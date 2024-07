Doccia se da un baño de optimismo por el éxito de sus mamparas, platos de ducha y mobiliario

El panorama empresarial sevillano refresca su optimismo cuando es consciente de que en el diseño y fabricación industrial también tiene empresas que alcanzan la condición de liderazgo a nivel nacional y elevado porcentaje de ingresos por exportación a mercados internacionales. Doccia Group lo consigue desde el Polígono Industrial San Nicolás Uno, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. Notable fabricante de productos para el baño: mamparas de ducha, mamparas de baño, platos de ducha, paneles decorativos, encimeras, lavabos, muebles y bañeras. En 2023 logró completar una facturación de 31 millones de euros y para el ejercicio 2024 prevé continuar creciendo y que las ventas aumenten entre un 5 y un 10%.

Actualmente tienen en dicho enclave tres centros de producción: la fábrica de mamparas de ducha, que alberga también la sede central de la empresa; la fábrica de platos de ducha y otros productos de carga mineral; y en 2024 han inaugurado un centro logístico, de unos 4.000 metros cuadrados, con capacidad para almacenar unas 15.000 unidades entre mamparas y platos de ducha. En total, 42.000 metros cuadrados. “Estamos ampliando la planta de fabricación de vidrio, se le ha creado una doble planta. Ya no tenemos más metros cuadrados de solar para crecer, y hemos innovado con una doble planta para aumentar la capacidad productiva”, comenta su director adjunto, José Luis Algaba.

Entre la suma de mamparas y platos de ducha o baño, fabrican unas 300.000 unidades al año. “Nuestro producto que más se vende es la mampara fija con puerta corredera. Dentro de ese modelo tenemos una gama de diversa calidad: el que tiene perfilería, el que no la tiene, el que es de acero, o el de aluminio”.

Raíces en El Cerro del Águila y en El Viso del Alcor

El fundador y administrador es Alfonso Carlos Pérez, sevillano del barrio de El Cerro del Águila. Su esposa es de la localidad de El Viso del Alcor y ahí se arraigaron. De sus cuatro hijos, tres trabajan en la empresa: Alfonso, Bárbara y Joaquín Pérez Guerra, como segunda generación que ha tomado las riendas de su gestión diaria. Y algunos directivos y mandos intermedios también son originarios de dicho municipio.

Felipe Robles, responsable de ventas dentro del departamento de exportación, aparece en el centro de la imagen recogiendo el premio a la innovación que Doccia Group recibió el año pasado en la Feria Internacional del Baño que tiene lugar en Frankfurt (Alemania). / El Correo

Como nos explica su director adjunto, José Luis Algaba, “la empresa fue fundada en 1997 por Alfonso Carlos Pérez en un taller de la calle Goya, de Sevilla, donde se dedicaba a trabajos relacionados con elementos de aluminio y con el montaje de puertas. Su primer nombre fue Mampagoya. Poco a poco la actividad derivó hacia la fabricación y decidió crear una fábrica de mamparas de baño y platos de ducha en el área industrial de Alcalá de Guadaíra. Cuando su crecimiento alcanzó dimensión de gran empresa, en el año 2008 cambió su nombre a Doccia (ducha en italiano)”.

En el año 2012 comenzó la fabricación de platos de ducha de carga mineral y al año siguiente empezaron la fabricación de vidrio, pues hasta entonces lo encargaban a proveedores. La siguiente fase de crecimiento comportó incluir también la producción de otros artículos de carga mineral (lavabos, encimeras, placas decorativas,...). En España no hay más de tres fábricas como la nuestra en el sector. Y estamos muy orgullosos de haber conseguido que el 100% de los materiales que necesitamos sean de origen español, hemos logrado la certificación de que nuestra producción es 100% nacional”.

5.000 empresas son clientes habituales

Doccia no comercializa directamente al usuario, sino a distribuidores y promotores. “Tenemos varios canales de venta: desde nuestra plataforma digital, o las grandes superficies, o centrales de compra, donde se interactúa con grandes constructoras, con grandes cadenas hoteleras, etc. Y además el canal de clientes profesionales tradicionales: proveedores de sanitarios, polveros, tiendas especializados en baño,... Tenemos una cartera de 5.000 clientes habituales y unos 2.000 clientes puntuales”.

