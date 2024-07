La empresa Metadev capta para Sevilla un valioso congreso de ingeniería del lenguaje informático

'Simplificar lo complejo'. Ese es el lema de la empresa sevillana Metadev, especializada en la creación de software, en la generación de código para programación informática. La madre de todo lo que vivimos con digitalización e interconexión de por medio. Y así lo explican como su misión: “Simplificar requiere tiempo de análisis y atención a los detalles para llegar a la esencia del problema, poder destilarlo, desbrozar lo accesorio y enfocar la esencia. Simplificar permite acelerar, escalar, ser más rápido o más ágil que la competencia. Marcar la diferencia”. Metadev es una pyme tecnológica fundada por Pedro Juan Molina, experto en modelado de código, que es una vertiente muy específica de la arquitectura de software. Lo que idean y convierten en producto tiene utilidad en muchas aplicaciones y servicios que forman parte de nuestro día a día, y ofrecen mejorar en el funcionamiento de bancos, compañías de seguros, tráfico aéreo, sistemas de defensa, etc.

Su último gran logro es haber impulsado que en Sevilla tenga lugar del 17 al 19 de octubre la conferencia internacional anual LangDev. Se hará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, lo que será positivo para que su comunidad de docentes, investigadores y alumnado puedan conectar con este nodo de conocimiento e innovación.

Pedro Juan Molina junto a Jesús Rodríguez, uno de los expertos en arquitectura de software que forman parte de la plantilla de Metadev. / El Correo

Patentes sobre interfaz de usuario

Pedro J. Molina nació hace 49 años en Chinchilla de Montearagón (Albacete). Vive y trabaja desde Bormujos, en el área metropolitana de la capital andaluza. Está en Sevilla desde el año 2012, cuando fue fichado por la startup Icinetic, fundada por Lucas Gozálvez, para ser su director tecnológico. Estaba como consultor desde Valencia para la multinacional Capgemini. Antes había formado parte de Care Technologies, startup de Denia (Alicante), donde logró patentar dos creaciones vinculadas a su investigación en la tesis doctoral sobre la especificación y generación de código para interfaz de usuario. Denominación de todo lo que vemos en una pantalla de ordenador cuando manejamos una aplicación, y podemos usar mediante el ratón. Como, por ejemplo, la disposición en pantalla de los elementos y sus contenidos.

Recuerda que “en Icinetic, que estaba en un momento de auge, me dediqué sobre todo a crear herramientas de generación de código, para dibujar planos, y teníamos automatismos de generación de código que construyen directamente parte de una aplicación. Lo que aporta una muy fuerte ganancia de productividad. En el año 2013 le hicimos a Microsoft uno de los primeros 'app builders' para que ciudadanos que no sabían programar pudieran hacer aplicaciones en Windows Mobile. Fue un gran logro, y con los planes de expansión que tenía Icinetic, para incluso abrir oficina en Estados Unidos, me fui a vivir a Seattle y trabajar desde allí”.

Se las prometían muy felices pero vivieron la amarga experiencia de descubrir que “cuando juegas en primera división hay tiburones de primera división. Hubo directivos de Microsoft de entonces que intentaron aprovecharse y quedarse con toda la propiedad intelectual de esos productos. Quienes apoyaban desde España a Icinetic con capital riesgo no se atrevieron a enfrentarse a un gigante, y la empresa vio truncados sus planes y su porvenir. Decidí salir y crear mi propia startup”.

El fundador de Metadev aparece en la imagen en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, que el pasado mes de octubre acoge la conferencia internacional LangDev, en la que él tiene un papel destacado. / El Correo

Admite Pedro J. Molina que “tengo un perfil muy técnico, y si me he convertido en empresario es para crear la tecnología que me gusta hacer. Con Metadev llevo ocho años y estoy contento. Avanzamos despacio pero creciendo de modo constante, subiendo la facturación un 25% cada año. Ya tenemos seis personas en plantilla (tres en Sevilla, una en San Roque, dos en Madrid), y otras cuatro como 'freelance'.

Códigos informáticos de hipotecas, préstamos, luz, gas,...

