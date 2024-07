ZonoSistem exporta sus generadores de ozono para desinfectar y depurar agua y aire en 25 países

“Desde mi niñez he sido siempre muy curioso. Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre decía inventor. Mi carta a los Reyes Magos era pedir un soldador, o un rotaflex, o un taladro, y otras herramientas. Tenía en casa mi pequeño taller, siempre estaba trasteando con equipos, y mi ilusión era dedicarme a hacer máquinas”. Álvaro Valenzuela lo ha hecho realidad. Su empresa ZonoSistem, de ingeniería del ozono, desde hace 16 años diseña y fabrica máquinas generadoras de ozono, biocida que se utiliza cada vez más para desinfección y eliminación de malos olores en espacios tan diversos como fábricas de alimentación y bebidas, potabilizadoras de agua, piscinas, riego agrícola, bares y restaurantes, gimnasios, centros sociales muy concurridos.

A sus 43 años de edad, está muy satisfecho de lo que ha vertebrado en El Puerto de Santa María. Empezó en solitario y ahora ZonoSistem es una empresa con 35 trabajadores en plantilla, que en el ejercicio 2023 facturó 4,5 millones de euros y ya ha fabricado generadores para más de 10.000 clientes en 25 países. “La involucración de los trabajadores ha sido fundamental, la empresa se ha desarrollado bien por el alto nivel de compromiso de todos”.

Para quien no esté ducho en esta materia, así resume Álvaro Valenzuela para qué sirve el ozono. “Es un potente desinfectante generado por la máquina. Ni se acumula ni se transporta. Va en línea con los principios de sostenibilidad ambiental que guían nuestra sociedad para reducir el uso de elementos químicos nocivos y reducir las emisiones de carbono. El cloro es nuestro gran competidor, pero están aumentando las restricciones a su uso porque genera subproductos inconvenientes como la cloramina. De ahí que, por ejemplo, cada vez hay más países donde las grandes depuradoras de agua potable llevan incorporado un generador de ozono”.

Ha entrado en vigor el 1 de julio

Las expectativas están al alza porque ayer lunes 1 de julio entró en vigor el reglamento europeo que aprueba el ozono, resultante natural de la combinación de tres átomos de oxígeno, como sustancia activa para su uso como biocida con el fin de repeler, neutralizar o destruir organismos nocivos, que pueden ser sustancias químicas o microorganismos. Y con la ventaja de que no incorpora componentes que alteren el ambiente o el producto a depurar.

En la fábrica de ZonoSistem se diseñan y construyen 100 modelos diversos de generadores de ozono. / El Correo

Al respecto, Álvaro Valenzuela explica “en el año 2018, 30 fabricantes europeos, entre ellos ZonoSistem, nos unimos y creamos la Asociación Europea de Comercio de Ozono (EuOTA) para que la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), que regula la autorización de cualquier biocida que se comercializa en Europa, validara nuestros respectivos dossier de sustancia activa y el dossier de producto. Cada una de estas 30 empresas nos gastamos 100.000 euros en ese proceso. La gran novedad es que, a partir del 1 de julio, las empresas cuyo dossier de producto no haya sido autorizado, no pueden vender sistemas de ozono en países de la Unión Europea. En España, solo cinco empresas tenemos esa homologación. Y la entrada en vigor de esta normativa hay que valorarla como un hito que va a cambiar el mercado”.

La relación de Álvaro Valenzuela con el ozono comenzó a través de su padre. “Él tenía un restaurante en Almería, y empezó a sufrir un problema de malos olores ambientales. Le dieron como solución comprar un pequeño aparato de ozono para colocarlo y eliminar esos olores. Y como él sabía que me gustaba el cacharreo, me animó a conocer cómo funcionaba esa máquina de una empresa vasca que le había resuelto el problema. La estudié por dentro, y vi que en España había pocas empresas que se dedicaran a eso. Contacté con esa empresa, llegué al acuerdo de ser distribuidor de sus equipos, vendi rápido bastantes, pero me di cuenta de que las máquinas no eran buenas, las fabricaban sin conocimientos técnicos profundos. Y decidí intentar fabricar mi propio generador de ozono”.

Comenzó ese reto en solitario, con sus ahorros, con su vocación de crear su propia empresa. “Constituí ZonoSistem en el año 2005. Hablé con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para pedir que me pudieran facilitar algún espacio para montar el taller, y me permitieron alquilar una pequeña nave por solo 100 euros al mes. Estuve dos años trabajando intensamente hasta que en el 2007 saqué mi prototipo. Y empecé a buscar clientes. Yo lo diseñaba, fabricaba, vendía, instalaba y cobraba”.

“A todos les decíamos que sí”

La demanda crecía y buscó a alguien para que se ocupara de comercializar. “Di con Sergio Sánchez, actual director comercial, cuya labor ha sido formidable. Así pude liberarme para centrarme en la producción, y di otro paso para incorporar a alguien que fabricara, mientras yo avanzaba en diseñar nuevos equipos. Contraté a un amigo. A partir de ahí dimos un gran salto, hasta entonces solo había creado un generador muy pequeño. Realizamos una página en internet, nos anunciamos a nivel nacional, y nos llegaban muchos pedidos sobre cosas que no sabíamos hacer. A todo le decíamos que sí, con cada cliente que entraba era un reto para sacar una nueva máquina, la instalábamos y funcionaba. Así fuimos creciendo poco a poco”.

