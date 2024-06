Contigo conquista mercados con sus conservas ecológicas artesanas y sin ánimo de lucro

Pisto. Paté de aceituna verde y alcaparrón. Mermelada de arándanos, de higos, de fresas, de nectarina, de moras, de naranja amarga, de cerezas, de melocotón. Remolacha. Paté cremoso de anacardos y almendras. Hummus. Salsa romesco. Salsa mexicana ecológica. Cebolla caramelizada. La elaboración de estas y otras viandas son el pan nuestro de cada día en Contigo, la cooperativa de conservas ecológicas artesanas y sin ánimo de lucro que han vertebrado en la Bahía de Cádiz, como su pequeño gran lugar en el mundo para sentirse realizados, Susana Espinosa, nacida hace 50 años en San Fernando, y Damien Labrunie, de 47 años, originario de la ciudad francesa de Ruán, en la Normandía.

El itinerario profesional previo de Susana Espinosa incluye experiencias laborales en París, en Málaga y en Jerez, en empresas de logística, eventos, o marketing. Por su lado, Damien Labrunie había emprendido en el sector de la náutica, y después en el de servicios digitales (webs, aplicaciones móviles, … ). Juntos, decidieron cambiar el rumbo, aventurarse en la producción de conservas ecológicas de modo artesanal, y compartir con otras personas la pasión por contribuir a la alimentación saludable y a la economía social.

Nave cedida durante 5 años

Han contado con la asistencia del Centro de Apoyo al Desarrollo de Empresas (CADE) de Andalucía Emprende en Puerto Real. Cuando dieron los primeros pasos y confirmaron que tenía sentido intentar su proyecto, lograron la cesión durante cinco años de una nave de dicha entidad en el Polígono El Trocadero, y en sus 300 metros cuadrados han creado la cocina industrial, el obrador, los almacenes y la oficina.

Los primeros manjares que elaboraron, validaron y vendieron en 2017 fueron las mermeladas de naranja amarga, fresa y manzana con canela, y los patés de aceituna. Hoy en día la gama es mucho más surtida. La mayoría de los proveedores están en Andalucía, salvo algunos de productos ecológicos que consiguen en el norte de España, como la manzana. Y dos que importan porque no se cultivan en España: el azúcar de caña y el anacardo, procedentes de redes de comercio justo.

Subraya Susana Espinosa que “tenemos todas las certificaciones y todos los registros sanitarios necesarios, tanto para las instalaciones como para comercializar. Cada año, recibimos la visita del inspector para verificar que mantenemos toda la trazabilidad en la producción ecológica. Y también audita a todos nuestros proveedores, es lo primero que exigimos cuando planteamos acuerdos para comprarles su materia prima”.

Carmen Díaz, Susana Espinosa y Raquel Espinosa afrontan en Contigo todo lo concerniente a cocinar, envasar y distribuir sus conservas elaboradas de modo artesanal, recepcionando materias primas procedentes de pequeños productores ecológicos / Conservas Contigo

La calidad de la naturaleza no es uniforme

En contra de lo que mucha gente presupone por desconocimiento, este tipo de conservas tiene tanto plazo de vigencia para ser ingeridas como las fabricadas por la gran industria alimentaria. “La mayoría de nuestros productos, tal como ponemos en las etiquetas, tienen dos años de validez antes de caducar. Se logra con el proceso de pasteurización o esterilización que lleva en su elaboración. Y les ponemos azúcar de caña y limón, que son conservantes naturales”, indica Susana.

Al respecto, Damien comenta que “los conservantes y colorantes que usa la gran industria alimentaria tienen sobre todo la función de uniformizar, de hacer idéntico el producto, de asegurar de modo homogéneo un sabor, un color y una textura. Los consumidores bien informados saben que la naturaleza no se desenvuelve de ese modo tan uniforme. Los químicos pueden atestiguar que los cultivos no tienen siempre el mismo color, ni el mismo sabor, ni la misma textura. Por ejemplo, el calabacín de abril no es exactamente igual que el de junio. El tomate de junio no es exactamente igual que el tomate de agosto. Y no se puede producir la misma cantidad porque el volumen de la cosecha varía por factores como la sequía”.

Como anécdota, recuerda lo que le dijo quien en Bélgica llegó a un acuerdo con ellos para distribuir sus productos: “Me creo que estáis trabajando de modo serio la producción ecológica, porque sois de los que decís sin miedo en algunas temporadas que no tenéis a la venta un producto porque no había materia prima para hacerlo. No son coherentes quienes siempre dicen que tienen siempre de todo”.

Ventas consolidadas en Francia y en Bélgica

En 2019 Contigo consiguió comenzar a exportar. Lo han consolidado en Francia y en Bélgica. “La cadena francesa Naturalia, de pequeños supermercados ecológicos, los vende en más de 30 que tiene por diversas regiones. Y en Bélgica también distribuimos regularmente a más de 30 puntos de venta, unos son tiendas y otros son restaurantes”, indica Susana Espinosa. Además, por toda España ya se comercializan en más de 120 establecimientos. Los más solicitados por los consumidores son la mermelada de arándanos y los patés de aceitunas.

