Negreira entra en la lista de grandes morosos y salen Rodrigo Rato y Kiko Matamoros

El exárbitro José María Enríquez Negreira y el exfutbolista brasileño del Barcelona Malcom Filipe Silva de Oliveira han entrado en la lista de grandes morosos con Hacienda con unas deudas de 1,2 y 0,82 millones de euros, respectivamente.

La Agencia Tributaria ha publicado este viernes el décimo listado de grandes deudores con Hacienda, aquellos que al cierre de 2022 debían más de 600.000 euros y sus responsables solidarios, una relación que incluye un total de 6.079 declarantes morosos (personas físicas o empresas). El listado se ha reducido un 13,7% respecto al publicado el 30 de junio de 2022 tras incorporar los nuevos criterios fijados por el Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero de 2023, que establece la obligación de que las deudas y sanciones pendientes de pago sean firmes. De otro modo, el número de morosos en el listado habría sido exactamente igual al del año pasado (7.037 declarantes).

Paz Vega, Mario Conde, Patricia Conde o Luis Medina, entre los famosos que permanecen en el listado

En esta ocasión, también se incorporan al listado de este año ToysRUs Iberia, con una deuda de 3,06 millones de euros, Pullmantur Cruises (0,96 millones) y el Club Deportivo Badajoz (0,88 millones).

Por el contrario, entre las personalidades que abandonan la lista destacan el escritor Ildefonso Falcones, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el empresario José María Aristrain, el cocinero Sergi Arola, el personaje televisivo Kiko Matamoros y el futbolista Dani Alves. Asimismo, salen las sociedades Desguaces Latorre (que acumulaba una deuda de 20,4 millones al cierre de 2021) y el Hércules Club de Fútbol (que acumulaba 3,6 millones).

Salen 1.591 contribuyentes y entran 630

En total, hay 1.591 contribuyentes que estaban en la lista de morosos publicada el año pasado y que ya no están en la nueva. En sentido contrario, se han incoporado 630 personas físicas o empresas que no estaban el listado previo y que se han estrenado en este.

Las sentencias del Supremo sacan del listado público de morosos a casi un millar de contribuyentes

De la lista de morosos es posible salir si el contribuyente se ha puesto al día sus pagos con Hacienda; o bien si han realizado pagos parciales que sitúan la cantidad pendiente de pago por debajo de los 600.000 euros; o bien, si las deudas pendientes aún no son firmes. De acuerdo a este último criterio, impuesto por las sentencias del Supremo, han salido del listado 636 contribuyentes que sí estaban en el del año pasado (con un total de 1.479 millones de euros pendientes de pago. Además, hay otros 322 contribuyentes con una deuda superior a 600.000 euros que se habrían estrenado este año en el nuevo listado de no ser porque sus deudas (734 millones de euros) aún no son firmes.

Así, se podría decir que las sentencias del Supremo han librado de figurar en la lista de morodos a casi un millar de declarantes (958) con una deuda total de casi 2.500 millones (2.483 millones) que sí habrían aparecido con los criterios aplicados en los listados previos.

Contribuyentes que permanecen en la lista

Entre los contribuyentes que se mantienen en el nuevo listado, el grupo Abengoa acumulaba al cierre de 2022 una deuda de más de 90 millones de euros a través de varias filiales, 36 millones de euros más que un año antes. En el último año han elevado también su deuda el empresario Ángel de Cabo (en 1,6 millones, hasta un total de 10,7 millones), el escritor César Vidal (en 0,8 millones, hasta 3,4 millones) y el Real Jaén (en 0,6 millones, hasta 1,7 millones).

Por el contrario, la inmobiliaria Reyal Urbis ha reducido sus deudas hasta los 294 millones, 16 millones menos, aunque pese a ello se mantiene entre los mayores morosos. Reducen también su deuda Seguridad Integral Canaria (6 millones, 0,3 millones menos), el Real Murcia (9,4 millones, 0,8 millones menos), la actriz Paz Vega (1,77 millones, 1,26 millones menos), el exbanquero Mario Conde (6,4 millones 1,46 millones menos) o el Xerez Club Deportivo (7,1 millones, 1,6 millones menos). Se mantiene un año más en la lista el histórico mayor moroso persona física el empresario Agapito García (15 millones), así como la presentadora Patricia Conde (1,06 millones), el empresario Diego Torres (0,96 millones) y el comisionista Luis Medina (0,65 millones).

