos, ocho nietos y, después de mi familia, el trabajo es lo que más me importa" Lola de los Reyes — Empresaria y artista

Más adelante se quitó la espinita con su propio tablao, que abrió el día que cumplió 42 años, donde asegura que vienen a verla cantar desde todos los puntos de España, y también de otros países, "hasta de Nueva York". En cualquier caso, esta artista que se siente "una apasionada de Sevilla", reconoce que la necesidad la llevó a las tablas, de donde no se ha bajado en las últimas tres décadas. De hecho, estuvo viviendo "en el Bilbao más gris y no veía el momento de volver".

"Se pasan momentos duros pero merece la pena", asegura. En su negocio se dio a conocer Falete, entre otros artistas. "Unos amigos me invitaron a una casa en El Rocío donde él cantaba y vi todo su potencial", argumenta. "Tengo cuatro hijos, ocho nietos y, después de mi familia, el trabajo es lo que más me importa". Su carrera como empresaria se ve ahora recompensada con este reconocimiento de la Cámara de Comercio de Sevilla.

Productos andaluces por el mundo

La segunda de las mujeres galardonadas por la institución que dirige Francisco Herrero es Gema María Patón y su empresa Bodense, SL, con nombre comercial Delicandaluz. "Somos un equipo convencido plenamente del potencial de los productos andaluces y que pretende hacer crecer su conocimiento, consumo nacional y exportación para no sólo dar a conocer las cualidades de nuestra gastronomía sino fomentar el crecimiento de los productores y distribuidores que se dedican a este sector en nuestra comunidad", explica Patón.

Gema María Patón, impulsora de Delicandaluz. / El Correo

Es por eso que se presenta como una "gran defensora de los agricultores porque tenemos unos productos y alimentos en nuestro país que tenemos que defender".

Nacida en Sevilla, Gema estudió la Licenciatura de Derecho con la ilusión de trabajar en Derecho Internacional, no obstante esta actividad no cumpliría sus expectativas profesionales y tras iniciar sus estudios de Doctorado decide emprender en un sector que se encontraba en alza, el sector de la organización eventos y el protocolo.

Gracias a su arrojo y a la motivación que su padre, empresario sevillano en el sector industrial, le inculcó en la aventura profesional, ésta fue la primera experiencia empresarial en la que se embarcó y que le aportó un gran conocimiento del sector eventos y de los mecanismos de funcionamiento de una empresa.

No obstante, pasados los años, sería una actividad que consideraba como hobbie la que finalmente ocuparía su presente y futuro profesional, la Distribución de productos gourmet y delicatesen de Andalucía, actividad a la que se dedica actualmente.

"Soy una gran defensora de los agricultores porque tenemos unos productos y alimentos en nuestro país que tenemos que defender" Gema María Patón — Empresaria e impulsora de Delicandaluz

Gracias a su posicionamiento en el sector travel retail -esto es, en los principales aeropuertos de España, áreas de servicio, estaciones de trenes o tiendas gourmet, entre otras ubicaciones- pudo expandir el negocio. Actualmente, trabaja con más de 4.000 referencias y Delicandaluz tiene un crecimiento anual consolidado de más del 120% y, cuenta con más de 150 puntos de ventas que crecen cada semana.