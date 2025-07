"Queremos que el capital privado esté al alcance de más inversores, pero siempre velando por que sea una decisión de inversión adecuada para ellos"

El Private Equity (Capital Privado), es un tipo de inversión que consiste en adquirir participaciones en empresas privadas con el objetivo de mejorar su gestión, aumentar su valor y, posteriormente, venderlas para obtener una rentabilidad. Juega un papel clave en el desarrollo empresarial, facilitando la expansión, reestructuración o internalización de compañías de alto potencial. A diferencia de la inversión en bolsa, donde las acciones son de acceso público, el private equity se enfoca en negocios no cotizados, lo que permite un mayor control y estrategias de crecimiento a medida.

Hablamos de ello con Ramiro Iglesias, CEO y co-Fundador de Crescenta, primera gestora de capital privado 100% digital en el sur de Europa supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que a golpe de clic, y en pocos minutos, puedes diseñar tu cartera diversificada en capital privado. Con su apuesta de producto, tecnología y asesoramiento y formación, la gestora ha revolucionado el acceso a los mercados privados tanto para inversores minoristas como profesionales.

Pregunta. Ramiro, ¿cómo funciona el proceso de inversión en private equity?

Respuesta. Los fondos de capital privado invierten en empresas no cotizadas, es decir en empresas privadas. Identifican oportunidades y entran en las compañías, ya sea con posiciones de más o menos control, para impulsar su crecimiento. Algunas palancas de creación de valor más comunes son la internacionalización, apertura de nuevas líneas de negocio, optimización de recursos… Y cuando consideran que han alcanzado sus objetivos realizan la salida (puede ser a través de una salida a bolsa, o puede ser adquirida por otro fondo especializado en otra fase de crecimiento, entre otras vías). Después, ese valor generado se lo dan a los inversores a través de distribuciones. Son fondos cerrados e ilíquidos, debido a que la creación de valor no es inmediata, sino que necesitan cierto tiempo, lo cual favorece la generación de valor en las empresas invertidas. El inversor debe elegir su compromiso de inversión, y el fondo se lo pedirá gradualmente, a través de llamadas de capital a medida que identifique buenas oportunidades. Cuando vaya realizando las desinversiones, también se entregarán a los inversores las potenciales ganancias de manera gradual.

Hasta hace poco, el mínimo de inversión en capital privado se situaba en 100.000 euros y para entrar en los fondos top tier, en compromisos de decenas de millones. En Crescenta, hemos revolucionado el acceso al permitir, gracias a la tecnología y una selección experta, el acceso a estos fondos premium desde el compromiso mínimo, 10.000 euros.

P. ¿Qué estrategia de inversión sigue Crescenta?

R. Configuramos portfolios de fondos concentrados. Realizamos una selección exhaustiva entre los principales fondos del mundo y confeccionamos una cesta con 5-7 fondos subyacentes para que con una sola inversión tengas acceso a un producto diversificado sin comprometer la rentabilidad. Lanzamos portfolios de las principales estrategias -Private Equity Buyouts, Growth, activos reales…- para que los inversores puedan construir una cartera en capital privado poco a poco y diversificada. Además, con un producto que tiene décadas de historia y buenas rentabilidades, que superan el 15% neto anual.

*Basado en la rentabilidad neta histórica simulada obtenida por los fondos anteriores con misma estrategia a los subyacentes seleccionados y gestionados por la misma gestora que los subyacentes seleccionados, bajo un escenario conservador. Período de referencia para la simulación: toda la duración de los fondos anteriores (salvo los que se encuentran en periodo de inversión en el momento del análisis, que no se incluyen a estos efectos), en períodos completos de doce meses.La rentabilidad pasada no constituye un indicador fiable de resultados futuros. Más información sobre riesgos y condiciones aquí.

Con 100.000 euros de compromiso de inversión, puedes tener la cartera que antes solo podías construir con 100 millones de euros.

