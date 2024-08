Kampaoh, la empresa de moda en alojamientos de naturaleza que llega a Caribe y Asia

Cuando Salvador Lora probó en 2016 a testar si funcionaría como negocio su idea de ofrecer una experiencia alternativa de camping, no podía ni imaginar que ocho años después encabezaría su empresa, Kampaoh, con capacidad de negociar y planificar la apertura de campings propios en países tan diversos como Francia, Italia, República Dominicana y Filipinas. Cuando compró en un Decathlon varias tiendas muy sencillas para dar servicio de alojamiento en una zona dentro de un camping en Tarifa, no tenía en mente que Kampaoh llegaría a ofrecer 70 modelos diferentes de tiendas para todo tipo de potenciales clientes: desde quienes se definen como mochileros hasta quienes se postulan como vips.

Kampaoh ha logrado desde Sevilla un hito en el sector turístico internacional: crear una cadena de campings que tienen una identidad común (aunar confort y sostenibilidad ambiental) y que se gestionan en conjunto bajo una misma marca, garantizando un tipo de experiencia y unos estándares de calidad reconocibles y previsibles tal que es recurrente cuando, por otro lado, se piensa en cadenas hoteleras, en compañías de transporte o en grupos de restauración.

"Somos la única empresa que gestiona toda la cadena de valor relacionada con un camping: los diseñamos, construimos de manera artesanal nuestras tiendas, dotamos de equipamientos el lugar donde se sitúa el camping, montamos las tiendas, gestionamos por internet las reservas y atendemos presencialmente a los clientes allí donde se alojan". Lo explica José Luis Ávila, director comercial y de crecimiento de Kampaoh.

Gama de alojamientos entre 12 y 300 euros la noche

Estos son algunos datos sobre la dimensión que ha alcanzado: Tienen actividad en 90 campings (70 en España, 11 en Portugal, 7 en Francia, 2 en Italia), con 4.250 tiendas y 10.000 camas. En siete de ellos todo es de Kampaoh al 100%. Más del 75% de las ventas se consiguen directamente a través de sus canales de comercialización. Instagram es la red social donde la mayoría de sus usuarios les descubre. Los alojamientos más baratos son de tipo hostel para viajeros de mochila, a 12 o 15 euros la noche, y los más caros son en tiendas de gran confort a 250 euros o 300 euros la noche. El promedio de gasto por parte de los clientes es de 240 euros por persona, con una media de tres noches de estancia. En temporada alta la plantilla ha llegado este verano a la cifra de 700 trabajadores.

El crecimiento en la generación de ingresos es exponencial. En 2019 superaron el millón de euros en facturación. En 2021, tras comenzar a despejarse el horizonte tras la pandemia covid, llegaron a 3,4 millones. En al año 2022 alcanzaron los 8,6 millones. En el 2023 los ingresos subieron a la cifra de 23 millones. Ávila comenta que "a junio de 2024 ya logramos en los primeros seis meses del año el volumen de ingresos que se obtuvo en todo 2023, y nuestra previsión es cerrar el ejercicio 2024 con unos 33 millones en facturación".

La capacidad de innovar y a la vez generar negocio ha convertido a Kampaoh en una startup atractiva para los fondos de capital riesgo que invierten en emprendedores disruptivos para acelerar su desarrollo. En sucesivas rondas de inversión, Kampaoh captó primero 500.000 euros, en la segunda cinco millones y en la tercera 14 millones. Se han involucrado fondos como Encomenda Smart Capital, JME Ventures, Alter Capital y Axon Partners, manteniendo Salvador Lora junto con otros socios fundadores la mayoría del capital.

El modelo de tienda Emperador, con 24 metros cuadrados de superficie y 3 metros de altura, incluye mobiliario (mesa, sillas, frigorífico) y equipado con cubertería, toallas, nevera de playa, etc. / Kampaoh

Al equipo de dirección se han incorporado como director general José Antonio Moreno, que ha dirigido desde Baleares la gestión de grupos hoteleros como Piñero y Bahía Príncipe, con numerosos destinos en muchos países; y el italiano Angelo Cortese como director financiero. Ávila, que nos atiende, es mexicano y tras 13 años de experiencia profesional en Francia fue fichado en 2022 por Kampaoh para impulsar su apertura a mercados internacionales. La mayoría del equipo de dirección, gestión y producción es andaluz. La sede central está en el Edificio Visasur, en el barrio de Sevilla Este, donde ocupan dos plantas, que incluye el call center desde el que 70 personas están resolviendo lo concerniente a reservas y atención a usuarios.

En su operativa hay simultáneamente tres líneas principales de negocio, como resume el director comercial: "El que primero se articuló consiste en alquilar espacio dentro de un camping tradicional para poner 50 tiendas y crear una zona Kampaoh. Como cada vez había más clientes recurrentes y nos pedían más, se puso en marcha el modelo hoy en día más importante, campings gestionados al 100%, incluyendo restaurante, tienda, oferta de actividades como yoga, surf, etc. Llegamos a acuerdos con los propietarios del camping e invertimos en mejorar las instalaciones para que tengan el atractivo que espera nuestra clientela. Y le pagamos un alquiler fijo o un porcentaje de las ganancias. Son acuerdos de compromiso mínimo de 10 años, los hay firmados hasta por 40 años, en el 80% de los casos hemos contratado al propietario como gerente. El tercer modelo es el de los campings que no gestionamos y quieren tener al menos 10 tiendas Kampaoh como parte de su oferta. Les facilitamos los códigos de funcionamiento y de reservas, y ellos se ocupan directamente de toda la atención presencial a quienes acuden".

