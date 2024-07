OpenWebinars usa la inteligencia artificial para diseñar formación a la medida en cada empresa

“Nos está llegando una gran cantidad de peticiones por parte de empresas para que formemos a sus trabajadores en inteligencia artificial (IA) y cómo de esa manera sean más productivos. Nos piden inteligencia artificial aplicada para el trabajo de financieros, para el de técnicos de recursos humanos, para programadores, etc”. “Nosotros la hemos implantado al 100% en toda nuestra empresa, y nuestro equipo de desarrollo es un 50% más productivo desde que tenemos integrada la IA, vamos muchísimo más rápido que antes”. Manuel Agudo y Jesús Lucas, cofundadores de OpenWebinars, sintetizan así el intenso dinamismo en el presente de la exitosa startup que fundaron en Sevilla hace 9 años para ofrecer fundamentos y actualizaciones de capacitación tecnológica. Y que predica con el ejemplo de evolución continua en su propio modelo de prestación de servicios para ser útil a la cambiante demanda en la competitividad empresarial y en el mercado laboral.

En un ámbito como el de los contenidos formativos online, dominado por compañías gigantes como Udemy o Coursera, consideran de mucho mérito haber conseguido ser elegidos no solo por pymes sino también por grandes empresas como la procesadora de pagos Redsys, la farmacéutica Normon, las tecnológicas SopraSteria, Telefónica y Ayesa, la aseguradora Mapfre, el banco argentino Bancor, el banco francés Cetelem, la empresa pública de navegación aérea Enaire, la cadena de distribución alimentaria Gadisa, entre otras, para mejorar la cualificación de trabajadores, ya sean veteranos o de nueva incorporación.

Han puesto en marcha recientemente, para reforzar su atención a las empresas, un creador de rutas formativas generadas con apoyo de inteligencia artificial con el fin de ofrecer itinerarios personalizados a las demandas específicas de cualquier empresa para cada uno de los trabajadores. “Es muy útil para ayudarles a estructurar sus planes formativos”, señala Jesús Lucas.

Javier Padilla, director de producto y de marketing en OpenWebinars, durante una reunión de coordinación interna para establecer metodologías y objetivos / OpenWebinars

Capacitar en herramientas tecnológicas y en habilidades

“Al principio solo formábamos a profesionales tecnológicos. Ahora también formamos en tecnología a profesionales no tecnológicos, en pleno auge de la transformación digital en todas las empresas y la introducción de herramientas de inteligencia artificial que han de comprender y utilizar. Y hemos ampliado el espectro de contenidos, también formamos en las llamadas habilidades o capacidades blandas, las soft skills, cada vez más demandadas, como liderazgo, gestión de equipos, metodologías ágiles, etc”, precisa Manuel Agudo.

Manuel Agudo y Jesús Lucas se conocieron en sus inicios profesionales, y al descubrir los modelos de creación de startups, decidieron empezar a experimentar con posibles ideas de negocio. En el año 2012 crearon un blog sobre tecnología y estimaron que sería posible generar ingresos si conseguían muchos seguidores. Incluyeron webinars formativos sobre open source, el software de código abierto, y le pusieron el nombre de OpenWebinars. En 2014 tenían registrados 5.000 usuarios, el 70% de España y el 30% de Latinoamérica, y en 2015 dieron el paso para constituir la empresa.

Recuerda Manuel Agudo, CEO de OpenWebinars, que “al principio nuestro modelo era la venta de cursos a personas, no teníamos como ahora el modelo de suscripción. Vendíamos cursos de unas 6 semanas de duración, con 12 horas en directo repartidas entre martes y jueves de 19:00 a 21:00. Y lanzábamos uno o dos cursos nuevos cada mes. Empezamos siendo dos, ya el primer año llegamos a ser un equipo de cinco, logramos facturar 140.000 euros, y todo ello sin inversión porque ya teníamos adelantado el trabajo previo de haber creado comunidad”.

OpenWebinars tiene a la carta en su plataforma digital más de 1.400 cursos a disposición de cualquier persona

OpenWebinars dio sus primeros pasos desde la incubadora Espacio RES, y continuó su progresión desde la aceleradora de Andalucía Open Future en El Cubo del Parque Científico Tecnológico Cartuja. En enero de 2016 lanzaron el modelo de suscripción, lo probaron con Latinoamérica, les fue bien, y lo extendieron a España. Para seguir avanzando, abrieron su primera ronda de financiación y fue cuando entró Tom Horsey como inversor en la empresa. El inglés, afincado en Sevilla, es el principal business angel en el apoyo económico a las startups andaluzas.

Empresas en busca de recualificar a sus plantillas

La principal evolución de OpenWebinars se produjo de modo imprevisto. Lo resume Manuel Agudo: “Cuando ya teníamos unos 30 cursos en la plataforma, empezaron algunas empresas a interesarse, sin haberlas nosotros buscado, y veían que podíamos ayudarles a la formación continua de sus trabajadores en materias y herramientas tecnológicas. Lo tuvimos en cuenta y fuimos pivotando hacia plantear acuerdos de negociación a la medida. Hoy en día más del 95% de nuestros ingresos se consiguen por esa vía, mediante acuerdos con empresas para formaciones a su medida”.