De izquierda a derecha, Ramiro Iglesias, cofundador y CEO de Crescenta y Eduardo Navarro, cofundador y presidente de Crescenta. / El Correo

P. ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de este tipo de inversión?

R. La principal ventaja es la rentabilidad y la menor volatilidad que da a la cartera los fondos de capital privado. Históricamente, han batido a la bolsa y han reaccionado mejor, mostrado más resiliencia en periodos de alta volatilidad o de crisis. Nosotros damos acceso a fondos que sistemáticamente han dado 15% en sus estrategias pasadas y que llevan décadas haciéndolo. Además, más del 90% de las empresas son privadas, no cotizan en bolsa, por lo que si solo te quedas en los primeros árboles del camino te estás perdiendo un bosque de oportunidades. Otra ventaja es el impacto tangible en la economía real que tiene esta inversión. Es muy fácil ver cómo con este tipo de inversión se crean puestos de trabajo, se remodelan infraestructuras clave para el desarrollo, impulsas la innovación…

Un aspecto que el inversor debe tener en cuenta es la iliquidez del producto. Es una inversión a largo plazo, en la que no puedes retirar tu dinero en el momento que elijas. Sin embargo, nosotros lo vemos como una oportunidad de mantener tu disciplina de ahorro y no tomar decisiones financieras impulsado por las emociones. Todas las cosas que merecen la pena se construyen a largo plazo, tu formación, tu familia, un hogar… ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro patrimonio? En Crescenta, ponemos frente a lo efímero y rápido, el valor del largoplacismo.

P. ¿Qué impacto tiene en la economía actual?

R. Como hemos comentado antes, el capital privado tiene una huella muy tangible en la economía real. “Las 3.012 empresas participadas por gestoras de Capital Privado analizadas en este informe lograron un aumento de su plantilla del 6,4% en 2021, equivalente a 29.157 empleos, sumando un total de 481.334 trabajadores. Este crecimiento es superior en algo más de dos puntos porcentuales al registrado en el conjunto de España (+4,3%). Sin duda, el resumen ejecutivo de estas cifras constatan la capacidad de crecimiento de las empresas invertidas y gestionadas por el Capital Privado, incluso en ciclos económicos inestables y en prácticamente todos los sectores de actividad. Igualmente, esta capacidad de generación y mantenimiento del empleo contribuye a la consecución de dos grandes objetivos del país: atraer y retener talento. ”, destaca el último informe ofrecido por Spaincap.

P. ¿Cualquier persona puede ser inversor en capital privado o está reservado para cierto tipo de inversores, por ejemplo, profesionales?

R. Hasta 2022, el acceso al private equity estaba limitado a un compromiso de inversión mínimo de 100.000 y solo podían acceder inversores profesionales. Con la Ley Crea y Crece se rebajaron los límites a 10.000 euros y se permitió la entrada del minorista con ciertas cautelas. Tradicionalmente, ha sido el tipo de inversión favorito de los altos patrimonios y los inversores profesionales (universidades, planes de pensiones, fondos soberanos…) para hacer crecer y mantener su patrimonio, debido a todas las ventajas que hemos comentado.

En Crescenta creíamos que el acceso a este tipo de inversión que tan buenas rentabilidades ha generado debía de facilitarse para el inversor retail y hemos sido pioneros en darle acceso. Para ello digitalizamos todo el proceso de inversión, establecimos una selección de producto muy exhaustiva y creamos un portal de formación, Aprende y Crece. Queremos que el capital privado esté al alcance de más inversores, pero siempre velando por que sea una decisión de inversión adecuada para ellos y con un producto que tenga un buen histórico. Si el minorista entraba en los mercados privados, debía hacerlo con las mismas oportunidades que han tenido los inversores profesionales. Nosotros damos acceso a fondos como EQT, Cinven, ThomaBravo, HG… a los que solo se podía acceder con compromisos de millones. Les hemos llevado el mejor producto.

P. ¿Cuál es el futuro de la digitalización en las inversiones?

R. La realidad es que el capital privado era uno de los últimos escalones que le faltaba al inversor retail por subir. En los últimos años hemos visto cómo se han ido democratizando gracias a la digitalización otro tipo de activos (acciones, fondos indexados, ETFs…) y faltaba este gran activo por abandonar los trámites analógicos que impedían la entrada de un mayor número de inversores.

P. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de empresas que han sido impulsadas por private equity?

R. Hay un montón de empresas que usamos en nuestro día a día que están o han sido respaldadas por fondos de capital privado. Un ejemplo muy tangible sería el caso de la marca de zapatillas Golden Goose, respaldada por fondos como Carlyle, la Universidad Europea,por EQT, Ducati por TPG o InvestIndustrial, Idealista por Cinven o Clínicas Quirón que en su día fue parte de CVC. La mayoría de empresas que conocemos son privadas y han sido impulsadas por fondos de capital privado en algún punto de su historia de éxito. Ahora es el momento de crear valor y crecer como inversión, incorporando un activo que destaca por sus rentabilidades e impacto en la economía real.