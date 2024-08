Mr. Handcraft para encargos y Loha como marca: los bolsos de Carlos Olmedo desde Ubrique

El sector de la marroquinería está muy asentado en Ubrique, tanto en la escala industrial de fábricas grandes como en la artesanal de pequeños talleres. Para el mercado global, muchas firmas de referencia en la industria de la moda y complementos tienen en alta estima la calidad y competitividad de la mano de obra en la localidad gaditana elaborando artículos de piel, y encargan la producción de bolsos, carteras, monederos, cinturones, etc. Ante el reto de generar más valor añadido mediante el diseño y venta como marca propia, uno de los ubriqueños que se está esforzando en ello es Carlos Olmedo Fernández, de 46 años de edad, fundador de la empresa Mr. Handcraft, y director creativo de la marca Loha Spain.

Su gran hito hasta la fecha con la marca Loha es la colección de bolsos Mutis, que incluyen en su diseño la reproducción de fragmentos de los célebres y hermosos dibujos sobre plantas y flores que el médico, botánico, geógrafo, matemático y sacerdote gaditano José Celestino Mutis realizó durante sus expediciones científicas en América a finales del siglo XVIII por territorios de lo que era el Nuevo Reino de Granada, y hoy son parte de Colombia.

Acuerdo con el Real Jardín Botánico

Carlos Olmedo recuerda que “los descubrí viendo una exposición en Madrid, y me surgió la inspiración de incluirlos en la colección de bolsos. Hablé con el Real Jardín Botánico, que conserva ese extraordinario patrimonio, y llegamos a un acuerdo mediante convenio para poder utilizar fragmentos de algunos dibujos del legado Mutis, y además la opción de que puedan vender los bolsos tanto en su tienda como en su portal online. El éxito de esta colección de bolsos nos ha aportado varios premios de emprendimiento en Andalucía. Y estamos en conversaciones para entrar también en los jardines botánicos de Nueva York y Tokio. Es más fácil en el japonés porque tiene un apartado en su tienda dedicado a artesanía de alta gama”.

El taller de la empresa Mr. Handcraft en Ubrique durante la elaboración a mano de la colección de bolsos Mutis, en homenaje a la célebre colección de láminas alentada por el botánico José Celestino Mutis en el siglo XVIII por su expedición a territorios de la actual Colombia / El Correo

Tiene en su horizonte la ilusión de poder materializar un acuerdo con el Museo del Prado para crear bolsos modernos que incluyan imágenes de algunos cuadros de grandes maestros de la pintura española. Y, uniendo pasado y presente, contribuir al conocimiento y valoración del patrimonio histórico-artístico de la marroquinería como artesanía de excelencia, pues hay familias de Ubrique que conservan herramientas y acabados de hace 150 ó 200 años.

En el seno de su familia adquirió Carlos Olmedo la pasión por aunar trabajo artesanal y desarrollo empresarial. “Mi abuelo paterno era sastre, en Cuba tuvo empresas de sastrería, consiguió prosperar, después emigró a España. Mis padres crearon en Ubrique en 1965 un taller de marroquinería, fabricaban para marcas locales o nacionales. Y la familia de mi madre tenía un taller de costura y bordado. Mis raíces por ambos entroncan con lo creativo y con los talleres”.

Rememora cómo desde la infancia y adolescencia fue adquiriendo un entendimiento cosmopolita sobre el mundo. Con mis padres estuve en Dublín, en Londres, en París, en Barcelona. En 1999 estudio en Irlanda comercio internacional, después hice un máster en dirección de empresas y marketing. Y como también me gusta crear, hice cursos de diseño en piel y de pintura al óleo y acrílica. Fui aprendiendo a tener una visión multicultural de la vida y de los negocios, que me han servido para desarrollar mi empresa después de mi etapa en el negocio familiar”.

Las colecciones de Loha Spain se han comenzado a comercializar a través de tiendas del sector lujo o de museos vinculados al patrimonio histórico-artístico / El Correo

Lograr en Amberes los primeros clientes

Gracias al Centro Tecnológico de la Piel (Movex) creado en Ubrique, tuvo la oportunidad de ir el año 2013 a la ciudad belga de Amberes, con cuya prestigiosa Universidad de Bellas Artes tiene el Movex un convenio por el que uno de los mejores proyectos de fin de carrera viaja dos semanas a Ubrique para aprender de la forma de trabajar de los artesanos de la piel. “En Amberes conocí a jóvenes diseñadores, me propusieron crear bolsos con sus prototipos, y vi una oportunidad de negocio para trabajar con el extranjero. Así surge mi empresa Mr. Handcraft, empiezo a trabajar para clientes belgas, y después se van sumando de Francia, de Japón, de Estados Unidos,...”.

