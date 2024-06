«Liderazgo es llegar el primero a trabajar e irse el último»

Federico Beltrán Galindo, Premio Empresario del Año en estos primeros galardones del Banco Sabadell en Málaga, es presidente de Famadesa, una de las empresas cárnicas más importantes de España. Además, Beltrán ha sido, por citar solo unos ejemplos, presidente del Málaga Club de Fútbol, concejal en el Ayuntamiento de la ciudad y consejero de la entidad financiera Unicaja, entre otros muchos cargos, lo que da una idea del alto grado de implicación profesional que tiene.

Este empresario malagueño ha convertido su empresa en un referente en el sector cárnico internacional. Famadesa nació en 1970 en un pequeño matadero de Campanillas y hoy en día es un grupo empresarial mundial.

La primera pregunta es obligada. ¿Qué significa para usted ser elegido empresario del año en la primera edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell?

Sin lugar a dudas me hace mucha ilusión. Que sigan valorando mi trayectoria profesional después de tantos años de lucha, más de cincuenta, supone una inmensa alegría y una gran satisfacción.

Récord de facturación (351 millones, 22% más que en 2022 y nuevo récord en el aumento de las exportaciones), y a punto de que empiece a funcionar la nueva planta productora de la empresa con más de 20.000 metros cuadrados ¿Cuál es la clave del éxito de Famadesa?

El secreto no es otro que llevar más de 50 años dedicándole muchas horas a la empresa, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, prácticamente sin vacaciones, y sobre todo que te guste muchísimo lo que haces y venir cada día al trabajo con más ilusión, si cabe, que el día anterior. No hay más secreto que ese.

Hábleme de la nueva planta productora que va a entrar en funcionamiento muy pronto y que va a significar un antes y un después en Famadesa.

Sí. Va a entrar en funcionamiento a finales de junio o principios de julio y en ella presentamos una ampliación de espacios de más de 20.000 metros cuadrados a los ya existentes y una mejora tecnológica en I+D+i . Su nueva sala de despiece va a permitir una mejora en la optimización del proceso productivo, así como un mejor control del rendimiento mediante puntos ID.

Además cuenta también con otras mejoras, como la nueva cámara de oreo y estabilización con capacidad para 10.000 canales, así como nuevos muelles de carga y un nuevo almacén de cajas dinámico, con capacidad para 3.600 cajas/hora. Estamos muy orgullosos de que esto se haya hecho en Málaga y en Andalucía.

Desde hace años Famadesa está inmerso en un proceso para optimizar su proceso productivo y el rendimiento gracias al uso de la tecnología ¿cómo ha sido o está siendo este proceso? ¿qué mejoras están incorporando?

Estamos ahora culminando un proceso en el que llevamos inmersos ya algunos años y en el que hemos tenido que cambiar, literalmente, nuestra forma de trabajar. En esta nueva etapa necesitamos trabajadores más especializados y para ello, hemos tenido que formar en estas nuevas tareas a todo nuestro personal, al que agradezco su buena disposición.

¿Cuáles son a su entender los principales retos a los que se enfrenta el sector cárnico andaluz?

Te voy a decir solo uno y lo tenemos que solucionar de una vez por todas: Esto provoca que seamos deficitarios en nuestra materia prima principal y que tengamos que traer cerdos de fuera de Andalucía: de Segovia, Toledo, Castellón, Murcia e incluso de Portugal. Andalucía es la comunidad más grande de España y sin embargo es la cuarta en producción de ganado porcino tras Cataluña, Aragón y Castilla-León. Está claro que hay que incentivar la producción de ganado porcino en nuestra tierra.

Usted se ha mostrado crítico con la normativa medioambiental, cada vez más exigente, que tienen que aplicar en el sector cárnico y que, según usted “puede dejar a mucha gente detrás”.

Sí, me he mostrado muy crítico desde hace años y el tiempo me ha dado la razón porque Europa está dando marcha atrás en algunas normativas con la que legislaba el sector, suprimiéndolas o cambiándolas radicalmente porque su aplicación encarecía muchísimo el producto final al consumidor.

Para afrontar los retos del día a día en una empresa del calado de Famadesa ¿Cómo entiende usted que debe ser un buen liderazgo?

Entiendo el liderazgo de un solo modo: llevo más de medio siglo llegando el primero a trabajar y marchándome el último, ahora con sesenta y muchos años que tengo. Eso la gente, el staff directivo y el empleado lo ve y no hace falta decirles nada más y emprenden el mismo camino que tú. Y este modo de hacer las cosas hasta el momento nos está dando resultado porque cada año abrimos mercados nuevos, crecemos en todos los indicadores de la empresa y nos hace aumentar la facturación. No hay más secreto que este.

Sostenibilidad y respeto al medioambiente están inmersas en el día a día de la empresa.

Sí, desde hace ya mucho tiempo. Te cito dos ejemplos: tenemos una depuradora que recicla casi la mitad del agua que utilizamos y las placas solares nos dan más del 20% de la electricidad que necesitamos. Invertimos mucho en prácticas sostenibles y nos sentimos pioneros y muy orgullosos de hacerlo.