Grupo Aldomer, el holding industrial que nació en Triana hace 110 años y hoy trabaja en los cinco continentes

"La industria debe tener más visibilidad en nuestra sociedad. Crea empleo de calidad, resiste mucho mejor las crisis. No es un sector sexy, pero nosotros tenemos como empresa 110 años de trayectoria familiar. Al conjunto de los jóvenes hay que explicarles cómo en la industria van a encontrar trabajo con más rapidez y con mejores sueldos". Testimonio de José María Domínguez Ibáñez, sevillano, de 54 años de edad, presidente ejecutivo de Grupo Aldomer, holding empresarial encabezado por Refractarios Alfran, cuya sede central está en Alcalá de Guadaíra. Especializado en aportar materiales, tratamientos y servicios a las industrias que funcionan mediante procesos de alta temperatura para fabricar acero, cemento, aluminio, cobre, petróleo, entre otros productos importantes.

Su crecimiento está siendo muy notable por su gran implantación internacional, con filiales en países como México, Estados Unidos, India, Brasil, Arabia Saudita, Emiratos, Egipto, Marruecos, Perú y Colombia. “En el año 2022 facturamos 59 millones de euros, y el grupo tenía 500 empleados. En 2023 los ingresos ascendieron a 75 millones y la plantilla aumentó a 900 empleados en todo el mundo. Tenemos un ebitda anual (indicador de la rentabilidad del negocio) de 5,5 millones de euros. Nuestro objetivo, fijado en el plan estratégico, es llegar a los 90 millones de facturación y 6,5 millones de ebitda”.

En España, Alfran desarrolla también su actividad desde Algeciras, Huelva, Gijón, Amurrio (Álava) y Madrid, y una de las filiales históricas del grupo es Intec-Heat, cuya sede está en Puerto Real, dedicada a la innovación tecnológica en los tratamientos térmicos para las actividades industriales de secado de refractarios, precalentamiento y postsoldadura. Por ejemplo, lo hicieron para la soldadura del casco del primer submarino Isaac Peral S-81 construido por Navantia para la Armada española.

El submarino Isaac Peral S-81, de la Armada española, recibió el servicio de tratamiento térmico de precalentamiento de la soldadura del casco, por parte de la empresa Intec-Heat, de Puerto Real (Cádiz), que es del Grupo Aldomer. / El Correo

Del taller de cerámica a la fábrica de refractarios

Grupo Aldomer es la evolución de una empresa familiar en su cuarta generación, como nos resume José María Domínguez Ibáñez: “En 1914, mi bisabuelo, Fernando Domínguez Franco, que trabajaba en la fábrica de loza La Cartuja de Pickman, se salió y decidió crear en Triana un taller cerámico, donde fabricó productos como casquillos portalámparas, envases, tuberías de gres para canalización de aguas urbanas, etcétera. En 1924, mi abuelo, Fernando Domínguez Franco, que era maestro industrial, se incorporó a trabajar con su padre, y en 1934 decide reorientar el rumbo del taller y dedicarse a fabricar los primeros materiales refractarios. Esa sociedad se denomina Refractarios F. Domínguez, nombre que perdura hasta 1985, cuando mi abuelo incorpora a sus cuatro hijos en la propiedad y pasa a denominarse Refractarios Alfran S.A.”.

Es una pyme que da el salto a la dimensión de mediana empresa constituyendo en el año 2003 el holding Grupo Aldomer, en el que el 100% de la propiedad es de descendientes de Fernando Domínguez Franco. Tres miembros de la familia encabezan el equipo directivo: José María Domínguez Ibáñez como presidente ejecutivo, su primo Ignacio Recio Domínguez es el director general, y su hermano Luis Domínguez Ibáñez dirige una de las líneas de negocio. Se ha estructurado la internacionalización del holding mediante la creación de filiales que, en algunos países, para su operativa, necesitan contar con socios locales, cuya participación accionarial en cada caso no supera el 50%. “Somos una empresa internacional con corazón andaluz”, sintetiza su presidente.

Aldomer 04 Una profesional de Refractarios Alfran, empresa matriz de Grupo Aldomer, en el laboratorio de su sede central en Alcalá de Guadaíra. / El Correo

El negocio más importante es el de los materiales refractarios y además también ofrecen a las industrias diversos productos y servicios de diseño, fabricación, instalación y mantenimiento predictivo; aislamiento térmico industrial con ingeniería de detalle y realización a la medida, ignifugado o protección pasiva contra incendios; tratamientos térmicos para aliviar de tensiones a las estructuras metálicas; antiácidos; traceado eléctrico, que está muy relacionado con la industria de la energía.

Calificada como industria esencial

El presidente de Aldomer explica que “el sector del refractario es relativamente pequeño en términos económicos pero absolutamente estratégico para la sociedad. Por ejemplo, en un conflicto bélico es objetivo prioritario destruir las fábricas de refractarios, porque eso paraliza la actividad de las grandes industrias. Cuando sufrimos la pandemia covid, fuimos considerados desde el comienzo industria esencial, porque el latón para la alimentación y un montón de productos esenciales necesitan refractarios para poderse fabricar”.

Para elaborar y comercializar con su marca los refractarios, "compramos como materia prima minerales que tienen resistencia a alta temperatura: bauxita, andalucita, corindón, chamota, etc. Diseñamos una fórmula propia para, combinado el mineral en una mezcla concreta, el producto cerámico resultante tenga resistencia a altas temperaturas, a ataques químicos, a esfuerzos mecánicos (corrosión, erosión,...), y proteja hornos, calderas y otros elementos de las instalaciones industriales para que no colapsen por efecto de la temperatura".