El crecimiento constante en la demanda les ha permitido conseguir en 2024 el equilibrio entre ingresos y gastos. “Estamos ya vendiendo cada año entre 60.000 y 100.000 unidades con la marca Contigo. Elaboramos un promedio de 500 tarros al día. Los cerramos a mano, los etiquetamos a mano, los empaquetamos a mano. En la cocina se trabajan ocho horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pronto vamos a incorporar a una cuarta persona”.

Susana Espinosa, en la ciudad francesa de Lyon, durante su participación en la feria alimentaria NatExpo / Conservas Contigo

Otra de las líneas de negocio para su cooperativa es realizar pequeñas producciones de conservas para agricultores ecológicos con otra marca y, además, para más de 10 cooperativas de ese tipo, le hacen la maquila de su producción sobrante para que la vendan como conserva en su campo o en su tienda, y lleva el registro sanitario de las instalaciones de Contigo. “Estos encargos suelen estar vinculados a las cestas que se suelen comprar semanalmente en lugares de producción ecológica y, por ejemplo, así en invierno pueden incluir también un tarro con tomate, que es su tomate de verano conservado en envase, y que en lugar de causarles pérdidas por excedente, multiplica por cinco su margen de rentabilidad”.

Se sienten muy motivados al constatar que “a través de la agricultura ecológica está llegando al campo más juventud para garantizar el relevo generacional. Conocemos a muchas parejas que adquieren formación en ingeniería agronómica, deciden invertir para regenerar campos, y se involucran al máximo en la producción artesanal de agricultura”.

En Contigo tienen mucha relación con uno de los referentes en Andalucía de la agricultura ecológica entendida como vía de inserción social: Bioalverde, la empresa creada por Cáritas en Sevilla, que ha convertido con éxito una finca baldía de Dos Hermanas legada mediante testamento como donación a dicha entidad, en campos de producción ecológica de hortalizas y frutas con creación de empleo para personas adultas en riesgo de exclusión social.

Andalucía es la región europea líder en producción de cosechas ecológicas. Susana y Damien son conscientes de que “entre todos hemos de conseguir crear más cantidad de alimentos elaborados, que es donde está el principal valor añadido para comercializar mejor y hacer más rentables los esfuerzos. Nosotros queremos sacar cremas de hortalizas, guisos caseros y otros platos preparados, todo en ecológico y alineados con las estrategias de revalorizar excedentes en los cultivos y conseguir el umbral del desperdicio cero”.

Un taller organizado por Contigo en Bioalverde, la empresa de inserción social creada por Cáritas en Sevilla especializada en cultivar y comercializar hortalizas y frutas con certificación ecológica / Conservas Contigo

Proyecto Amphora, aceleradora agroalimentaria

El espíritu de innovación social que tienen los socios de Contigo ya se materializa en otra actividad: el Proyecto Amphora. Han llegado a un acuerdo con Espacio RES, de Sevilla, para promover una aceleradora agroalimentaria. Es en Andalucía el primer vivero de emprendedores con instalaciones certificadas de cocina a compartir y un programa de mentorización. El pasado día 15 de junio concluyó el plazo para solicitar participar en su edición inicial. Los cinco elegidos participarán en Amphora desde septiembre y hasta febrero del 2025.

Damian Labrunie confiesa que están muy ilusionados con materializar pronto esta iniciativa. “Ya el año pasado, con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso (que respalda proyectos de alimentación sostenible o de arte ciudadano), pusimos en marcha un proyecto de obrador compartido, permitiendo a emprendedores producir alimentos en nuestras instalaciones en lugar de tener que invertir en tenerlo todo desde sus comienzos, y aprovechando nuestra dirección técnica y experiencia para acertar mejor. En el proyecto Amphora, desde Espacio RES se ocuparán de formarles en todo lo relacionado con la organización de empresas (costes, financiación, legislación, marketing, etc.) y nosotros les orientamos sobre los alimentos. Además, les relacionaremos con muchos emprendedores en la producción ecológica, que les mentorizarán desde su gran bagaje en la materia y saber afrontar numerosas incidencias”.

Confía Labrunie en “poder conseguir el respaldo de grandes empresas para becar a los participantes en Amphora, y hacer sostenible este programa de aceleración para emprendedores, en el que también aporten sus conocimientos a la hora de innovar. La sociedad ha de apoyar más la cultura emprendedora, y a la vez ser consciente de que emprender es vocacional, solo es motivador para quien tiene ese talante. Emprender no es una alternativa para todos, porque se trabaja muchísimo y durante gran número de años. En el campo hay magníficos emprendedores, con gran capacidad de sacrificio y perseverancia. Quienes estamos en ese estilo de vida, debemos colaborar y ayudarnos”.