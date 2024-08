Andalucía registra el peor dato de emancipación de su historia: solo 13 de cada 100 jóvenes pueden irse de casa

La falta o precariedad del empleo y la dificultad para el acceso a una vivienda son dos de las problemáticas más acuciantes para la juventud andaluza. La tasa de paro entre los jóvenes de entre 16 y 35 años se sitúa en el 25% y la falta de oportunidades es, por tanto, uno de sus principales escollos a la hora de abandonar el hogar familiar.

El tema de la emancipación en la comunidad va cada vez a peor: solo 13 de cada 100 jóvenes de entre 16 y 29 años pueden hacerlo (13%), la cifra más baja de la serie histórica. En España, el porcentaje es de tres puntos más: el 16%. Esos son los datos que se desprenden del informe sobre la 'Situación sociolaboral de la juventud en Andalucía' que ha elaborado CCOO de Andalucía y que ha sido presentado este martes por parte de la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria de Juventud, María Núñez. Este estudio ha sido presentado en el contexto de la celebración de la celebración, el 12 de agosto, del Día Mundial de la Juventud.

"Las condiciones laborales actuales en nuestra comunidad impiden emanciparse a los jóvenes", ha destacado López durante su intervención. En este sentido, ha alertado de que, "si bien el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha impactado de manera positiva y el acuerdo de reforma laboral ha permitido el freno de la temporalidad entre las personas jóvenes, no es suficiente; si todos los partidos dicen que la juventud es el mayor tesoro que tiene un país, si es el futuro, ¿por qué se la maltrata y no se le da herramientas para emprender su proyecto vital?", se ha preguntado la secretaria general de CCOO de Andalucía. En este sentido, ha abundado López, "no se puede seguir despilfarrando el mejor recurso y mayor valor que tiene Andalucía, personas que están dispuestas a trabajar y cuando lo encuentran lo hacen en condiciones precarias".

Precariedad y siniestralidad

La precarización que sufre la juventud andaluza, según ha desgranado María Núñez, se debe a diferentes cuestiones. En primer lugar, la temporalidad sigue siendo "alarmante", especialmente en los menores de 25 años, y en la franja entre 25 y 30 años, y todo ello a pesar de la reducción significativa que se ha dado desde la implantación de la reforma laboral (un 15% y un 7% en el último año respectivamente).

En segundo lugar, la parcialidad sigue siendo muy elevada (14% en hombres y 31,8% en mujeres) que, aunque se ha visto reducida en el último año (2,1 puntos entre hombres y 1,6 entre mujeres) ha aumentado la brecha de género, empeorando la situación de las mujeres.

Presentación del informe sobre la situación sociolaboral de los jóvenes en Andalucía. / El Correo

Y una de las repercusiones más graves de esa precarización se traduce en el elevado índice de siniestralidad entre la juventud de entre 16-25 años que han aumentado en un 5,2% con respecto a los últimos dos años. "Esto deja patente la falta de políticas de seguridad y salud en las empresas dirigidas a los más jóvenes e inexpertos que en numerosas ocasiones precisan de un plus de formación y acompañamiento en sus primeros trabajos", señala el informe.

Por su parte, López ha hecho hincapié en que la precariedad "tiene graves consecuencias sobre la salud y la vida como el aumento de la siniestralidad entre las personas jóvenes, ya que ha crecido un 5% en el último año, por lo que hay responsabilidades claras: para acabar con esta situación que atrapa a la juventud hay que tener medidas contundentes".

Brecha de género

En lo que respecta a la brecha salarial de género, el informe apunta a que esta es menor en la franja de edad de entre 26 a 35 años (15,9%), incrementándose en el resto de edades, por lo que para lograr la equiparación las mujeres de entre 18 a 25 años tendrían que ganar más de 2.200 euros más al año para igualarse al nivel salarial de los hombres.

Vivienda

"Estos bajos salarios es una de las causas por la que a los jóvenes se les dificulta el acceso a una vivienda, otra de las causas es la especulación que ha producido un aumento de los precios de los alquileres, propiciando que a muchos jóvenes les sea imposible siquiera la idea de emanciparse, ya que tendrían que destinar gran parte de su salario mayoritariamente al alquiler de la vivienda", asegura el estudio.

Según ha explicado María Núñez, es significativo que para un menor de 25 años resulte imposible la emancipación (tendría que destinar mínimo el 96% de su salario al alquiler), y en el caso de entre 26 y 35 años para una vivienda de 90 metros cuadrados tendrían que destinar el 66,6%. "Tener una vivienda en Andalucía es imposible y, además, se va extendiendo en el tiempo porque esta situación se va replicando conforme se va avanzando en edad, por lo que se va alargando cada vez más la precariedad vital", ha apostillado López.

Exigencias a Gobierno, Junta y empresarios

Ante este panorama, la secretaria de CCOO de Andalucía ha expuesto las exigencias del sindicato a las administraciones públicas y las organizaciones empresariales para que tomen medidas para intentar terminar con la precariedad laboral entre los jóvenes.

Entre las dirigidas al Gobierno central, que se siga incrementando el SMI por encima de la inflación acumulada ya que aunque se ha cumplido el objetivo de llegar al 60% del salario medio en cumplimiento de la Carta Social Europea y la directiva sobre Salarios Mínimos adecuados de la Unión Europea se debe garantizar que no se pierda poder adquisitivo; la evaluación del programa Garantía Juvenil Plus 2021-2027 y su implantación en Andalucía o el aumento del parque público de vivienda social y para alquiler a precios asequibles mediante un aumento del presupuesto en esta materia.

En lo que se refiere al Gobierno andaluz, López ha hecho hincapié en la necesidad del cumplimiento de lo firmado en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía de marzo de 2023 en el que se incluía, entre otras cuestiones, un Plan Urgente de Empleo Juvenil, o el desarrollo de la Ley de Vivienda Estatal, "especialmente en la declaración de zonas tensionadas (que limitará la subida de alquileres), crear el registro de grandes tenedores, y puesta en marcha de medidas para jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda", incluye el estudio. Además, ha señalado la "nefasta gestión del bono joven" realizada por la Junta.

Al empresariado, CCOO de Andalucía le reclama medidas de contratación estable para la juventud para evitar la temporalidad injustificada y la parcialidad no deseada; la eliminación de las prácticas en el acceso y promoción que discriminen por razón de la edad o el fomento de los contratos de relevo como un buen mecanismo de inserción laboral de la juventud. "Las empresas no pueden seguir tratando a la juventud como si fueran trabajadores de segunda o tercera categoría", ha sentenciado López.