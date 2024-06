La sevillana Tier 1 despliega su tecnología en Icónica Fest para agilizar el servicio de hostelería

La empresa tecnológica sevillana Tier1, como patrocinadora tecnológica oficial de Icónica Santalucía Sevilla Fest, será un aliado estratégico del evento para impulsar la experiencia de consumo en el segmento horeca, según ha informado la compañía en un comunicado.

A través de su software específico para el sector de la restauración comerzzia Nextt, Tier1 "proveerá de tecnología de alto nivel a la oferta de hostelería que protagoniza buena parte del festival que se celebra en la Plaza de España".

Con una amplia oferta gastronómica y diversas barras para público VIP y general, el despliegue de comerzzia Nextt "llevará la información de pedidos y cobros de forma fluida y en movilidad desde las mesas y palcos a las barras y zonas de preparación de pedidos. Gracias a una tecnología probada y robusta, que facilitará la simplificación, agilización y seguridad de procesos, la experiencia de consumo será más fluida y flexible para los clientes", ha añadido la compañía sevillana.

Claves del proyecto

Toda la hostelería que se me mueve en Icónica lo hará con soluciones comerzzia Nextt desplegadas por el Grupo Tier1 como partner tecnológico oficial de Icónica Sevilla Fest, que incluirá un restaurante para hasta 150 personas, 12 puestos de restauración, la zona VIP, más de 5 barras de bebidas, 150 camareros haciendo pedidos y cobros en movilidad, así como múltiples barras, kioscos fijos, mesas con gestor de comandas en movilidad.

Así, mediante el despliegue de un centenar de dispositivos de ventas en movilidad, la empresa prevé generar una mejor experiencia de consumo, ayudando a multiplicar los pedidos por minuto. "Ya no es necesario que los clientes se desplacen a un punto de venta físico como las barras para realizar sus pedidos, los camareros pueden atender in situ a personas sentadas en un palco o en una mesa, realizando un cobro en movilidad contactless o con tarjeta de saldo tarjeta Icónica”, subraya la empresa.

Gracias a la implantación de una solución global para la restauración que optimiza y automatiza las comunicaciones desde la realización del pedido a la entrega del mismo, los procesos en cocina serán mucho más ágiles y efectivos, reduciendo esperas, añade Tier 1. Asimismo, comerzzia Nextt ofrecerá un dashboard ejecutivo que permitirá conocer en tiempo real y de forma fiable los resultados de ventas del festival, "clasificado en función de diferentes variables, para realizar un análisis segmentado de los resultados, facilitando la toma de decisiones para impulsar la eficiencia, mejorar la oferta y crecer en ventas".

Sobre Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest es un ciclo de conciertos con artistas de relevancia a nivel nacional e internacional, que celebra ya su cuarta edición este año, del 7 de junio al 16 de julio de 2024. En 2024 se celebrarán un total de 28 conciertos, con artistas de la talla de Aitana, Marc Anthony, Tom Jones, Keane, The Prodigy, Maluma, Rozalén, David Bisbal, Ricky Martin, Take That, entre otros.