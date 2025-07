El Gobierno cita a los autónomos para empezar a negociar las nuevas cuotas de 2026

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha citado el próximo lunes 14 de julio a las organizaciones más representativas de autónomos para empezar a definir las nuevas cuotas que el colectivo deberá pagar a partir del año próximo. Un nuevo esquema que afectará a una gran mayoría de los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia dados de alta actualmente en España. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, en una comparecencia este martes en el Congreso de los Diputados. La convocatoria pilla a las asociaciones de trabajadores por cuenta propia divididas y con una fuerte oposición por parte de ATA, la mayoritaria, a discutir sobre el nuevo sistema de tramos que debe empezar a regir a partir del año que viene y desplegarse hasta 2028.

La ministra Elma Saiz por fin ha puesto fecha a la apertura de uno de los grandes melones para los autónomos. ¿Qué cuota deberán pagar a partir del año que viene? Actualmente y desde 2023, rige un sistema de 15 tramos, según los cuales cada afiliado al RETA computa unos ingresos 'reales' (ingresos menos una lista de gastos deducibles) y paga una cuota en concordancia a estos. A más 'beneficios' de la actividad, mayor cuota, dentro de una cierta regresividad del sistema.

Este esquema de 15 tramos fue acordado durante la legislatura pasada entre el anterior ministro, José Luis Escrivá, y las tres grandes organizaciones de autónomos (ATA, Upta y Uatae). No obstante, el despliegue del mismo estaba contemplado en dos fases. La primera vence ahora y a partir de 2026 se abre una segunda en la que deben concretarse una nueva serie de tramos (que pueden ser 15 o los que las partes consensúen) para ahondar en la progresividad del sistema. Es decir, que cada vez los que más ganan, más cuota paguen y quede definida una senda hasta 2028.

Choque con ATA

"El objetivo es mantener un sistema justo, comprensible y previsible, en un marco de diálogo, transparencia y responsabilidad", ha afirmado el secretario de Estado. No obstante, no está claro si la negociación llegará a arrancar este próximo lunes. Desde ATA ya han avanzado que "no vamos a abrir un nuevo capítulo para el 2026 mientras no se cierre este capítulo que es el año 2023", según han manifestado en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

La organización presidida por Lorenzo Amor, que ya había manifestado hace semanas su disconformidad, está descontenta sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de regularización de cuotas -una suerte de campaña de la renta- durante estos dos primeros años de vigencia del nuevo sistema. Justo este año la Seguridad Social ha cruzado los primeros datos con Hacienda para verificar si realmente los trabajadores por cuenta propia están pagando una cuota que se corresponda con sus ingresos. Según el primer balance oficial, un 45% de los autónomos fiscalizados se ajustaron a su cuota, mientras que a un 27% les salió a pagar, porque habían estado pagando de menos, otro 16% les salió a devolver, porque habían estado pagando de más y el resto, por distintos motivos, no presentó declaración.

Desde ATA consideran que durante el proceso de regularización de cuotas se han producido errores y cuestiones como la pluriactividad. "A quien cotiza en base máxima en régimen general le están haciendo pagar en RETA en el tramo mayor", cuentas desde ATA. "No vamos a acudir a esa reunión mientras no se solucionen los errores que ha habido y que están vigentes en estos momentos en cuanto a la regularización de cotizaciones sociales del año 2023", insisten.

Las otras dos asociaciones de autónomos, Upta y Uatae, critican que el rechazo a iniciar la negociación por parte de ATA obedece más a un rechazo a cambiar el sistema de tramos y no a un enfado real con el proceso. Y es que cambiar el sistema de tramos debiere obedecer, según el acuerdo cerrado la pasada legislatura, a un sistema más progresivo, lo que incrementaría la cuota de los autónomos de mayores ingresos, algo que no gusta a determinados colectivos.