Ello les ha obligado a multiplicar su polivalencia. OpenWebinars tiene a la carta en su plataforma digital más de 1.400 cursos a disposición de cualquier persona, y a la vez tienden a ser cada vez más una consultora de formación en la que lo primordial es el trato directo y frecuente con los directivos de las empresas para conocer sus necesidades, sus estrategias, su búsqueda de talento, y establecer planes de formación adaptados a cada momento de su operativa y de la expectativa de productividad que esperan de sus empleados conforme adquieren nuevas capacidades.

Grabación de un webinar formativo impartido por Jesús Lucas, cofundador y director tecnológico y de desarrollo de negocio de OpenWebinars / OpenWebinars

Manuel Agudo es consciente de que “tras la pandemia de Covid, se ha extendido la remotización del trabajo, con herramientas que permiten comunicación asíncrona. Y las empresas también valoran tener formación que puedan asimilar de modo asíncrono. Los tres casos de uso por el que más nos contratan son: planes de onboarding, para la necesidad de formar de modo adaptativo a nuevos trabajadores contratados y que rápidamente sepan lo que necesitan saber hacer para esos puestos, y para que sea productivos a partir de un determinado periodo de tiempo; y los planes de reskilling y upskilling, en lo que están invirtiendo muchas empresas para que sus trabajadores se recualifiquen y adquieran las capacidades y habilidades que sus negocios están demandando”.

Según Jesús Lucas, director tecnológico y de desarrollo de negocio, “una de las claves que nos ha permitido escalar el crecimiento de la empresa es que nunca hemos tenido profesores. Quienes enseñan y explican son profesionales que dominan el uso de esas herramientas tecnológicas”. Para incorporar nuevos cursos y nuevos profesionales que los impartan, tienen establecido cumplir una sucesión de objetivos para aspirar a que sean óptimamente valorados por el mercado. No en vano ya son más de 300.000 profesionales los que han realizado una o más formaciones con sus contenidos y sus expertos.

Explica Javier Padilla, director de marketing y de producto, que “lo primero es que su título y contenido sean atractivos para una gran audiencia potencial. Después, que la persona elegida para dar el webinar pase unos controles de calidad: se les hacen pruebas de grabación, cómo habla, cómo imparte una demostración. También tenemos en cuenta las valoraciones de los alumnos para saber si cumple sus expectativas. Es decir, que si ha pasado con nosotros las pruebas pero después no lo valoran positivamente, tenemos que tomar decisiones para que no se nos caiga ese curso. Necesitamos que cada mes un curso genere un cierto número de nuevas matrículas. Si no lo conseguimos, es que no está bien diseñado”.

Respecto al temor de que la inteligencia artificial reemplace a las personas y destruya puestos de trabajo, Manuel Agudo, en su interacción con las empresas, lo que percibe es bien distinto: “Muchas personas no van a ser sustituidas por la IA, sino por las personas que sí sepan utilizar la IA. Igualmente, las empresas que no usen la IA serán sustituidas por las que sí lo hagan, pues están serán mucho más rápidas y competitivas”. A juicio de Javier Padilla, “desde el punto de vista de quien quiere mejorar su empleabilidad, va a ir a menos el paradigma de que lo idóneo es la superespecialización en algo muy concreto y va a ganar fuerza la capacidad de ser transversal en la realización de tareas y proyectos”.

El premio concedido a estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Azarquiel, de Toledo, uno de los centros que mejor aprovechamiento hace de las becas¡ / OpenWebinars

Becas a centros de FP de toda España

OpenWebinars tiene 45 personas en plantilla, el 80% reside en Sevilla, y ha demostrado cómo una pyme puede crear y desarrollar una acción de responsabilidad social corporativa de tanto o más impacto que las ideadas desde grandes compañías. Desde hace seis años funciona su programa de becas para que estudiantes de FP de último curso puedan aprovechar gratis sus amplios recursos formativos sobre capacidades tecnológicas de última generación, los mismos que utilizan quienes trabajan en empresas.

Manuel Agudo y Jesús Lucas, en su adolescencia, fueron estudiantes de Formación Profesional. “Teníamos claro que queríamos ayudar a los jóvenes para formarse en las tecnologías que demandan las empresas. Ya son 750 los centros de FP de toda España que aprovechan nuestro ofrecimiento, y en seis años hemos concedido becas a más de 70.000 alumnos. En la convocatoria del curso 2023-2024 han sido 17.000”.

Javier Padilla añade que “el próximo año 2025 vamos a iniciar el lanzamiento de una segunda línea de becas, denominadas BecasPro, para apoyar formativamente a los jóvenes que tienen su primera experiencia laboral. Queremos ser el puente entre la formación reglada y el ámbito laboral. Inculcamos a los chavales que van a estar toda su vida en aprendizaje continuo”.

Conocer el entorno del mercado bursátil

También llama la atención de OpenWebinars como empresa que haya sido admitida por Bolsas y Mercados Españoles para realizar el programa de aceleración Entorno Pre-Mercado, que prepara para una posible incorporación al ámbito bursátil en el segmento de pequeñas y medianas empresas, en el que ya cotizan 140 empresas. Según Manuel Agudo, “por nuestra relación con muchas empresas que son clientes y que nos contaban sus experiencias, vimos que era interesante relacionarse con ese entorno, formarse para entender esas dinámicas y conocer los requisitos para una posible salida a bolsa. Hay empresas se buscan en esa vía crecimientos mediante la compra de otras empresas, y requieren capital para esas operaciones. Y también valoramos que refuerza nuestra reputación, le da más confianza a terceros sobre nuestras capacidades”.