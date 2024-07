Meliá, la primera hotelera en saltar a bolsa sale del selectivo bursátil

La hotelera Meliá ha sido la gran perjudicada con la salida a bolsa de Puig, al provocar su expulsión del Ibex 35, el seletivo bursátil que reúne a las compañías con más capitalización, después de que la firma de cosmética y perfumes revele un valor superior a los 14.500 millones de euros. Y eso que la hotelera ha vivido un meteórico crecimiento en el último año -con un alza del 25% en su valor bursátil, hasta los 1.600 millones de euros-, lo que le ha supuesto recuperar los niveles previos a la pandemia, que supuso el declive del sector hotelero por los cierres derivados de las restricciones de movimientos en todo el mundo. Con todo, todavía se encuentra lejos de la bonanza del 2007, cuando llegó a los más de 3.000 millones de euros de capitalización.

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca, Gabriel Escarrer Juliá adquirió y dirigió un hotel de 60 habitaciones hoy convertido en una empresa multinacional que gestiona cerca de 400 hoteles en más de cuarenta países y cuatro continentes. La compañía, que mantiene su sede en ese primer hotel, nació en el segmento vacacional con el desarrollo de establecimientos de 'sol y playa' en España y posteriormente se expandió al Caribe americano y también al Sudeste asiático. Tanto es así que se ha convertido en referente hotelero en países como Cuba o Indonesia.

Una de las claves de esta expansión fue la compra en los años 80 de dos de las mayores cadenas hoteleras de la época, que representaron la incorporación de casi 70 hoteles en un solo año, aportando reconocimiento de marca, así como la expansión a nivel internacional. Pero poco después, en los años 90, la empresa redirigió el foco hacia los hoteles urbanos, segmento que todavía domina. Meliá mantiene su presencia en mercados clave como China, Oriente Medio o los Estados Unidos, además de mantener el liderazgo en los mercados tradicionales como Europa, Latinoamérica o el Caribe.

Cambio generacional

Fue la primera hotelera en salir a bolsa, hace casi tres décadas, a principios de julio de 1996. Ese momento supuso, además, el cambio generacional con la entrada de la segunda generación de la familia Escarrer, impulsora de una transformación cultural para adaptarse a los nuevos tiempos, que tuvo su reflejo más evidente en el cambio de su denominación en 2011. Hasta entonces, la cadena se conocía como Sol Meliá, pero a partir de esa fecha pasó a ser Meliá Hotels Internacional.

Y en 2016 se completó ese relevo, con la renuncia de Gabriel Escarrer Juliá a sus facultades ejecutivas, que transfirió a Gabriel Escarrer Jaume como vicepresidente y consejero delegado del grupo, pasando a ocupar el fundador la presidencia no ejecutiva, presidiendo el consejo de administración y de la junta general de accionistas. Hasta junio del año pasado, cuando Escarrer Juliá dejó la presidencia de la compañía en manos de su hijo.

Diez marcas

En la actualidad, esta multinacional gestiona un total de diez enseñas en función de los distintos segmentos de mercado a los que se dirige: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá.

Y tiene ahora el foco en el segmento del lujo, para aportar valor a los visitantes más allá de 'habitación y desayuno' con la intención de que una de cada tres aperturas previstas en los próximos tres años se produzca en este segmento, además de la reposición de muchos de sus antiguos hoteles a través de "reformas" y cambios de marca ('rebranding').