Su fábrica para crear los alojamientos

Kampaoh construye sus alojamientos en la fábrica que tiene en el Polígono PIBO, en el término municipal de Bollulos de la Mitación. La madera se la envía en camiones desde Galicia la empresa Finsa, con certificado de gestión forestal sostenible. "En nuestra fábrica es cortada, tratada, preparada y ensamblada", señala Ávila.

En los talleres de costura fabrican sus productos de tela: las lonas de algodón reciclado, las mochilas, etc. La jefa del taller de costura es Manuela González, madre de Lora, fundador de Kampaoh. Cuando las lonas ya no pueden seguir siendo utilizadas en las estructuras de las tiendas, son recicladas para darles nuevo uso como neveras portátiles, como tapetes... "A los clientes les encanta ver que son fruto de la reutilización de materiales".

En el desarrollo internacional acelerado con sus inversores internos, tienen prevista la apertura de actividad en República Dominicana a partir del comienzo de 2025, y Filipinas desde otoño de 2024. "Enfocadas a clientelas diferentes, porque en República Dominicana es muy probable que la mayoría de los huéspedes sean estadounidenses, y será un camping con tiendas Bali, como las que tenemos en Alicante y en Isla Cristina, muy grandes, incluyendo para ellos camas king size de 1,80 metros de ancho porque es algo que demanda ese tipo de turista. En Filipinas, nuestro principal mercado está en las personas que buscan una experiencia más intensa en la naturaleza alojándose en tiendas más sencillas".

Es objetivo estratégico para Kampaoh conseguir tener más actividad a lo largo de todo el año, con campings abiertos durante mayor número de meses, e incluso de modo permanente si están en enclaves de inviernos poco desapacibles. De ahí también el incremento en la producción de tiendas con más estructura de solidez y de confort. "Hoy en día, como muchos destinos donde se ofrecen nuestros servicios cierran durante varios meses, en temporada baja la plantilla de la empresa es la quinta parte de la que existe en verano. Sí está todo el año de modo continuo todo el equipo directivo y de oficina, que ha crecido mucho", explica el director comercial.

Interior de una tienda Bali, uno de los modelos más confortables en la gama de alojamientos que está desarrollando Kampaoh, con más de 35 metros cuadrados y baño completo. / Kampaoh

"Una de las claves por las que Kampaoh ha logrado un éxito tan notable es haber captado a gran cantidad de personas que jamás habían ido a campings. Nuestros datos nos indican que la mayor parte de los españoles que eligen Kampaoh es por buscar alojarse en la naturaleza, no se marcan el criterio excluyente de solo ir a hoteles o solo ir a campings. Somos alojamientos confortables y accesibles para el poder adquisitivo de muchas personas, y también damos opciones a quienes demandan prestaciones de más calidad. Para ese segmento más exclusivo estamos construyendo un espacio de lujo junto a la playa de El Palmar. En España vamos a seguir intensificando nuestro crecimiento, sobre todo en Andalucía, con más ubicaciones".

Modelo de acuerdo con inversores durante 40 años

Una de las grandes novedades en el rumbo de Kampaoh es Propco, su línea de negocio merced a la búsqueda de quienes prefieren invertir a largo plazo en terrenos para proyectos turísticos. "En cada caso es un acuerdo singular con un inversor único. Ofrecemos una lista de destinos atractivos donde no existe un camping y queremos tener actividad. A quien desea asociarse con nosotros, le damos varias opciones dentro o fuera de España, en función de la cuantía que desea invertir. Si llegamos a un acuerdo, puede adquirir ese terreno, y además firmamos un contrato de alquiler por 40 años en el que garantizamos que vamos a crear ahí un camping y le aportamos por año un nivel de ganancia que le permite recuperar la inversión y obtener rentabilidad".

Fuerte demanda para eventos

Otra de las líneas de negocio en la que están creciendo como la espuma es la celebración de eventos en algunos de sus campings. Ya sean bodas, ya sean convivencias de trabajadores de una empresa, ya sean incentivos para grupos. "Los primeros eventos se hacían atendiendo peticiones y sin que se supiera públicamente que esa opción era posible. Cuando decidimos darlo a conocer, se lanzó una campaña desde Sevilla, titulada La novia fugitiva, y en ocho horas tuvimos ocho millones de visitas en nuestras redes sociales. ¡Con una sola publicación! Y recibimos cientos y cientos de peticiones de reservas".

Ávila confiesa que "el éxito en el segmento de eventos es muy superior a lo que podemos gestionar. Tenemos contratado a un equipo que se dedica en exclusiva, y no da abasto. Es posible alquilar por entero un camping en exclusividad, y dar cobertura al evento y a todos sus invitados. Por respeto a la normativa de cada lugar, en unos destinos se puede poner música y en otros no. También se puede solicitar la instalación de tiendas en una finca particular, y, según quiera el cliente, darle servicio a los asistentes durante la actividad o limitarnos al montaje y desmontaje de las tiendas".