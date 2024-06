Gonzalo Bernardos "hunde" la propuesta de Yolanda Díaz sobre la renta por hijo: "Francamente mal"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, propuso este martes una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por hijo a cargo hasta los 18 años, independientemente de la renta de los progenitores: "Está pensada para apoyar a la inmensa mayoría de las familias con hijos e hijas menores" y que alcanzaría a 8 millones de menores de 18 años.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, declaró al respecto: "Es una medida que generaría un nuevo derecho de ciudadanía y por tanto creo que debe estar muy alta la lista de prioridades de la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado".

La polémica está en el hecho de que la prestación propuesta por la líder de Sumar sea 'universal', para todos los padres, sin tener en cuenta si la renta es alta o baja, así piensa Gonzalo Bernardos. El economista ha debatido sobre esto en el programa 'Más vale tarde' de La Sexta y ha tenido un rifirrafe en el programa con la colaboradora y expolítica de Podemos, Tania Sánchez.

Ante la medida, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona ha dicho: "Primero lo que me gustaría saber es el motivo de esta prestación. Me parece muy bien si lo que quiere hacer es aumentar la natalidad en España, pero hay que recordar que para aumentar la natalidad en España hay dos partes muy diferentes. La gente que tiene menos dinero no tiene más hijos, aunque los quiere por motivos económicos. Pero la gente que tiene dinero no le representa para nada estos 200 euros. Por lo tanto, a mí me parece que esa medida para estimular la natalidad a las personas con dinero no va a suponer nada, en cambio, puede hacer mucho para las que van justos a final de mes. Por lo tanto, como todas las medidas que debe hacer este Gobierno, debe diferenciar cuando hay una subvención entre los que lo necesitan y los que no. Y a mí, que sea universal y se la den a los nietos de Ana Patricia Botín, no estoy de acuerdo".

Tania Sánchez responde al economista y justifica la medida: "Igual que la sanidad y la educación pública son un derecho universal, que los niños y niñas de este país tengan un acceso garantizado a unos mínimos de bienestar, y bienestar también se considera así un derecho universal. Es una demanda de todas las organizaciones de defensa de la infancia que se establece que no es un derecho de los padres y de sus condiciones materiales, sino que es un derecho de los niños tener garantizado unos mínimos de calidad de vida", y añade: "no es garantizar derechos a quienes son pobres, sino garantizar derechos a todo el mundo".

Bernardos responde haciendo hincapié en el dinero público: "En primer lugar, yo lo que creo es que hemos de ser muy cuidadosos con el dinero público. Y ese dinero público sirve para que los que más tienen ayuden a los que menos, no que volvamos a ayudar a los que más tienen. Y a mí darle 200 euros a una familia que tiene unos ingresos de 90.000, 120.000 o 150.000 euros me parece francamente mal. En segundo lugar, la sanidad pública significa que todo el mundo tiene derecho a poder usarla porque la sanidad privada genera exclusiones. En tercer lugar, la educación pública es un derecho que lo puedes utilizar o no. Hay gente que tiene mucho dinero lo utiliza y hay otra que no, pero sirve, sobre todo, para dar igualdad de oportunidades", sentencia.

Pero el economista recalca la clave que para él genera la medida: "A mí, 200 euros a los que ganan 50.000, 60.000, 80.000 euros y que no sirve para estimular la natalidad, que es lo que España necesita, me parece que es mejor destinarlo para otras cosas. Para los que menos tienen me parece fabuloso, y no les daría 200, les daría 400, y así me ahorro no dándoles nada a los que más tienen".