En esa evolución constante, recuerda Álvaro Valenzuela que “cada vez con más técnicos, cada vez con más comerciales, empezamos a hacer máquinas muy grandes. Y empezaron a llamarnos también desde otros países: México, Arabia Saudí, Chile, Francia, Italia, Portugal, Marruecos,...”. Actualmente, el 50% de los ingresos proceden de encargos para el extranjero, “sobre todo desde Italia, en segundo lugar Francia y Portugal, y los demás son proyectos puntuales en otros países”.

La máquina creada por ZonoSistem e instalada en Ciudad de México para una de las principales potabilizadoras de agua en la capital mexicana. / El Correo

Recientemente han estrenado sus nuevas instalaciones en El Puerto de Santa María, con 2.500 metros cuadrados de suelo, en el Polígono Industrial Salinas de Levante, dejando su anterior ubicación en el de Salinas de Poniente. “Ahora tenemos mejores instalaciones, más preparadas para afrontar la producción hacia nuevas líneas de negocio, innovando para crear generadores mejores y a menor coste. Estamos en contacto con varias universidades para incorporar las aportaciones de estudios realizados por jóvenes investigadores”.

100 modelos de generadores y 5.000 componentes

La fábrica tiene áreas de cerrajería, montaje, electricidad, electrónica, testeo y laboratorio. “Es industria que tiene un componente manual muy notable. Porque hacemos máquinas de tamaños tan distintos que unas caben en una caja de zapatos y otras no cabrían un una habitación tipo dormitorio. Hoy en día tenemos una gama de 100 equipos distintos que ofrecer construir, y manejamos 5.000 referencias de componentes que disponer, lo que supone un reto de gestión en almacén y logística”.

Como empresario, Álvaro Valenzuela tiene el criterio de buscar más el desarrollo paulatino que el crecimiento a cualquier precio. “Mi empresa ha dado beneficios desde el principio. Vamos entrando en proyectos de gran envergadura donde antes nos era imposible participar. Nos gusta nuestro trabajo, nos gusta vivir bien, y no somos seguidores del crecimiento como sea. Podíamos tener un crecimiento mucho más rápido. Pero ¿a cambio de qué? ¿De un descontrol en el funcionamiento de la empresa?”

En ZonoSistem entendieron pronto que la línea de negocio más importante a la que enfocarse es la de dar servicio a tratamientos del agua, en un contexto de normativas legales cada vez más estrictas sobre el uso de productos químicos en el sector agroalimentario. “Tenemos en nuestro equipo la división de aguas públicas para el consumo de agua potable; la división de industrias que usan agua en sus procesos productivos (fabricantes de cervezas, de refrescos,...); la división de aguas residuales, pues cada vez hay más normativas para que las industrias no viertan directamente al alcantarillado sino que antes reduzcan su nivel de contaminación, para ello han de montar depuradoras de agua, y el uso de ozono es bueno para algunos tipos de aguas residuales; y la otra es la división para el sector agrícola”.

En su fábrica han creado un laboratorio de tratamientos de aguas. “Los clientes nos mandan una muestras de sus aguas residuales, les metemos diversas cantidades de ozono y vamos viendo cómo reducen los contaminantes. Sacamos una curva de descontaminación, y con esa información el cliente ya toma sus decisiones”.

En la imagen, una fábrica embotelladora de bebidas en Senegal, con la máquina generadora de ozono de ZonoSistem para desinfectar el agua que se utiliza. / El Correo

En el departamento dedicado a la actividad agrícola ofrecen soluciones para tratar con ozono el agua de riego con el fin de darle más calidad y más aportes de oxígeno. Además, aplican un tratamiento foliar para que los productos usados contra las plagas en los cultivos no dejen residuo ni en la cosecha ni en el terreno ni en el ambiente. También contribuyen a eliminar el biofilm que se acumula en las tuberías, y evitar la entrada de especies inasoras como el mejillón cebra o la almeja asiática.

Verano es sinónimo de máxima actividad en las piscinas. “Para nuestra empresa no es el mercado más importante pero sí es creciente, sobre todo en las piscinas de uso público. Téngase en cuenta que un hotel o un gimnasio puede gastar al año en cloro unos 30.000 o 40.000 euros, y adquirir una máquina generadora de ozono le cuesta unos 30.000, y su amortización es rápida”.

Las aguas de lastre en los barcos

La aplicación del ozono tiene aún muchos ámbitos por desarrollar. En ZonoSistem están desarrollando para sacar al mercado el próximo año un modelo de generador que permita tratar en el interior de los barcos las aguas de lastre, que se emplean en la navegación marítima para dar más estabilidad a los buques. Cuando se sueltan de modo indiscriminado, y son una vía de transmisión de agentes contaminantes, de especies invasoras, de microorganismos nocivos. “A nivel internacional se está avanzando en la implantación de normativas que obliguen a los barcos a desinfectar esas aguas antes de soltarlas, y que no puedan tener nada vivo cuando vacíen sus depósitos. Estamos en relación con la Universidad de Cádiz para aportar innovación a esa necesidad, donde las oportunidades de negocio son grandes”.