Explica para que se entienda la utilidad de sus soluciones y su impacto en la sociedad, “las herramientas que hacemos para modelado y generación de códigos se aplican sobre todo en los contextos que son muy repetitivos. Por ejemplo: una gran aseguradora, o un gran banco, o las empresas que suministran electricidad, o gas, tienen muchos programas que son muy parecidos unos a otros. La funcionalidad en un banco de pedir una hipoteca, o un préstamo al consumo, son bastante parecidas, todas tienen que seguir normas estrictas de cumplimientos, que la información queda trazada, auditada. Si incumplen la normativa, tienen multas muy fuertes. De ahí que, para evitar eso, les interese mucho disponer de software de calidad que cumpla esos altos estándares”.

Una de las grandes empresas del sector informática con las que Metadev está interactuando más es la norteamericana Docker, creadora de aplicaciones para estructurar sl software mediante lo que se denominan 'contenedores'. “Son el equivalente a cajas cerradas que realizan una función. Para poder hacer una función más compleja, es necesario orquestar una serie de contenedores. Normalmente, eso se redacta con una sintaxis textual muy farragosa. Para mejorar eso hemos creado una herramienta gráfica de modelado para configurar la relación entre los contenedores. Ojo, no es una herramienta de dibujo, sino un lenguaje visual más sencillo para un nivel de abstraccion más alto en la tecnología subyacente. En Docker han visto lo que hacemos, les gusta, y estamos en conversaciones para acordar una versión de esa herramienta”.

La interconexión y automatización en infinidad de infraestructuras fundamentales tanto a escala local como global es una realidad invisible cuya existencia y modelo de funcionamiento solo suele aflorar cuando acontece una avería, una negligencia o un ciberataque. Tal como explica Pedro J. Molina, “cuando programamos de manera manual, todos podemos cometer errores, es algo humano. Se incrementa mucho la garantía de calidad si hago un generador de código que es capaz de construir de modo automático el software que el cliente necesita, y garantizar por contrato que lo que ahí se genera va certificado”.

En la edición 2023 de la conferencia internacional LangDev, celebrada en Utrecht (Holanda), Pedro Juan Molina está en la imagen entre dos expertos en ese campo del software: Meinte Boersma (a la izquierda ) y Federico Tomasseti (a la derecha). / El Correo

Detectar con lenguaje visual o con lenguaje de texto

Además, “cuando tienes muchos contenedores es más complicado controlar la seguridad. Los auditores de seguridad usualmente utilizaban texto. Sin embargo, los humanos estamos preparados para reconocer patrones. Por ejemplo, hay muchos escenarios de observación de la seguridad de aplicaciones donde los esquemas visuales permiten detectar mucho más rápidamente si hay un problema de seguridad. Por lo tanto, las herramientas de modelado ayudan a captar más rápidamente la comprensión de lo que hay y lo que sucede. Y tengamos en cuenta cómo hay que mejorar los procesos y controles en una era con tantas personas teletrabajando y realizando tareas de modo colaborativo en remoto”.

“Con productos nuestros como Orca, que es un editor visual para la orquestación de contenedores, o Daga, que es una librería para diagramado de modelos en la web, se puede modelar la creación de gemelos digitales, telemetría, control remoto, control industrial, domótica, así como procesos de negocio en banca, seguros y telecomunicaciones”. Pone como ejemplo “el trabajo que hemos hecho para un banco de inversión norteamericano con el fin de mejorar la producción de su interfaz de usuario. Lo realizamos con el equipo en Sevilla de la multinacional Everis, que ahora es NTT Data, y se lograron notables ahorros de tiempo para el cliente”.

Pedro J. Molina destaca la relevancia del congreso LangDev el próximo mes de octubre, organizado con la Universidad de Sevilla. “Es la sexta edición de una conferencia internacional que cada año profundiza en el ámbito del modelado aplicado al software. Se ha hecho antes habitualmente en Alemania y Países Bajos, donde hay muchas empresas y centros de investigación con interés en esta tecnología. Es un congreso donde se expone lo último de lo último, con avances reales, sobre esta especialidad. Con la ventaja de que es un modelo de convención en el que el 50% de los participantes son del mundo académico y el otro 50% profesionales de empresas. Con 100 expertos, de los que el 95% viven y trabajan en Europa. Todos nos conocemos y colaboramos”.

Subraya el protagonismo europeo en esta faceta, “ni en Estados Unidos ni en Asia son líderes en esto. La Comisión Europea se dio cuenta y hemos participado en un proyecto respaldado por el programa europeo de investigación Marie Curie, para contribuir a que 15 doctorandos se formaran en estas tecnologías, consideradas de valor estratégico”.