La reposición de materiales y el mantenimiento de esos procesos varía mucho en función de cada sector. "Los refractarios para las siderurgias soportan hasta 1.850 grados centígrados, porque el acero se funde a unos 1.500 grados. En las acerías la reposición es constante. En cambio, para los hornos de las fábricas de cemento pueden aguantar un año, y en las fábricas de vidrio la reposición puede ser cada 10 años".

La implantación en Andalucía de grandes industrias multinacionales como Acerinox (siderurgia), Atlantic Copper (cobre), Votorantim, Portland, Holcim, Cemex (cemento), etc., para las que trabajan, les ha servido para acreditar mejor sus capacidades cuando empezaron a impulsar su expansión internacional. "Esos y otros grandes clientes en España, con los que además hemos colaborado en muchos proyectos de innovación, fueron la mejor tarjeta de presentación para que empezáramos a establecernos en México. La consolidación en México fue decisiva para entrar en Estados Unidos. Nuestra actividad en Portugal fue crucial para abrirnos paso en Brasil", confiesa José María Domínguez Ibáñez.

Filiales en México y en Estados Unidos

Una de sus nuevas filiales es CircularMat, creada en Monterrey (México) para el reciclado y reutilización de materiales refractarios ya retirados de las plantas industriales, que pueden recibir previamente clasificados como escombros o mezclados con otros residuos para su posterior diferenciación y trituración. Tiene una capacidad de procesamiento de 8.000 toneladas al año y prevé aumentar su capacidad en otras 9.000 toneladas anuales.

Las dos filiales de Grupo Aldomer en Estados Unidos están en Texas. Una es de comercialización de productos refractarios, radicada en Houston; y la otra es de prestación de servicios, montaje e instalación de materiales, está en Dallas. "En general, a nivel nacional e internacional, somos muy conocidos en el sector del material refractario por ofrecer soluciones llave en mano. También procuramos hacer productos a medida. Le decimos al cliente: 'Dime qué necesitas y deja que investigue para aportarte lo mejor'. Por ejemplo, qué hormigón refractario es el más conveniente para tus instalaciones".

Convención en Sevilla de representantes y profesionales de todas las empresas que conforman el Grupo Aldomer, especializado en materiales y tratamientos para las industrias que producen con altas temperaturas, y cuya plantilla asciende a más de 900 trabajadores, aunando sus sedes en países de 4 continentes. / El Correo

Los desarrollos de investigación e innovación los realizan sobre todo desde su sede central en Alcalá de Guadaíra, donde en total trabajan 45 personas. "Dedicamos hasta un 40% de los beneficios a inversiones en I+D+i, y lo habitual es que estemos implicados en dos o tres proyectos mediante las convocatorias nacionales del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y colaborando con otras empresas, con universidades y con entidades de investigación y ciencia".

Al cubrir necesidades críticas que requieren máxima calidad y fiabilidad, el grado de colaboración en la relación cliente-proveedor es mucho más intenso que en otros sectores. "Es imprescindible para que el resultado sea óptimo. Por eso pedimos las condiciones de funcionamiento de cada planta industrial y de cada horno. Porque no hay dos hornos que funcionen igual aunque hayan sido creados de modo idéntico".

En la introducción de nuevas tecnologías para esos procesos, "stamos muy volcados en la modernización del mantenimiento predictivo y en la robotización de la instalación de materiales. Para todo eso se necesita una estrecha colaboración, y recibiendo datos fruto de la digitalización y automatización, podemos aplicar herramientas como simulación, gemelos digitales, machine learning, inteligencia artificial. Estamos ofreciendo esos servicios para acortar tiempos de parada en las fábricas y hacer más eficientes esas paradas de mantenimiento. Aplicando innovaciones de ese tipo en industrias en Nigeria, India, Emiratos, entre otros países".

Preocupante falta de personal cualificado

José María Domínguez Ibáñez advierte sobre la creciente y preocupante falta de personal cualificado para funciones industriales. “Igual que casi nadie quiere recoger la fresa, casi nadie quiere soldar o ser mecánico. No tiene sentido el volumen de personas que hay en España en situación de desempleo y que no se encuentre gente para trabajar en muchos sectores donde los empleadores somos serios y fiables, y donde se cuida a las personas en plantilla, que son el mejor capital de la empresa, muy por encima de las máquinas. Hay que seguir potenciando mucho más la Formación Profesional para resolver en España ese doble problema que perjudica el porvenir de las empresas y el de los jóvenes”.

Por la amplia experiencia que tiene sobre el funcionamiento de los mercados internacionales y su competitividad, considera que "la Unión Europea se está dando cuenta con retraso de que no tiene sentido ser la abanderada de la protección del medio ambiente sin engarzar esos requisitos en una adecuada política comercial sobre los productos industriales fabricados en los países donde más se contamina. Ya sea mediante aranceles o con otras exigencias para que haya un escenario competitivo justo. Nosotros defendemos la reducción de emisiones y la evolución hacia una economía circular. Europa no puede ser ingenua y no debe llegar al absurdo de dificultar la viabilidad de sus industrias, porque eso causaría la deslocalización de más actividad hacia África y Asia, y al final tendríamos más emisiones generadas desde más emplazamientos y no se habría solucionado el problema medioambiental. No olvidemos que la atmósfera del planeta es una sola, no está compartimentada".