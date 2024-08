El margen de beneficios de las empresas españolas apuntan hacia un tercer récord anual consecutivo

Las empresas españolas continúan aumentando sus márgenes sobre ventas un trimestre más y se encaminan a romper por tercera vez consecutiva el récord de este indicador. Así lo indican las cifras aportadas por el Observatorio de Márgenes Empresariales, la herramienta que cruza los datos desde 2009 de la Agencia Tributaria con los del Banco de España. Según el ratio calculado por 'activos', resultante de cruzar el resultado bruto de explotación de las empresas y sus ventas, esta cifra se situó en el 13,6% entre abril y julio, por encima incluso del dato obtenido en 2023 (12,9%). Su incremento refleja una situación económica estable, donde los tipos de interés se mantienen en cotas aún muy restrictivas y los costes, como los energéticos, se han suavizado. Un año después de la creación del observatorio, y viendo los resultados conseguidos, la duda ahora es si incorporar los convenios salariales a este indicador para obtener una mayor transparencia.

A raíz de la tendencia observada, los expertos no vacilan a la hora de prever hacia dónde se dirigirán los márgenes empresariales: "La previsión para lo que queda de año es que se mantenga la tendencia creciente en los márgenes empresariales, salvo que haya un acontecimiento exógeno que altere el actual escenario", declara el profesor colaborador de los estudios de economía y empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, Antoni Cunyat. Eso sí, no será al ritmo actual. La analista de economía y mercados de la consultora Afi, Camila Figueroa, afirma que el crecimiento será "más moderado que la primera parte del año", si bien "la perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo en los próximos meses podría dar un impulso a la actividad, y por ende, la evolución de los márgenes". Todo dependerá del mensaje que lancen los banqueros centrales en la reunión anual de Jackson Hole, especialmente el que proceda de la Reserva Federal estadounidense, que apunta a recortar los tipos en septiembre.

El repunte de los márgenes empresariales en el segundo trimestre del año responden a los datos que sostienen la evolución favorable de la economía española. El PIB de España creció un 0,8% entre enero y marzo, una décima más de la primera lectura del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se redujo en julio seis décimas hasta el 2,8% y la deuda del conjunto de las administraciones públicas retomó la senda bajista al cerrar el segundo trimestre del año en el 108,2%. Por sectores, el líder indiscutible es el sector de suministro de combustibles, que sitúa su margen empresarial en el 34,6% mientras que las empresas energéticas han reducido este indicador hasta el 21,9%, los fabricantes de automóviles sitúan su ratio en el 2,9% y la industria química en el 18,6%. A excepción de la construcción, que sitúa su ratio en el 5,1%, el resto de sectores se mantienen en cotas más elevadas que las registradas antes de la pandemia.

Incluir la negociación salarial

Su aumento no necesariamente significa un incremento de beneficios por parte de las empresas. Hay varios factores que explican su crecimiento: unas ventas que se han mantenido o aumentado en la mayor parte de los sectores y la reducción de los costes energéticos en el último año, algo que ha relajado la presión de muchas compañías que se había acumulado desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania a comienzos del 2022. A estas razones se suma la moderación de las subidas salariales, que no han seguido el paso al incremento de la inflación, y los precios han aumentado: "Las empresas han hecho una mejor gestión de sus gastos para intentar optimizar el impacto negativo del aumento de gastos financieros, como ha sido la subida de los tipos de interés o de la energía", explica el director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó. De hecho, todavía no ha terminado el encarecimiento de los productos y servicios. El Banco de España prevé "un ligero repunte de las subidas de los precios" de cara al tercer trimestre, principalmente en aquellos sectores en los que se espera un mayor dinamismo de su facturación, como en la hostelería y en las empresas inmobiliarias, según la última Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad (EBAE) relativa al segundo trimestre de 2024.

El Observatorio de Márgenes Empresariales se creó hace un año para verificar si realmente las empresas estaban aprovechando el aumento de la inflación para encarecer sus productos y así obtener mayores beneficios. Ahora, con los resultados en la mano, la cuestión es si se puede mejorar esta herramienta. "En sectores como el energético no es que hayan podido defender sus márgenes, sino que los han disparado de una forma insultante para el conjunto de la sociedad, aseguró el secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, en la presentación de su propio observatorio a finales de julio. El grupo parlamentario Sumar, a través de una proposición no de ley debatida en el pleno del Congreso de los Diputados, defienden cruzar también los datos de la Seguridad Social para utilizar los resultados en la negociación de convenios salariales, pero la Cámara Baja rechazó la iniciativa.