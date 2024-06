Hortensia Roig: "En el liderazgo no hay género"

La presidenta de Edem escuela de empresarios, Hortensia Roig, ha asegurado hoy que en el liderazgo "no existe género", aunque "pueda haber matices", como que las "mujeres podemos ser más intuitivas y reflexivas". En su opinión, el líder es una persona que "sabe sacar lo mejor de la gente y tiene seguidores voluntarios. Te hace brillar. Es una persona que tiene coraje, humanista, inteligente y tenaz. En resumen, el líder tiene que ser ejemplar. En su opinión, este tipo de personas deben acompañar lo que dicen con hechos, porque "las palabras se las lleva el viento y los hechos se quedan".

Roig ha participado esta tarde en un diálogo con la directora adunta de El Periódico de Cataluña, Gemma Martínez, en el marco del primer Foro Económico y Social del Mediterráneo que ha organizado en València Prensa Ibérica. Como máxima responsable de la citada escuela de negocios, la directiva y empresaria -es accionista de Mercadona, la empresa de distribución fundada por su padre, Juan Roig- ha realizado una loa de las bondades de la educación, que, en su opinión, "es transformadora y tiene una clara función de "ascensor social".

Un millón de euros en becas

En relación con esto, ha contado que Edem es una fundación -creada hace 20 años por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)- que dedica al año más de un millón de euros en becas porque "no queremos que nadie sin recursos se quede sin estudiar con nosotros". Así, ha revelado que la entidad beca a jóvenes en su etapa de bachilleres cuando todavía no tienen claro qué harán en su vida para alentarles al emprendimiento y el conocimiento.

Esa labor transformadora de la educación debe darse, en su opinión, en tres vertientes. En la mera del conocimiento, es decir el saber, en saber ser como personas y saber hacer para resolver problemas, porque "trabajar es liderar y sacar lo mejor de las personas.

Preguntada por los jóvenes actuales, Roig ha mostrado una gran esperanza en ese colectivo y ha defendido como un error pensar que una generación posterior es peor. Todo lo contrario, si cabe. Según su percepción, los jóvenes "están muy formados, se lo cuestionan todo, son colaborativos, muy críticos, se lo cuestionan todo y te hacen pensar". Por si esta loa no fuera suficiente, ha añadido que "quieren volar alto", si bien al llegar aquí ha deslizado el gran defecto de esta generación, que no es otro que la impaciencia. "Para volar alto tiene pasar tiempo. Han de ser pacientes porque las cosas no se consiguen de hoy para mañana. Los proyectos tardan mucho y buena prueba de ello es Edem, que ha aporta a la sociedad ahora, veinte años después de su creación".

Hortensia Roig también ha realizado una loa al trabajo, pero ha dejado claro que hay que tener en cuenta los derechos y las obligaciones, en el sentido de que "la gente no se puede quedar solo con la punta del bolígrafo. El trabajo es duro, pero tiene sus recompensas y es gratificante. Para llegar al sábado hay que pasar por el lunes". En relación con esto ha dejado claro la conveniencia de aspirar a la "perfección sabiendo que no vas a lograrla porque no existe. Pero si apuntas al 10 te puedes quedar en el 8. Ahora bien, si te preparas para un ocho,si tienes un mal día te pùedes quedar en un seis o un cuatro".

Como madre de tres hijos, a Roig le han preguntado por la conciliación y ha apuntado que en la vida hay que estar preparados para las renuncias, pero ha añadido que ella ha aprendido de compaginar la vida familiar y la laboral. No obstante, también ha añadido que "toda la sociedad debe apoyar la conciliación" y que en los hogares haya roles compartidos. Por último, Hortensia Roig ha calificado a Mercadona como su cuarta hermana: "Nos da de comer a muchos y, por tanto, hay que cuidarla", ha concluido antes de recordar que la plantilla de la firma de distribución da empleo a 104.000 personas.