Detalla su director adjunto que “el 50% de nuestras ventas son de materiales estándar, y la otra mitad de productos que hacen a la medida. Como sabemos lo que demanda el mercado, tenemos fabricadas y en 'stock' muchas unidades, en medidas y en colores habitualmente solicitados. En 24 o 48 horas podemos distribuir muchas peticiones que nos lleguen de material estándar, y en una semana el material que nos encarguen”.

Doccia Group, en sus fábricas en Alcalá de Guadaíra, sumando la producción de mamparas y la de platos de ducha, alcanza la cifra de 300.000 unidades, y además también fabrica lavabos, encimeras, mobiliario para baño, paneles decorativos y bañeras. / El Correo

Francia es su principal mercado de exportación

En el desarrollo internacional de su comercialización, su gran mercado es Francia, donde logran el 30% de su facturación. También exportan sobre todo a Portugal, Italia, Bélgica, Reino Unido, y en menor medida a países de Oriente Medio, Centroamérica y África.

La plantilla está conformada por 240 personas, de las que unas 210 están en la sede central. La mayoría de los trabajadores residen en Alcalá de Guadaíra. Toda su red comercial forma parte de la plantilla y consta de 50 personas, la mayoría en España y Francia. “El factor humano es el gran pilar de esta empresa, donde abunda la juventud tanto en el equipo directivo como en todos los departamentos. Por ejemplo, el director general, Alfonso Pérez Guerra, que tiene 33 años de edad, y se incorporó a la empresa en el 2012. En Doccia se respira ilusión y espíritu de superación para ser a diario lo más parecido a la excelencia”.

El reto de la digitalización, que es común a cualquier empresa, en Doccia ha tenido como principal novedad crear en su web un configurador virtual con el que los clientes pueden sentirse dentro de un baño, y con una perspectiva de 360 grados poder elegir cómo componerlo, combinando productos, colores, acabados,... “Con esa información, a los clientes les aparecen los contactos de nuestros distribuidores para solicitarles presupuesto o para comprarlo directamente”, explica el director adjunto de Doccia.

José Luis Algaba es consciente de a qué rápida velocidad están cambiando los comportamientos de los consumidores, “cada vez hay menos personas con miedo a comprar por internet. Las imágenes de los productos digitalizados son ya muy buenas, las explicaciones son mejores, y avanzan las aplicaciones para interactuar con los clientes. Ya proliferan las páginas web que venden productos como los nuestros, y son menos las personas que acuden a un establecimiento tradicional para verlos, tocarlos y elegirlos”.

En su aplicación de mejoras para reducir el impacto medioambiental, Doccia ha transformado su modelo de embalaje, eliminando los componentes plásticos y produciendo cada caja a la medida de cada mampara para que quede perfectamente ajustada y se eviten los riesgos de golpes por holgura en su interior. / El Correo

Para seguir avanzando en mejorar los indicadores de sostenibilidad, Doccia como industria ha aplicado varias innovaciones. “Ya está en funcionamiento la planta de depuración de aguas. Por otro lado, hemos modificado la materia prima de los embalajes y se ha reducido en un 60% su impacto en el medio ambiente. Hemos dejado de utilizar madera DM para embalar los platos de ducha. Se ha quitado del embalaje de las mamparas todo lo que era plástico: el papel de burbujas, los flejes, etc. El cartón lo compramos en planchas y tenemos cortadoras para hacer cada caja a la medida de cada mampara y así en su interior no hay holgura ni vacío. Después encolamos la caja y así queda reforzada, y el impacto de un golpe no llega al vidrio”.

Premio a la Innovación en la Feria de Frankfurt

Para su competitividad internacional, Doccia tiene presencia obligada en las principales ferias empresariales del sector baño. El próximo mes de septiembre estará en París en la feria Ideobain y en la ciudad italiana de Bolonia en el salón internacional Cersaie. Y en 2025 volverá a Frankfurt para participar en la ISH, donde en 2023 recibió el premio a la innovación y desarrollo de producto por un modelo de armario que forma parte de la mampara y que han patentado.

Tal como explica José Luis Algaba, “es un armario fabricado con el mismo material de aluminio que los perfiles, tiene una puerta abatible, en su interior hay varias baldas donde colocar los botes de champú, gel y otros utensilio. Cuando está cerrada la puerta, no se ve lo que hay en su interior, y el aspecto del baño queda más estético. Se está comercializando muy bien”.