También continúan Marillion (156,5 millones), Palemad Reciclaje (128,1 millones), Grupo Prasa (91,5 millones), Aifos (91,4 millones), Isolux Ingeniería (13,7 millones), Martinsa Fadesa (6 millones) e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (0,9 millones).

El número desciende un 13,7%

El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2022 en 6.076, un 13,7% menos que un año antes después de que el Tribunal Supremo dictaminara que solo pueden figurar en el listado las deudas firmes.

Según los datos facilitados este viernes por la Agencia Tributaria y a falta de la publicación del listado completo a las 12.00 horas, estos grandes deudores debían 15.212 millones de euros, un 14,1% menos.

Las sentencias del Supremo de principios de año incluyeron nuevos supuestos que permiten eludir la lista, incluso aunque se deban más de 600.000 euros a Hacienda: que las deudas o sanciones no sean firmes o que la liquidación esté vinculada a delito y no tenga una sentencia condenatoria firme.

Así, la salida del listado no significa necesariamente que el contribuyente haya abonado su deuda, sino que puede deberse a que la haya aplazado, anulado, que haya prescrito o que se encuentre en uno de los nuevos supuestos establecidos por el Supremo.

En este décimo listado entran 630 morosos nuevos, que no figuraban en el del año pasado, con una deuda total de 955 millones, mientras que salen 1.591, con una deuda de 3.135 millones, tras abonar su deuda, aplazarla, suspenderla o por no tener carácter firme.

La Agencia Tributaria especifica que 636 de los deudores que salen de la lista (con una deuda total de 1.479 millones) lo hacen precisamente por los nuevos criterios introducidos por el Supremo, el mismo motivo que ha evitado a 322 nuevos morosos aparecer en ella (con una deuda de 734 millones).

Este criterio ha permitido, además, reducir el importe que figura en el listado de 252 morosos, ante la falta de firmeza de parte de sus deudas, lo que ha restado 255 millones de euros al total.

La mayor parte de los morosos que aparecen en el listado son personas jurídicas -5.067, con una deuda de 13.823 millones- y el resto, personas físicas -1.009, con una deuda de 1.390 millones-, sin que el listado distinga si un deudor es principal o solidario.

Sin embargo, sí especifica que una vez eliminadas las duplicidades -ya que una misma deuda puede estar asignada, al mismo tiempo, al deudor principal y al responsable- la cifra total baja a 13.566 millones, un 6,9% menos.

La mayor parte de las deudas corresponden a deudores principales (12.023 millones), lejos de las de los responsables (861 millones) y quienes encajan en ambas categorías (2.328 millones).

Casi la mitad de la deuda total -6.230 millones, un 41% del total- se encuentra en proceso concursal, por lo que las posibilidades de cobro son limitadas hasta que termine el proceso, y se han realizado derivaciones de responsabilidad de 2.155 deudores principales, por 2.123 millones de euros.

Abonos por 87,6 millones para no salir en la lista

Como ha sucedido en otras ediciones, algunos deudores que cumplían las condiciones para salir en el listado han hecho abonos en el último momento para evitarlo, por un total de 87,6 millones de euros.

Algunos de ellos realizaron los ingresos semanas antes de la fecha límite, por un total de 41,2 millones, y otros una vez que ya habían sido seleccionados, por 46,3 millones, un supuesto que permite evitar figurar en la lista solo si se salda completamente la deuda.

Los contribuyentes seleccionados para aparecer en la lista (los que cumplían los requisitos al cierre de 2022) han abonado desde entonces 132,6 millones (una cifra que incluye a quienes saldaron sus deudas para no aparecer), mientras que los morosos de la lista del pasado año han ingresado desde entonces 388 millones.