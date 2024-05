La llamada que recibirás de Hacienda si aún no has hecho la Declaración de la Renta

Un año más Hacienda pone a disposición de los usuarios un servicio de ayuda telefónica a la confección de las declaraciones de IRPF de los contribuyentes, el Plan "Le Llamamos", una buena opción que puedes aprovechar también este año. Desde el 29 de abril ya es posible pedir cita para que te ayuden en la Declaración del Ejercicio 2023: infórmate de qué necesitas.

¿Quieres que Hacienda te ayude a preparar la declaración del IRPF correspondiente al Ejercicio fiscal 2023? Puedes recurrir al plan "Le Llamamos" de la Agencia Tributaria y contar con la ayuda de un gestor de Hacienda, que te hará la declaración gracias a los datos que intercambiéis en una conversación telefónica programada (el gestor, además, dispone de toda la información que Hacienda tiene de ti).

La Agencia Tributaria comenzó a llamar a los contribuyentes desde el 7 de mayo desde el teléfono 810 520 052 al número de teléfono facilitado (o desde el 917 276 222 si se facilitó un número de teléfono extranjero). Guarda el teléfono de Hacienda en tu agenda para identificar las llamadas de la Agencia Tributaria. No atiendas llamadas de otros números de teléfono, llamadas ocultas o mensajes de WhatsApp, Telegram, etc., que se identifiquen como de la Agencia Tributaria en relación con la Campaña de la Renta.

Para cuando te llame Hacienda, debes tener lista la documentación necesaria, porque, como mínimo, deberás facilitar estos datos:

El número de referencia del titular o titulares de la declaración, que puedes obtener online. También puedes identificarte, si estas registrado en Cl@ve PIN, pero deberás tener a mano el móvil que comunicaste al registrarte. El número del DNI de todos los que figuren en la declaración. El número IBAN de cuenta bancaria. Las referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en el que vivas de alquiler o en otras circunstancias, que encontrarás en el recibo del IBI. Además, necesitarás toda la documentación que te pidan si has tenido rentas del trabajo, seguros, cuentas bancarias, algún inmueble alquilado, o si has obtenido alguna ganancia de patrimonio, así como los justificantes si tienes derecho a aplicar cualquier deducción o beneficio fiscal.

Hacienda te ayudará a cumplimentar la declaración del IRPF pero hay datos de los que no dispone y que no incluirá si no se los comunicas. Así sucede con las deducciones a las que puedes tener derecho como pueden ser:

Las deducciones de alquiler de la vivienda habitual para contratos formalizados antes del 1 de enero de 2015: si puedes aprovecharla, ten a mano el NIF del arrendador y lo que pagaste el año pasado por el alquiler.

de la vivienda habitual para contratos formalizados antes del 1 de enero de 2015: si puedes aprovecharla, ten a mano el NIF del arrendador y lo que pagaste el año pasado por el alquiler. Las deducciones que se aplican en tu Comunidad Autónoma (deducciones por familia numerosa, por familia monoparental, por alquiler de vivienda, ayuda doméstica, gastos educativos, inversión en energías renovables, donativos, etc.).

También es importante comprobar si tienes derecho a la deducción por maternidad, o a las deducciones familiares: hasta 1.200 euros por descendiente o ascendiente con una discapacidad del 33% o más; hasta 1.200 euros por cónyuge discapacitado y por familia numerosa, 1.200 euros o 2.400 euros (según la categoría general), más 600 euros más por cada hijo que exceda del mínimo... Comprueba si cumples los requisitos para aplicarlas.

Si no has pedido el cobro anticipado, no olvides incluirlas en la declaración y, para años sucesivos, solicitar el cobro anticipado: recibirás antes el dinero y no tendrás que incluir nada en el IRPF.

Pero la principal novedad de esta campaña es la puesta en marcha de un plan especial para la confección y presentación de declaraciones de Renta de personas mayores de 65 años que tengan su domicilio fiscal en pequeños municipios.

El plan comenzó el 7 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y alcanzará a mayores residentes en más de 500 municipios de las 46 provincias del territorio común. El listado de municipios ya está disponible en la página web de la Agencia Tributaria.