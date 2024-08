El precio de la vivienda en Sevilla se eleva un 10% en un año, la mayor subida de las grandes ciudades en España

El acceso a la vivienda es una de las cuestiones que más preocupan a los españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -del mes de julio-, es percibido por los encuestados como el quinto problema que más les afecta directamente. Ante este panorama, Sevilla lidera un ránking poco deseado: es la ciudad donde más ha subido el precio de la vivienda durante el primer semestre del año. Y es un crecimiento nada desdeñable: de casi el 10% en apenas 12 meses.

Estos son los datos que se desprenden de los resultados del 39º Informe sobre el mercado de la vivienda, que realiza de manera semestral el Grupo Tecnocasa con la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. "Sevilla, con el 9,7%, es la población [municipio] que experimenta una mayor tasa de crecimiento del precio de la vivienda, mientras que la menor tasa está en Getafe (-2,92%)", destaca el estudio del primer semestre del año, que analiza el comportamiento de los precios en el mercado inmobiliario en comparación con los seis primeros meses de 2023.

Más crecimiento que Madrid o Barcelona

Este incremento es sensiblemente superior a los experimentados por otras grandes capitales españolas: en el caso de Madrid, la subida fue del 6,6%, mientras que en Barcelona esta variación al alza fue del 4,8%. Hay que tener en cuenta que el informe no incluye todas las localidades de España, sino que hace referencia a las seis capitales con más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza) y otras que son representativas para la muestra, como Alicante, Guadalajara, Valladolid, Getafe o Móstoles.

Tal y como se desprende del gráfico, esto no significa que la capital hispalense registre los precios de la vivienda más elevados. De hecho, el precio medio por metro cuadrado más alto se encuentra en Barcelona, con 3.334 euros, seguida de Madrid capital, con 3.002. Estas son las dos únicas ciudades donde el metro cuadrado supera los 3.000 euros.

Sevilla se sitúa, en cambio, en un rango bajo si se coge de referencia la media nacional, ya que el metro cuadrado se situaba en 1.554 euros frente a los 2.727 euros española.

De hecho, ciudades de más de medio millón de habitantes como Zaragoza, Valencia o Málaga cuentan con precios por metro cuadrado más altos a los de Sevilla.

Incremento del importe medio de la hipoteca

Tampoco son halagüeños para Sevilla los datos que refleja el informe respecto al incremento del importe medio de la hipoteca. "Vemos subidas importantes en casi todas las poblaciones, siendo las más significativas las que se han producido en las grandes urbes del país: Valencia (9%), Sevilla (8,2%), Barcelona (7,8%) y Madrid (7,2%)", señala el estudio de Grupo Tecnocasa con la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

En cuanto a los motivos de esta alza, no están claros, según los autores del. "No es fácil argumentar esta subida, ya que como veremos al final del informe, según reporta el INE, entre abril de 2023 y abril de 2024, se constituyeron casi un 20% menos de hipotecas y los tipos de interés han bajado algo. Así, la explicación no viene dada por una expansión de la demanda. Posiblemente, en el contexto actual, los compradores sean ahora más solventes y opten por viviendas más caras", argumentan.

En el caso de Sevilla capital, en la actualidad el importe medio de la hipoteca se situó en el primer semestre del año en los 90.046 euros, frente a los 83.202 del mismo periodo del año anterior. Esta cifra, al igual que el precio por metro cuadrado, está alejada de otras grandes ciudades como Barcelona, donde el importe medio de la hipoteca fue de 157.297 euros, o Madrid, de 139.859. En la otra localidad andaluza que incluye el informe, Málaga, este dato se situó en 98.187 euros.