Sin haberlo planificado, Carlos Ortega recibía más y más encargos a través de llamadas y de correos electrónicos de personas que no conocía. Descubrió que funcionaba el boca-oído en los mentideros internacionales de los diseñadores que intentan abrirse camino en el mundo de la moda. “No estoy buscando clientes y me están llegando muchas peticiones de jóvenes talentos a quienes los grandes talleres no atienden en su petición de que les hagan su primera colección de bolsos, porque están centrados en la producción a gran escala para los Loewe, ChanelDior, etc”.

Fabricar para jóvenes diseñadores internacionales

Desde Mr. Handcraft están asumiendo la realización cada año de más de 40 primeras colecciones de diseñadores, que suelen encargar entre 100 y 200 unidades de cada modelo de bolso. “Confían en nosotros porque ya les han llegado referencias de que conocemos bien todas las vertientes de la manufactura. Es gratificante para mí, conseguir acuerdos mediante videorreuniones con personas que están en Boston o en París, y que te paguen por adelantado para afrontar los costes de producción. También admito que es una sobrecarga de trabajo porque todos demandan mucha atención para corroborar que sus prototipos se materializan tal como quieren”.

La marca Loha Spain no solo resalta el saber hacer artesanal de Ubrique en el sector de la marroquinería, sino también su belleza natural y encanto urbano como arquetipo de los 'pueblos blancos' andaluces. / El Correo

Como cualquier otro fabricante de Ubrique hoy en día, consigue la materia prima mediante acuerdos con distribuidores nacionales o internacionales, en su entorno serrano ya no hay mataderos y tenerías como antaño para la producción de piel de ganado vacuno. “Las pieles proceden de Barcelona, Valencia, Italia, Egipto,... Cada marca se busca la vida para abastecer a sus talleres en Ubrique de la piel de mejor calidad posible”.

Inversores para escalar su desarrollo

Los primeros desfiles en los que se exhibieron bolsos de la marca Loha Spain fueron en el año 2019, como los del certamen Code 41 que organiza en Sevilla la Escuela Superior Sevilla de Moda. “Ya entonces tenía claro que no ambicionamos convertirnos en una superfábrica de las que hacen 50.000 bolsos al mes. No quiero competir en el segmento de fabricar mucho y barato, sino en el de poca cantidad y mejor pagada. Nuestro ideal es trabajar en el futuro solo para crear y comercializar la marca Loha. “Hemos encontrado empresarios que quieren invertir para que Loha escale bastante bien, con músculo financiero. La Universidad de Cádiz ha colaborado con nosotros para estructurar el plan de negocio. Este año, nuestra producción va a crecer hasta 2.500 ó 3.000 bolsos”.

En esa evolución paulatina, ha pasado de subcontratar la producción a montar un taller propio, “ya somos siete personas”. Para su posicionamiento y distribución, quiere situarse en el segmento del cliente que busca artículos de lujo. “Nuestros bolsos tienen de precio entre 300 y 700 euros. Prefiero comercializar en pocos lugares, que sean selectos y en un entorno propicio para el arte y la artesanía: boutiques de lujo, museos vinculados al patrimonio histórico y artístico, o complejos turísticos de lujo. La gran dificultad es conseguir el status de marca reconocida que favorezca el interés del potencial cliente”.

La próxima colección de Loha Spain, aún en proceso de diseño, se titulará Luces y sombras. Anticipa Carlos Ortega que “está inspirada en la arquitectura andalusí, sin copiar miméticamente los relieves creados hace 800 años para palacios o mezquitas, sino utilizando una percepción actual de aquellos diseños fascinantes, y trayéndolos al terreno de nuestras técnicas de trabajo artesanal con la piel para crear un producto propio, con diversas texturas, mediante dobles pliegues, perforados, cortes con láser... Y sugiriendo que detrás de esas imágenes hay una historia que contar y compartir. Eso es esencial para nuestra marca. Tiene que haber un porqué, una historia que descubrir, una capacidad de hacer sentir y de emocionar”.